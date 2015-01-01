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जयप्रकाश चौकसे का कॉलम:बेटियों का काम केवल रोटियां बनाना नहीं है, उनका अपना व्यक्तित्व है

44 मिनट पहले
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जयप्रकाश चौकसे, फिल्म समीक्षक

अक्षय कुमार अपनी फिल्म ‘लक्ष्मी’ को 9 नवंबर को ओटीटी माध्यम में प्रदर्शित करने जा रहे हैं। फिल्म में उन्होंने ट्रांसजेंडर की भूमिका अभिनीत की है। इस विषय पर कम फिल्में बनी हैं। अमोल पालेकर ने ‘दरमियां’ नामक फिल्म इसी विषय पर बनाई थी। फिल्म अत्यंत संवेदनशीलता के साथ बनाई गई थी। वर्षों पूर्व शेखर मंसूर की फिल्म ‘बोल’ को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे।

इसमें अल्पसंख्यकों के धर्मग्रंथ पढ़ाने वाले व्यक्ति को एक पुत्र और चार पुत्रियां होती हैं। उसका पुत्र ट्रकों की सफाई का काम करता है। उसका हावभाव जनाजा है। संभवत: यह इसलिए हुआ कि माता की मृत्यु उसे जन्म देते समय हो गई थी और उसकी बहनों ने उसे पाला था। बहरहाल, वह मासूम व्यक्ति दुष्ट लोगों की वहशत का शिकार हो जाता है। उसे बचाने के लिए उसके पिता ने ट्रस्ट के धन का इस्तेमाल किया था। उन्हें वह धन किसी तरह लौटाना है।

तवायफों के कोठे के संचालक को यह बात मालूम है कि संकट में फंसे व्यक्ति की चार पुत्रियां हैं। कोठों पर जन्मे लड़के एक कर्ज माने जाते हैं, वहीं पुत्रियों को धन माना जाता है। संचालक यह बात जानता है कि पुत्रियों के पिता को अपने जुल्म के शिकार बेटे को बचाने में ट्रस्ट से लिए पैसे समय रहते लैटाना हैं। वह एक अभद्र प्रस्ताव रखता है कि संकटग्रस्त व्यक्ति कोठे की लड़की के साथ महज रस्म अदायगी के लिए निकाह करे और पुत्री रत्न को जन्म दे। मजबूर व्यक्ति के सामने कोई रास्ता नहीं है।

कोठे की वह लड़की मीना कुमारी की ऐसी प्रशंसक है कि उसने अपना व्यवहार मीना कुमारी की तरह कर लिया है। उसके कमरे में पाकीजा के पोस्टर लगे हैं। संकटग्रस्त व्यक्ति को इसी पाकीजा के साथ रात बिताना है।

कुछ समय पश्चात पाकीजा एक कन्या को जन्म देती है। संचालक खुश है और वह संकटग्रस्त व्यक्ति को बोनस देकर अपना काम जारी रखने का इसरार करता है। इनकार करने पर वह तवायफ से उसके विवाह की बात जगजाहिर करने की धमकी देता है। चारों तरफ से संकट में घिरा व्यक्ति हवस के शिकार हुए अपने मासूम पुत्र की हत्या करने का प्रयास करता है। उसकी दबंग पुत्री अपने अभागे भाई को बचाने के प्रयास में अपने पिता की हत्या कर देती है। उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी के पूर्व वह पत्रकारों को अपने परिवार के संकट की कहानी सुनाती है।

देश के अध्यक्ष उसे क्षमादान करें, इसलिए पूरे देश में जुलूस निकाले जाते हैं। प्रदर्शन हिंसक भी बन जाते हैं। बहनें मिलकर भोजन बनाने का कारोबार करती हैं। अपने घर के परिसर में ही एक रेस्तरां खोलती हैं। इस घटना से पूर्व कोठे की वह पाकीजा अपनी पुत्री को वेश्या बनाए जाने से बचाने के लिए उसकी बहनों के सुपुर्द करती है। संचालक कोठे की कन्या को बचाने के लिए गुंडे लेकर आता है, परंतु बहनें बड़े साहस से बचाव करती हैं। पूरा मोहल्ला उनका साथ देता है। ज्ञातव्य है कि फिल्मकार शोएब अख्तर की आतंकवाद के खिलाफ बनाई गई ‘खुदा के लिए’ भी खूब सराही गई थी।

श्रीदेवी अभिनीत मॉम में नायिका अपनी सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले चार लोगों को बारी-बारी से मार देती है। एक दुष्कर्मी को दंडित करने के लिए वह हिजड़े के भाई से मदद लेती है। एक बार खाकसार को बोनी कपूर के घर से एयरपोर्ट पहुंचना था। बोनी ने श्रीदेवी की कार द्वारा खाकसार को एयरपोर्ट भेजा। राह में चौराहे पर रेड लाइट के कारण कार रुकती तो हिजड़े आ जाते और कार में श्रीदेवी को न देखकर निराशा से चले जाते थे।

ड्राइवर ने बताया कि श्रीदेवी हमेशा इन्हें खूब रुपए देती रही हैं, इसलिए वे इस कार को पहचानते हैं। क्या मॉम की पटकथा में थर्ड जेंडर प्रकरण श्रीदेवी के सुझाव से रखा गया था? संभवत: पटकथा लेखक भी इस तथ्य को जानते थे। सारा प्रकरण कन्या शिशु की रक्षा करने का है। कभी एक नेता ने कहा था कि बेटियां बचाओ वर्ना रोटियां कौन बेलेगा। बेटियों का काम केवल रोटियां बनाना नहीं है। उनका अपना व्यक्तित्व है, अपनी स्वतंत्र विचार प्रणाली है। ‘या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै! नमस्तस्यै!! नमस्तस्यै नामो नम:’

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