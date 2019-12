ओपी जिंदल पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से जीता

गोवा एफसी और ओपी जिंदल के बीच खेला गया फुटबॉल मैच बेहद रोमांचक रहा। मैच का परिणाम नहीं निकलने पर पेनाल्टी शूटआउट कराया गया। इसमें ओपी जिंदल ने 3-1 के अंतर से मैच अपने नाम कर लिया। क्रिसमस ट्री सद्भावना कप 2019 का आयोजन रामभाटा स्थित संत माइकल चर्च ग्राउंड पर हो रहा है। दस दिवसीय फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन संत माइकल युवा खेल समिति द्वारा कराया जा रहा है। जहां रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, डोंगरगढ़, कोरबा, जशपुर सहित 28 टीमें हिस्सा ले रही है।संत माइकल चर्च ग्राउंड पर बुधवार की दोपहर 1 बजे पहला मुकाबला शुरू हुआ। जहां ड्रीम एफसी के स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी असीम तिर्की ने मैच शुरु होने के 10वें मिनट में ही शानदार पास को गोल में बदल दिया। इसके बाद यूथ क्लब ने पूरे मैच में कई बार सही स्ट्राइक किया लेकिन गोलकीपर ने उन्हें नाकाम कर दिया। मैच समाप्ति के बाद स्कोर 1-0 रहा। वही दिन का दूसरा मैच बेहद ही रोमांचक रहा। गोवा एफसी और ओपी जिंदल के बीच खेला गया मैच में अब तक के सबसे ज्यादा दर्शक पहुंचे। ओपी जिंदल के खिलाड़ी स्कारिया को गोवा एफसी के तीन खिलाड़ियों ने शुरू से ही घेर लिया। नतीजा यह हुआ कि मैच की समाप्ति तक दोनों टीमें स्कोर नही कर सकीं।मैच में फुटबॉल को रोकता गोलकीपर।मैच टीम विजेता गोल1. यूथ क्लब vs ड्रीम एफसी ड्रीम एफसी 1-02. ओपीजेएस vs गोवा एफसी ओपीजेएस 3-13. रीगल क्लब बी vs शांतिदान रीगल क्लब बी 3-0दिन का आखिरी मैच रीगल क्लब और शांति दान के बीच खेला गया। जिसमें शुरू से ही रीगल क्लब दबदबा बनाए हुए था। इसका फायदा उसको 10वें मिनट में मिला, जब अमन सांडे ने गोलकीपर को छकाते हुए गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया। इसके बाद पहले हाफ तक और कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में भी अमन ने 46वें मिनट में एक और गोल कर अपनी टीम को जीत की तरफ अग्रसर कर दिया। अंतिम 5 मिनट पहले रीगल ने एक और गोल कर शांति दान के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज कर लिया। मैच का दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया।