राजवंश और जनता के रिश्तों को नया रूप दे रहा सोशल मीडिया

ब्रिटिश राजपरिवार के प्रिंस हैरी और मेगन मर्कल के बेटे आर्ची हैरीसन माउंटबेटन विंडसर का 6 मई को चुपचाप आगमन हो गया। कोई पत्रकार नवजात शिशु के जन्म का किसी अस्पताल के बाहर इंतजार नहीं कर रहा था क्योंकि उसके माता-पिता ने जन्म स्थान गोपनीय रखा था। उसके जन्म की जानकारी इंस्टाग्राम पर शाही जोड़े के अकाउंट @sussexroyal पर मैसेज के माध्यम से दी गई। जुलाई 2013 में प्रिंस जॉर्ज के जन्म से पहले लंदन के सेंट मेरी अस्पताल के बाहर मीडिया कर्मियों ने डेरा डाल रखा था। प्रिंस विलियम और केट मिडलटन के बच्चे के जन्म की जानकारी विश्व मीडिया को प्रेस रिलीज से मिली थी।ब्रिटेन के शाही परिवार और मीडिया के बीच संबंध लंबे समय तक तनावपूर्ण रहे। लेकिन, अब महल और प्रेस की एक-दूसरे में दिलचस्पी घट गई है। ब्रिटिश अखबारों ने राजघराने के प्रति कीचड़ उछालना कम कर दिया है। पैसे की कमी के कारण अब संपादक पहले की तरह राजकुमारों और राजकुमारियों का पीछा करने के लिए स्टाफ तैनात नहीं करते हैं। इस बीच 2011-12 में प्रेस की संस्कृति, कार्यप्रणाली और रीति-नीति पर सरकार की लेवेसन जांच कमेटी ने स्व नियंत्रण का नया सिस्टम बनाया है। अखबारों के संपादकों ने आक्रामक तौर-तरीके छोड़ दिए हैं।इसके साथ इंटरनेट ने राजशाही के लिए ब्रिटिश समाचारपत्रों का महत्व घटा दिया है। पाठकों को विदेशी प्रकाशनों से राजवंश के बारे में गप्पें पढ़ने मिलती हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों के लिए शाही परिवार पर लिखने वाली विक्टोरिया मर्फी कहती हैं, आप वेबसाइट्स पर हर दिन राजघराने पर कई खबरें देखते हैं। ये अखबारों में नहीं होती हैं। 2012 में एक फ्रेंच मैग्जीन ने केट मिडलटन के टॉपलैस फोटो छापे थे। राजपरिवार ने मैग्जीन पर मुकदमा चलाया। उसे जीत मिली थी। अब जिस तेज गति से ऑनलाइन सूचनाएं फैलती हैं, उन्हें सुधारना असंभव होता है।शाही परिवार ने सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ा दी है। 2016 में डिजिटल ऑपरेशन के लिए एक इंचार्ज नियुक्त किया गया। उसके सोशल मीडिया पर कई अकाउंट हैं। हर अकाउंट के लाखों फॉलोअर हैं। वैसे, राजघराने के पिक्चर ऑनलाइन नहीं दिखते हैं। जब केट मिडलटन अपने बच्चों को पार्क ले जाती हैं तो ‌वे महिलाओं से फोटो खींचने और पोस्ट करने से मना करती हैं। वे इसका पालन भी करती हैं।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com