कोरबा-सरगुजा के बीच ड्रा, कोरिया और जांजगीर की टीम ने जीते मैच

चीफ मिनिस्टर प्लेट ग्रुप इंटर डिस्ट्रक्ट टूर्नामेंट-2019 के दूसरे दिन कोरबा और सरगुजा के बीच खेला गया मैच ड्रा हो गया। इसमें सरगुजा ने पहली पारी में 88 रनों की बढ़त बनाई थी।कोरबा की टीम अपनी पहली पारी में 167 रन बनाकर आलआउट हो गई। जबकि सरगुजा ने पहली पारी में 255 रन बनाए थे। बीएसपी के ग्राउंड में जांजगीर चांपा और नारायणपुर के बीच हुए मैच में जांजगीर चांपा ने 213 रनों से जीत हासिल की। पहले दिन नारायणपुर की टीम पहली पारी में 44 ओवर में 110 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी। मो. अमन ने 34 रन, शिव ने 29 रन बनाए थे। जांजगीर ने 4 विकेट खोकर 403 रन बनाए। सरगुजा-कोरबा के हुए मैच में सरगुजा टीम के अतुल पाल ने 22 चौके के मदद से 153 बॉल में 118 रन बनाए। मंजीत सिंह ने 25 रन, विशेष दुबे ने 54 रन और सुशांत राम चंद्रा ने 23 रन का योगदान दिया। कोरबा की ओर से बाॅलिंग करते हुए विश्वास मलिक ने 12 ओवर में 41 रन देकर 1 विकेट लिए। मंगलवार को दूसरे दिन कोरबा ने अपनी पहली पारी को 98 रनों से खेलना शुरू किया और टीम 60 ओवर में 167 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। आयुष शर्मा ने 31 रन का योगदान दिया।कवर्धा v/s रायपुर ब्लू- कवर्धा अपनी पहली पारी में 51.1 ओवर में 161 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। रायपुर ब्लू ने अपनी पहली पारी से 117 रनों की बढ़त बना ली थी। इसके बाद कवर्धा की टीम ने अपनी दूसरी पारी को दिन का खेल समाप्त होने तक 26 ओवर में 3 विकेट खोकर 127 रन बनाए। टूर्नामेंट में यह मैच भी ड्रा हुआ।बिलासपुर ब्लू v/s रायगढ़-दूसरे दिन बिलासपुर ने अपनी पहली पारी को 71 रनों से खेलना प्रारंभ किया और टीम ने 68 ओवर में 7 विकेट खोकर 308 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। बिलासपुर ने 113 रनों की बढ़त बनाई। रायगढ़ ने अपनी दूसरी पारी में 37 ओवर में 7 विकेट खोकर 129 रन बनाए। टूर्नामेंट का यह मैच भी ड्राॅ हो गया।जशपुर v/s दंतेवाड़ा - दूसरे दिन दंतेवाड़ा ने अपनी पहली पारी 37 रनों से खेलना शुरू किया। टीम 32.2 ओवर में 75 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। दंतेवाड़ा अपनी दूसरी पारी में 51 ओवर में 156 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। यह मैच जशपुर ने पहली पारी व 65 रनों से जीत लिया। इस मैच में भी कई टर्निंग प्वाइंट आए।