दैनिक भास्कर Mar 29, 2020, 07:29 PM IST

हेल्थ डेस्क. दुनियाभर में कोरोनावायरस का खौफ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना गांव के लोग वायरस से बचाव भी कर रहे हैं और भेदभाव का सामना भी। यूं तो गांव का नाम कोरौना जिसे इस समय कोरोना ही पुकारा जा रहा है। यह सीतापुर जिले में है। गांव वालों का कहना है कि जब से कोरोनावायरस फैला है लोग हम लोगों से भेदभाव कर रहे हैं।

'कोरोना गांव है कोई इंसान नहीं'

गांव की कुछ तस्वीरें न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी की हैं। गांव के निवासी राजत के मुताबिक, किसी को यह बताते हैं कि हम कोरोना गांव से हैं तो वे हमसे दूरी बनो लगते हैं। वो ये नहीं समझते की कोरोना हमारा गांव है, यह कोई इंसान नहीं है जो कोरोनावायरस से संक्रमित है।

गांव में पसरा सन्नाटा

न्यूज एजेंसी ने गांव की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की हैं। तस्वीरों के मुताबिक, गांव में दूर-दूर तक सन्नाटा पसरा है। सोशल मीडिया पर लोग इस गांव को तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि पंचायत में गांव का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव रखना चाहिए। वही, कुछ यूजर, मुख्यमंत्री योगी से इस गांव का नाम बदलने की गुजारिश भी कर रहे हैं।

Residents of Corona, a village in Sitapur say they have been facing discrimination, ever since the outbreak of #coronavirus. Rajan, a villager says, "When we tell people we are from Corona, they avoid us. They don't understand that it's a village, not someone infected with virus" pic.twitter.com/gxz6oIx8UP