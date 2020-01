कई अमीर देशों में मकान खरीदना महंगा हुआ, संपत्ति के मूल्य 12 साल में 20 से 50% तक बढ़े

अमेरिका के बड़े शहरों में मुश्किल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में तो हर जगह संपत्ति के मूल्य अधिकअमीर देशों में हाउसिंग सेक्टर अचानक धराशायी होने सहित कई लाइलाज बीमारियों से प्रभावित है। 2007-08 में खरबों डॉलर के आवास ऋणों ने विश्व के फाइनेंशियल सिस्टम को झकझोर डाला था। मकानों की ऊंची कीमतों और भारी किराए के कारण लोग बड़े शहरों में नहीं बस पाते हैं। चूंकि इन स्थानों में सबसे अधिक अच्छे जॉब हैं। इसलिए विकास दर धीमी पड़ती है।अमेरिका की जीडीपी में हाउसिंग खर्च की हिस्सेदारी 11% है। यह 1970 के दशक से 8% अधिक है। केवल तीन बड़े शहरों- न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और सैन जोस में प्लानिंग के नियमों को शिथिल कर दिया जाए तो जीडीपी 4% अधिक हो सकती है। अमेरिका में मकानों की कीमतों में उछाल बड़े शहरों तक सीमित है। लेकिन, अंग्रेजी बोलने वाले देशों में हर जगह संपत्ति के दाम ऊंचाई पर हैं। इन देशों में संपत्ति पर सट्‌टा लगता है। यह ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में संपत्ति के मूल्य 2008 की तुलना में 20% से 50% ज्यादा हैं।मकानों की बढ़ती कीमतों से असमानता बढ़ी है। 1990 में 35 साल की आयु के लोगों के पास अमेरिका की एक तिहाई अचल संपत्ति थी। 2019 में 31 वर्ष की आयु के लोगों के पास केवल 4% रियल एस्टेट थी। युवाओं के लिए स्वयं का मकान उनकी हैसियत से बाहर है। 1950 के दशक में स्वयं का मकान होने की नीति को सरकारों ने बढ़ावा दिया। कर रियायतें और सब्सिडी से मकानों के निर्माण ने जोर पकड़ा था। राजनेताओं ने मकानों के स्वामित्व को वोट पाने का जरिया बना लिया। मकानों के स्वामित्व की लागत अब बहुत अधिक हो गई है।इकोनॉमिस्ट की समीक्षा के अनुसार अमीर देशों में मकान निर्माण की प्रति व्यक्ति संख्या 1960 के बाद आधी हो गई है। सप्लाई कम होने और स्वामित्व के पक्ष में झुके सिस्टम के कारण अधिकतर लोग सोचते हैं कि मकान किराए पर लेने से वे पिछड़ जाएंगे। इस वजह से राजनेताओं ने छोटे, मध्यम खरीदारों पर फोकस किया। ब्रिटेन में अभी हाल के वर्षों में ऐसा हुआ है। मध्यम वर्ग को संपत्ति खरीदने के लिए पैसा मिलने के कारण मूल्य और ज्यादा बढ़े हैं। बैंक ऋणों का अंबार लगने से नया संकट पैदा होने की आशंका है।वैसे, हर जगह ऐसी स्थिति नहीं है। टोक्यो में संपत्ति की कमी नहीं है। 2013 से 2017 के बीच सात लाख 28 हजार नए आवासीय स्थल बने हैं। यह संख्या इंग्लैंड से भी ज्यादा है। स्विटजरलैंड में स्थानीय सरकारें मकान बनाने के लिए वित्तीय रियायत देती है। वहां प्रति व्यक्ति अमेरिका से दोगुने मकान हैं। जर्मनी में मकानों के स्वामित्व की दर केवल 50% है। वहां लोगों को लंबे समय के लिए मकान किराए पर देते हैं। किराएदारों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। संपत्ति मालिकों का राजनीतिक प्रभाव भी ज्यादा नहीं है। जर्मनी में मकानों के मूल्य 1980 के समान हैं। इधर, हाउसिंग की समस्याओं से निपटने के लिए अमेरिका ने आवास ऋणों पर कर रियायत की सीमा तय कर दी है। ब्रिटेन ने किराए के एग्रीमेंट पर फीस को प्रतिबंधित कर दिया है। जोखिम भरे कर्ज पर रोक लगाई है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. 