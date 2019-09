Dainik Bhaskar Sep 14, 2019, 07:05 AM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के खिलाफ उनकी ही पार्टी के विधायक बृहस्पत सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। रामानुजगंज से दोबारा चुने गए सिंह ने न सिर्फ मंत्री से विभाग छीनने की मांग की है बल्कि यहां तक कह दिया है कि मंत्री और उनके पूरे विभाग को भाजपा ने हाईजेक कर लिया है। उनके इस बयान के बाद पार्टी के भीतर अदरुनी राजनीति तेज हो गई है।

#WATCH Chhattisgarh: Congress MLA Brihaspat Singh says, "BJP has hijacked our State Education Dept,even hijacked our Minister. We've told this to CM, Vora ji&Punia ji, requesting them to free him from BJP's clutches...If he doesn't improve,he should be ousted from his post"(13.9) pic.twitter.com/3XHHEMmfhU