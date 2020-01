छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री सिंहदेव ने दो अलग-अलग ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक ओर जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नारे की तुकबंदी की है, वहीं सरकारी कंपनियों को बेचे जाने को लेकर तमाम सवाल भी खड़े किए हैं। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिलने और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर ट‌्वीट किया है, 'देश के बेरोजगारों को, नौकरी दो सारों को'। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को निशाने पर लेते हुए किए गए इस ट्वीट पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

देश के बेरोजगारों को,

नौकरी दो सारों को।



India will be much prosperous if this would be the motto of the Govt of India!