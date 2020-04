दैनिक भास्कर Apr 01, 2020, 09:44 AM IST

न्यूयॉर्क. कोरोना डेस्क. नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (NBA) स्टार रूडी गोबर्ट ने कोरोना को हराकर फील्ड पर वापसी की है। रूडी ने इंस्टाग्राम पर एक वर्क आउट वीडियो शेयर किया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक रूडी संक्रमित होने वाले पहले एनबीए प्लेयर थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार तक एनबीए खिलाड़ियों को संक्रमण के कुल 10 केस सामने आए थे।

इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में रूडी ट्रेनर के साथ पंचिंग सेशन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने वीडियो को कैप्शन दिया 'बैक एट इट'। 27 साल के रूडी की 11 मार्च को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद से ही एनबीए ने कई लीग और टूर्नामेंट्स कैंसिल कर दिए थे।

View this post on Instagram

Back at it

A post shared by Rudy Gobert (@rudygobert27) on Mar 31, 2020 at 3:21pm PDT