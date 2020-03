वेई गुझियान उन 27 मरीजों में शामिल थीं, जिन्हें सबसे पहले कोरोनावायरस से संक्रमित पाया गया

वेई ने 10 दिसंबर को सी-फूड मार्केट में झींगे बेचते वक्त पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल किया और संक्रमित हो गईं

दैनिक भास्कर Mar 29, 2020, 03:16 PM IST

वुहान/न्यूयॉर्क/लंदन. दुनियाभर में कहर बरपा रहे कोरोनावायरस को लेकर बड़ी खबर है। बीमारी से पहले संक्रमित का पता चल गया है। यह 57 साल की एक महिला है, जो चीन के वुहान में झींगा बेचती थी। वेई गुझियान को पेशेंट जीरो बताया जा रहा है। पेशेंट जीरो वह मरीज होता है, जिसमें सबसे पहले किसी बीमारी के लक्षण देखे जाते हैं। खास बात यह है कि करीब एक महीने चले इलाज के बाद यह महिला पूरी तरह से ठीक हो चुकी है।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि यह महिला उस समय संक्रमित हुई, जब वह वुहान के हुआनैन सी-फूड मार्केट में 10 दिसंबर को झींगे बेच रही थीं। इसी दौरान उसने एक सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल किया और इसके बाद उसे सर्दी-जुकाम ने जकड़ लिया।

31 दिसंबर को वुहान म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन ने सबसे पहले इस महिला का नाम जाहिर किया था। वेई उन 27 मरीजों में शामिल थीं, जिन्हें सबसे पहले कोरोनावायरस से संक्रमित पाया गया। इन 27 मरीजों में से 24 सीधे तौर पर उसी सीफूड मार्केट से संक्रमित हुए थे, जहां पर यह महिला झींगे बेचती थी। हालांकि, बाद में इस बारे में कई विरोधाभासी रिपोर्ट्स भी आईं, जिनमें चीन सरकार ने इस बात को खारिज किया था कि पेशेंट जीरो मिल चुका है।

ऐसे सामने आया नाम

चीन की न्यूज वेबसाइट ‘द पेपर’ की रिपोर्ट के हवाले से इस महिला के पेशेंट जीरो होने की खबर दुनियाभर के मीडिया की सुर्खियां बन चुकी है। ब्रिटेन के द मिरर, सिडनी के न्यूज डॉट ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत में पीटीआई और आईएएनएस ने भी इस महिला के पेशेंट जीरो होने की रिपोर्ट दी है।

सबसे पहले 6 मार्च को द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी इंवेस्टिगेटिंग रिपोर्ट How It All Started: China’s Early Coronavirus Missteps में वेई गुझियान का नाम छापा था। द वॉल स्ट्रीट के रिपोर्टर जेरेमी पेज, वेंझिंग फैन और नताशा खान की इस रिपोर्ट में चीन की गलतियों पर से पर्दा उठाया गया था। वुहान के संदिग्ध पेशेंट जीरो की पड़ताल करते हुए इन तीनों ने इस मामले में चीन के नेताओं के रवैये पर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद कोरोनावायरस इतनी तेजी से फैला कि पेशेंट जीरो की ओर से लोगों का ध्यान भटक गया। 27 मार्च को यूरोप की कई न्यूज वेबसाइट्स ने चीन सूत्रों के हवाले से इस महिला के पेशेंट जीरो होने का दावा किया।