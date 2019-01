2019 में विश्व के दिग्गज नेताओं ने क्या संकल्प लिए?

इयान ब्रेमर टाइम मैग्जीन में हर सप्ताह अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर कॉलम लिखते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने विश्व की दिग्गज हस्तियों के नए साल पर लिए गए संकल्पों का अनुमान लगाया है। पेश है, विश्व नेताओं के संभावित संकल्प।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प: मैं पिछले वर्ष की तरह ही,चीन से ट्रेड वार जीतने,ओबामा केयर खत्म करने, मुसलमानों का अमेरिका में प्रवेश पूरी तरह रोकने, सीमा पर दीवार बनाने, छुट्‌टी न लेने, अमेरिका को फिर महान बनाने का संकल्प लेता हूं।ब्रिटिश पीएम थेरेसा: मैं खामोश रहूंगी। ओह, मैं किससे मजाक कर रही हूं। मैं फिर ब्रेग्जिट पर एक और जोरआजमाइश करूंगी।फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों: मैं प्रजा की इच्छा अधिक ध्यान से सुनूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वे भूखे हों तो सरकार उन्हें पर्याप्त मात्रा में केक मुहैया करा सके।चीनी राष्ट्रपति शी जिन पिंग:मैं वादे करता रहूंगा और जब तक डोनाल्ड ट्रम्प मेरे रास्ते में नहीं आएंगे, धीरज रखूंगा। फिर मैं पहले की तरह आगे बढ़ने का संकल्प लूंगा।रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन:मैं गारंटी देता हूं कि मार्च में यूक्रेन के चुनाव यादगार घटना होंगे। मैं अमेरिका को नाराज करने के नए-नए रास्ते खोजूंगा। अमेरिका की खिल्ली उड़ाने की कोशिश करने से स्वयं को रोकूंगा।जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल:मैं 2021 की वास्तविकता से पैदा होने वाली खुशी छिपाने का संकल्प लेती हूं। मैं अब यूरोप की सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगी।वाल्टर इसाकसनपिछले 50 वर्षों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था तीन आविष्कारों- कंप्यूटर, माइक्रोचिप और इंटरनेट की बदौलत तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। इन तीनों इनोवेशन को आकार देने वाले रिसर्च, डेवलपमेंट के पीछे सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र और प्राइवेट बिजनेस का गठजोड़ काम कर रहा था। इस गठजोड़ के निर्माण में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर वन्नेवर बुश की प्रमुख भूमिका रही। बुश ने 1931 में एनालॉग कंप्यूटर बनाया था। एटम बम का मैनहट्‌टन प्रोजेक्ट,राडर और एयर डिफेन्स सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट उनकी देखरेख में चले थे।दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर बुश ने राष्ट्रपति रुजवेल्ट की पहल पर जुलाई 1945 में तैयार एक रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों, इंडस्ट्री की भागीदारी के साथ बुनियादी रिसर्च में सरकार की फंडिंग की सिफारिश की थी। अमेरिका की तरक्की में इस पहल का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन, आज स्थिति बदल चुकी है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट के प्रमुखों में से एक एरिक लैंडर का कहना है, ‘अब सवाल है कि क्या अमेरिका साइंस, टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर होने का दर्जा खो देगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका का नेतृत्व खतरे में है’। बुनियादी रिसर्च और विश्वविद्यालयों की लैब में सरकारी खर्च में गिरावट का सिलसिला पुराना है। 25 वर्ष से यूनिवर्सिटी रिसर्च और उच्च शिक्षा पर सरकारी फं़डिंग में गिरावट आई है। 2011 से 2015 के बीच ओबामा प्रशासन के दौरान यूनिवर्सिटी में रिसर्च पर सरकारी खर्च 13 प्रतिशत कम हो गया। नए बजट में ट्रम्प प्रशासन साइंस, टेक्नोलॉजी रिसर्च पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त कटौती करेगा। दूसरी तरफ चीन बुनियादी वैज्ञानिक रिसर्च सहित आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स (एआई) और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर भारी खर्च कर रहा है।2016 में चीनी नेतृत्व ने 13वीं पंचवर्षीय योजना में 15 साइंस, टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की थी। मई 2017 में एआई 2.0 को 16 वें मेगाप्रोजेक्ट के रूप में शामिल कर लिया। प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2030 तक चीन को एआई में विश्व का अगुआ बनाने का है। तिआनजिन शहर की स्थानीय सरकार एआई के लिए पांच अरब डॉलर जुटा रही है। बीजिंग के उपनगरों में केन्द्र सरकार 2.1 अरब डॉलर की लागत से एआई टेक्नोलॉजी पार्क बना रही है। चीन का प्राइवेट सेक्टर भी पैसा लगा रहा है। 2017 में दुनियाभर में एआई कंपनियों की फंडिंग में चीन की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत रही जबकि अमेरिकी की 38 प्रतिशत थी।चीन में एआई, मशीन लर्निंग में सरकारी खर्च और निजी निवेश के नतीजे सामने आने लगे हैं। एआई में बाइडू अग्रणी है। सिलीकॉन वैली, सिएटल सहित उसके अन्य ऑफिसों में दो हजार से अधिक रिसर्चर काम कर रहे हैं। एआई में अब वह गूगल की प्रतिद्वंद्वी है।एलिस पार्क2016 में क्रिसमस के बाद जब नोह शुलमान ने जन्म लिया तब उसके माता-पिता क्रिस्टेल और ईवान को उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन, जल्द ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो शुलमान दंपत्ति उसे अस्पताल ले गए। उसे दिल का दौरा पड़ा। पता लगा कि नोह को माइटोकॉण्ड्रिया को प्रभावित करने वाली दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है। मानव शरीर की हर कोशिका में माइटोकॉण्ड्रिया मौजूद होते हैं। वे शरीर की बैटरी के रूप में काम करते हैं। उनका स्वयं का डीएनए होता है। उसमें परिवर्तन से डायबिटीज, मांसपेशियों की कमजोरी,चक्कर आना और दिल की समस्याएं हो सकती हैं।माइटोकॉण्ड्रियल बीमारियों का कोई इलाज नहीं है क्योंकि जीन थैरेपी के जरिए प्रभावित माइटोकॉण्ड्रियल जीन को सुधारना या बदलना संभव नहीं है। तीन माह बाद नोह की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने शुलमान दंपत्ति को बताया कि वे स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं क्योंकि माइटोकॉण्ड्रियल म्यूटेशन के कारण हर बार प्रभावित बच्चा पैदा होगा। इसके बाद उन्हें माइटोकॉण्ड्रियल रिप्लेसमेंट थैरेपी (एमआरटी) की जानकारी हुई। यह प्रजनन क्षमता (फर्टिलिटी)के इलाज की संभावनाशील थैरेपी है जिससे शुलमान जैसे जोड़े स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सकते हैं। इसके तहत म्यूटेटिड माइटोकॉण्ड्रिया के स्थान पर डोनर का स्वस्थ माइटोकॉण्ड्रियल डीएनए लगाते हैं। और जैविक माता-पिता का डीएनए भी सुरक्षित रहता है। दो लोगों के जेनेटिक मटेरियल को मिलाने वाली इनविट्रोफर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर तीसरे व्यक्ति के माइटोकॉण्ड्रिया से डीएनए की थोड़ी मात्रा ले ली जाती है।कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स लैब के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. मिचिओ हिरानो कहते हैं, हम ऐसी बाधा लांघ रहे हैं जो पहले कभी पार नहीं की गई थी। वे स्टडी के बतौर शुलमान दंपत्ति पर एमआरटी आजमाना चाहते हैं। दूसरी ओर नीतिशास्त्री माता-पिता के अधिकार निश्चित करने और जेनेटिक कोड को स्थायी रूप से बदलने के नैतिक सवालों से जूझ रहे हैं। कैंसर और कुछ अन्य बीमारियों के जेनेटिक इलाज के परीक्षण हो रहे हैं क्योंकि इससे इलाज कराने वाला एक व्यक्ति ही प्रभावित होता है। लेकिन, वैज्ञानिकों को अंडे,शुक्राणु या भ्रूण बदलने जैसे मामलों में अधिक कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। चूंकि इस तरह के बदलाव भावी पीढ़ियों तक चले जाते हैं इसलिए नीति शास्त्री और कानून निर्माता ऐसी वैज्ञानिक छलांग के सामाजिक परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।इस संबंध में उठ रही चिंताओं के बावजूद शोधकर्ता कहते हैं, यह टेक्नोलॉजी उपयोग करने लायक है क्योंकि माइटोकॉण्ड्रिया की बेहतर समझ से इनफर्टिलिटी के इलाज के नए तरीके निकलेंगे। माइटोकॉण्ड्रिया को रिएक्टिवेट करने से बूढ़े हो रहे एग्स की क्वालिटी में सुधार हो सकता है। इससे लगभग 80 प्रतिशत बुजुर्ग महिलाओं में गर्भवती होने की दर बढ़ेगी जो कि आईवीएफ के उपयोग से भी पर्याप्त स्वस्थ एग्स नहीं बना पाती हैं। इस काम को आगे बढ़ाने वाली नार्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी विभाग के प्रमुख जोनाथन टिली कहते हैं, हम स्वस्थ बच्चे की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए अवसरों का आसमान बदल रहे हैं।2015 में ब्रिटेन एमआरटी रिसर्च को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। वहां पिछले साल शोधकर्ताओं ने एमआरटी के माध्यम से दो लोगों से स्वस्थ बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया पूरी की। मेक्सिको, यूक्रेन में भी ऐसे बच्चे जन्म ले चुके हैं। स्टडी की सफलता से नवजात बच्चों को माता-पिता की घातक बीमारियों से बचाना संभव होगा।पहले सबसे आगे, अब 12वें नंबर पर2017 की एक रिपोर्ट बताती है कि रिसर्च, डेवलपमेंट (आरएंडडी) में केन्द्र का हिस्सा घट गया है। रिसर्च पर सरकारी खर्च में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे था। अब 12वें नंबर पर है। 1976 में जीडीपी का 1.2 प्रतिशत हिस्सा आरएंडडी पर खर्च हुआ। यह 2016 में 0.8% से कम रहा। 1960 में आरएंडडी का 70% केन्द्र सरकार देती थी। 30 प्रतिशत निजी क्षेत्र से आता था। अब उल्टा है।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।जस्टिन वोरलैंडअमेरिका के टेक्सास में तेल, गैस के भारी उत्पादन से न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया की तस्वीर बदल रही है। परमियन बेसिन स्थित तेल क्षेत्र से इस वर्ष औसतन 39 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन होने की संभावना है। इससे 2018 के अंत में अमेरिका विश्व में क्रूड का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेन्सी (आईइए) के अनुसार 2025 तक अमेरिकी तेल उत्पादन सऊदी अरब, रूस के कुल उत्पादन के बराबर हो जाएगा। 2008 की मंदी के बाद विश्व में तेल की मांग बढ़ी और ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी ने शेल चट्‌टानों से तेल, गैस का उत्खनन संभव बना दिया।पिछले तीन वर्षों के दौरान 75000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले परमियन क्षेत्र में तेल,गैस बूम ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा इंडस्ट्री में सुधार किया है,पर्यावरण सुधार के ग्लोबल प्रयासों को नुकसान पहुंचाया है और बीजिंग, मास्को, वाशिंगटन के बीच सत्ता संतुलन बदला है। अमेरिकी उत्पादन बढ़ने से तेल के मुनाफे में आई अनिश्चितता के कारण सऊदी अरब जैसे देशों में अर्थव्यवस्था पर नए सिरे से विचार चल रहा है। अमेरिका में आए उछाल ने अन्य देशों को शेल टेक्नोलॉजी से उत्पादन के लिए प्रेरित किया है। आईइए के प्रमुख फतिह बिरोल कहते हैं, शेल क्रांति से कोई देश अछूता नहीं रह सकता है। हर किसी पर प्रभाव पड़ेगा।तेल इंडस्ट्री में बूम को परमियन में हर जगह देखा जा सकता है। कामगारों को आकर्षित करने के लिए गैस स्टेशन,रिटेल दुकानें और फास्ट फूड रेस्तरां 15 डॉलर प्रति घंटा वेतन और रिटायरमेंट जैसी सुविधाएं दे रहे हैं। कई रेस्तरां में सलाद का मूल्य 18 डॉलर तक है।तेल, गैस बूम के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हैं। अगर अर्थव्यवस्था तेल निर्यात पर अधिक निर्भर हुई तो अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी देशों से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 2018 में इसकी झलक देखने मिली जब चीन ने अमेरिकी तेल,गैस पर टैक्स लगा दिए। ट्रम्प प्रशासन ने फॉसिल फ्यूल के खनन और उसके जलने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर अंतरराष्ट्रीय चिंताओं की ओर ध्यान नहीं दिया है।