दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 04:07 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. लॉकडाउन और क्वारैंटाइन के इस दौर में फिल्म मेकर करण जौहर घर पर हैं और अपनी मां हीरू के अलावा जुड़वां बच्चों यश और रूही के साथ वक्त बिता रहे हैं। शनिवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे इन तीनों से बात करते नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'हीरू और रूही #toodles #motherdaughter'

इस वीडियो में करण खुद तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन वे बाकी तीनों फैमिली मेंबर से बातें करते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में उनका बेटा यश कहता है, 'मैं मम्मा (दादी) से बात नहीं करूंगा।' इसके बाद दादी कहती हैं, 'ठीक है मम्मा से बात मत करो, पापा से करो'। फिर करण उससे पूछते हैं, 'यश क्या तुम दादी से नाराज हो?' फिर वो अपनी मां से पूछते हैं, 'वो आपसे नाराज क्यों है?' तब हीरू बड़ी ही मासूमियत से कहती हैं, 'क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मेरे बालों को टच मत करो'।

करण ने मां को चिढ़ाया

इसके बाद करण अपनी मां को चिढ़ाते हुए पूछते हैं, 'लेकिन आप क्यों अपने बालों को लेकर इतना प्रोटेक्टिव हो रही हो? और इस हेयरबैंड के साथ आप 16 साल की लड़की की तरह क्यों दिख रही हो? क्या हम किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं', तो जवाब में हीरू कहती हैं 'हां हो सकता है'। इस बीच वे चमकता हुआ अपना हेयरबैंड भी ठीक करती हैं। अब वीडियो में उनकी बेटी रूही की एंट्री होती है। करण उससे पूछते हैं, 'रूही क्या तुम्हें दादी के बाल पसंद हैं?' तो वो झट से कहती है 'नहीं'। इसके बाद करण कहते हैं 'मेरे विचार भी बिल्कुल यही हैं। चलिए फिर मिलेंगे।'

A post shared by Karan Johar (@karanjohar) on Mar 27, 2020 at 11:05pm PDT

बच्चों के बर्थडे पर की थी इमोशनल पोस्ट

करण के दोनों बच्चे बीते महीने ही तीन साल के हुए हैं। उनके जन्मदिन पर करण ने एक इमोशनल पोस्ट करते हुए मां और बच्चों को लेकर अपनी भावनाएं बताई थीं। करण ने अपनी पोस्ट में लिखा था, 'सामाजिक नियमों के हिसाब से मैं सिंगल पैरेंट हूं... लेकिन वास्तविकता में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं... मेरी मां बहुत सुंदरता और भावुक रूप से इनका ख्याल रखने में मेरा साथ दे रही है। उनके ठोस समर्थन के बिना मैं कभी इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता था। ये जुड़वां आज तीन साल के हो गए हैं और खुद को धन्य समझने की हमारी भावना हर गुजरते साल नए जोश के साथ जारी है। रूही और यश को देकर हमें पूरा करने के लिए मैं ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूं।'

View this post on Instagram

I am a single parent in social status...but in actuality am definitely not....my mother so beautifully and emotionally co parents our babies with me...I could never have taken such a big decision without her solid support...the twins turn 3 today and our feeling of being blessed continues with renewed vigour with every passing year...I thank the universe for completing us with Roohi and Yash.....🙏❤️🙏

A post shared by Karan Johar (@karanjohar) on Feb 6, 2020 at 6:32pm PST