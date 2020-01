Dainik Bhaskar Jan 02, 2020, 01:06 AM IST

अंबिकापुर. स्कूली विद्यार्थी ने शहर में पड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के खाद्य उत्पादों के पैकेट को एकत्र कर उन्हें वापस कंपनियों को भेज रहे हैं। इसके साथ ही वह कंपनियों को एक चिट्ठी भी भेजते हैं, जिसमें संदेश के माध्यम से बताते हैं कि खाने का उत्पाद तो अच्छा था, लेकिन अब इस प्लास्टिक के पैकेट का क्या करें। इसलिए अगली बार प्लास्टिक के स्थान पर किसी दूसरे तरीके से उत्पादों को दें। इस प्लास्टिक मुक्त की पहल को पीएम नरेंद्र मोदी ने सराहा है। बच्चों के काम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने री-ट्वीट करते हुए कहा कि युवा विद्यार्थियों का यह शानदार काम है। ऐसे प्रयास सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने के लिए जागरूकता पैदा करने में सहायक होंगे।

Great work by our young students.



Such efforts will increase awareness on reducing single use plastic. https://t.co/poBdxPUkXI