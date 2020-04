दैनिक भास्कर Apr 20, 2020, 08:45 PM IST

नई दिल्ली. कोविड-19 के मामलों मे कमी लाने के लिए सरकार रोजाना एडवाइजरी जारी कर रही है। सोमवार को कोरोना का अपडेट देने वाले सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @COVIDNewsByMIB ने एंटी-कोविड पाठशाला का A टू Z शेयर किया। इसमें A से लेकर Z कोरोना से बचाव के मायने समझाए गए हैं। जैसे A का मतलब अवॉयड गैदरिंग यानी एक जगह एकत्रित न हों। B का मतलब बी-सेफ यानी सुरक्षित रहें और C का मतलब कॉन्कर ऑन कोविड यानी कोविड पर जीत। जानिए एंटी-कोविड पाठशाला की A टू Z के मायने।

#IndiaFightsCorona:



📍Anti - #COVID19 Pathshala



➡️ A - Avoid gathering

➡️ B - Be alert #StaySafe

➡️ C - Conquer

➡️ D - Distance of 3 feet

➡️ E - Excercise daily#COVID #StayAtHomeSaveLives pic.twitter.com/Ec1FYLEBBQ