दैनिक भास्कर May 01, 2020, 03:42 PM IST

जालंधर. विश्व मजदूर दिवस पर शुक्रवार को पंजाब में कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए अलग-अलग राजनैतिक रूप देखने को मिले। आज प्रदेशभर में कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रध्वज लहराकर केंद्रीय सत्ता को अखंड भारत की याद दिलाई। दरअसल, कांग्रेसी केंद्र सरकार पर कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब के साथ पक्षपात व अहयोगात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर आज भाजपाई भी उपवास पर हैं। उनका कहना है कि पंजाब की कैप्टन सरकार केंद्र से आई मदद को जनता तक नहीं पहुंचा रही है। आप नेता भी काली पट्टी बांधकर प्रदेश सरकार का विरोध जता रहे हैं।



कांग्रेस के तिरंगा लहराओ अभियान में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित सभी मंत्रियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ व पार्टी के तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भी पंजाबभर में तिरंगा लहराया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी तिरंगा फहराया।

May Day is an occasion to celebrate the toil & sacrifice of our entire working-class population. We owe the progress made by our Nation to all the industrious workers. And in the midst of #Covid19, we are thankful to all our Corona Warriors as well. I salute you all! #LabourDay pic.twitter.com/t0I2vJdsgO