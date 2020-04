दैनिक भास्कर Apr 21, 2020, 06:00 AM IST

लंदन. कोरोनावायरस से मुकाबले के लिए सबकी उम्मीदें इसके वैक्सीन पर टिकी हैं, लेकिन अब इस आशा की किरण के पीछे भी डर और असफलता की आशंका बताई जा रही है। महामारियों पर काम करने वाले दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक और COVID-19 पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत डॉ डेविड नैबारो ने स्पष्ट कहा है कि- इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसका वैक्सीन सफलतापूर्वक बना ही लिया जाएगा, और इससे बहुत जल्दी सबकुछ ठीक हो जाएगा। यूके ऑब्जर्वर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि, आगामी भविष्य में इसका खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला है और हमें इस वायरस के साथ ही जिंदा रहने के तरीके खोजने होंगे।

हेल्थ गुरु कहे जाते हैं डॉ डेविड नाबरो

ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सकों में से एक 70 वर्षीय डॉ डेविड नैबारो विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत होने के साथ लंदन के इम्पीरियल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। लंदन में जन्में और ओन्डले स्कूल, लंदन व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले डॉ नैबारो, इबोला के लिए संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ समन्वयक भी रहे हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सतत विकास और जलवायु परिवर्तन 2030 एजेंडा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष सलाहकार पद भी संभाला है।

डॉ नैबारोने कहा, "जरूरी नहीं कि हम ऐसा वैक्सीन बना ही लेंगे जो हर वायरस के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावी साबित होगा। जब वैक्सीन को बनाने की चुनौती सामने आती है तो कुछ वायरस बहुत ही ज्यादा जटिल होते हैं, - इसलिए निकट भविष्य के लिए, हमें इस कोरोना वायरस को निरंतर बना रहने वाला खतरा मानना होगा और इसके साथ ही जीवन जीने के तरीके खोजने होंगे।

हम सभी को सीधे तौर पर 3 बड़े उपाय करने होंगे - 1. जिन भी लोगों और उनके सम्पर्कों में आए अन्य लोगों में इस महामारी के लक्षण दिखे तो हमें उन्हें आइसोलेट करना होगा। 2. बुजुर्गों को बहुत ध्यान से सुरक्षित रखना होगा। 3. इसके बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अस्पताल की क्षमता सुनिश्चित करनी होगी। और, हम इस सच के साथ काम करेंगे तो स्थितियां सामान्य होने की संभावना बढ़ सकती हैं।

This virus is going to be with us for the foreseeable future & nobody wants to go on having lockdowns as we have at the moment#COVID19 tracing+containment+neighbourhood health watch will be necessary even once the present wave of outbreaks is gone



We need #COVIDready societies pic.twitter.com/gLsCKM5ADM