दैनिक भास्कर Mar 24, 2020, 09:20 PM IST

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मंगलवार रात 8 बजे पीएम मोदी ने देश में दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन कर दी है। अब रात 12 बजे से 15 अप्रैल तक 21 दिन के लिए देश में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। अपने 29 मिनट के इस संबोधन में उन्होंने कहा- ‘हिंदुस्तान को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से देश में पूरी तरह लॉकडाउन होगा। यह जनता कर्फ्यू से ज्यादा सख्त होगा। यह 21 दिन का होगा। बाहर निकलना क्या होता है, यह 21 दिन के लिए भूल जाइए।

पीएम के संबोधन के तुरंत बाद इस कड़े कदम को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। लोग मोदी के इस फैसले का पुरजोर समर्थन करते हुए कह रहे हैं - '21 दिन कर्फ्यू, मोदीजी के इस निर्णय का हम समर्थन करते है और क्योंकि इस वैश्विक महामारी का यही एकमात्र इलाज है, इस निर्णय का पालन कर देश को कोरोना से मुक्त कराने में व महामारी फैलने से बचाने के लिए हम सब तैयार है ।'



चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

Hat's off to the Firm and Concrete step of Indian Government! We Respect and Appreciate #21DaysLockdown.#21days #lockdown #quarantine #hardtimes #wearetough #india #prayforeachother #goodoldgeek #gog pic.twitter.com/KPC22aTcQf