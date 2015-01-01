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जयप्रकाश चौकसे का कॉलम:दूसरी दुनिया से आया प्राणी भी पृथ्वी से लौटते समय आंसू भरी आंख से पलट कर देखता है

30 मिनट पहले
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जयप्रकाश चौकसे, फिल्म समीक्षक

महामारी के समय फ़िल्मकारों ने भविष्य में बनाई जाने वाली फिल्मों पर विचार किया। शाहरुख खान ने सिद्धार्थ आनंद की पटकथा ‘पठान’ में काम करने का निश्चय किया है। रणबीर कपूर ने ‘शमशेरा’ तथा लव रंजन की पटकथा को पसंद किया है। रणबीर कपूर के मित्र अयान मुखर्जी की ‘ब्रह्मास्त्र’ भी पूरी कर ली जाएगी। रणवीर सिंह रोहित शेट्टी की फिल्म करेंगे। सलमान खान ‘राधे’ पूरी करने के बाद एक फिल्म अपनी बहन के पति आयुष के साथ प्रारंभ करेंगे। कुछ निर्माता सिनेमाघरों के खुलने के बाद अपनी तैयार फिल्मों का प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। कबीर खान निर्देशित रणवीर सिंह अभिनीत ‘83’ के प्रदर्शन की योजना बन चुकी है।

ज्ञातव्य है कि ‘83’ कपिल देव निखंज के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 1983 में विश्व कप जीता था। कुछ दिन पूर्व ही कपिल देव के बीमार होने की खबर आई थी। पूरी तरह सेहतमंद होकर उन्होंने अपना 61वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर भारतीय खिलाड़ी आईपीएल तमाशे में व्यस्त थे। कपिल देव के प्रारंभिक दौर में अभिनेता प्राण सिकंद ने कपिल देव के एम.आर.एफ ट्रेनिंग में जाने का खर्चा उठाया। उनसे कोई सहायता मांगी नहीं गई थी परंतु प्राण सिकंद ने स्वयं ही पहल की।

कपिल देव ने इस प्रशिक्षण के समय आउट स्विंग बॉल डालने का अभ्यास किया। इस तरह इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों सेे उन्होंने बल्लेबाज़ों को छकाया। अपने कॅरिअर में कपिल देव संभवत: 30 हजार किलोमीटर दौड़े हैं। उनके सेवा निवृत्त होते समय उनके द्वारा की गई गेंदबाज़ी व बल्लेबाजी की गणना से यह ज्ञात हो सका।

शाहरुख खान जिस ‘पठान’ नामक फिल्म में अभिनय करने जा रहे हैं उसका संबंध अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी अभिनीत और मुकुंद आनंद निर्देशित फिल्म ‘खुदा गवाह’ से नहीं है। ज्ञातव्य है कि गुरु रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कथा ‘काबुलीवाला’ पर भी बंगाली और हिंदी भाषा में फिल्में बन चुकी हैं। बलराज साहनी ने हिंदी में बनी ‘काबुली वाला’ में अभिनय किया था। कथा का सारांश यह है कि अफग़ानिस्तान से आया एक पठान एक बच्ची में अपनी पुत्री की छवि देखता है और उसे काजू, बादाम और पिश्ते भेंट करता है। उसे अपराध में फंसाया गया था। रिहा होकर वह उसी बच्ची से मिलने जाता है। उस समय तक बच्ची युवा हो चुकी थी और उसका विवाह हो रहा था। उसे उसके पिता याद दिलाते हैं कि यह पठान उसे बचपन में बहुत स्नेह करता था।

फ़िल्मकार रमेश तलवार ने ‘काबुलीवाला’ की कथा में आगे की घटनाओं की कल्पना करके एक नाटक मंचित किया था। ‘काबुलीवाला’ में जिस बच्ची को पठान पुत्रीवत स्नेह करता था वह युवा डॉक्टर है और भव्य अस्पताल से उसे आमंत्रण मिला है। बहुत धन और सम्मान मिल रहा है। उसी समय खबर आती है कि अफग़ानिस्तान में एक युद्द हुआ जिसमें अनेक लोग घायल हुए हैं। डॉक्टर बचपन में उससे स्नेह करने वाले पठान काबुलीवाला की बात जानती है।

डॉक्टर धन सम्मान के अवसर को अस्वीकार करके अफग़ानिस्तान जाना चाहती है। उसे क्षीण सी आशा है कि उसी काबुलीवाले के परिवार के किसी घायल या बीमार व्यक्ति की सेवा वह कर पाएगी। यह भी ग़ौरतलब है कि कबीर खान द्वारा बनाए गए डॉक्यू ड्रामा में भी एक व्यक्ति कष्ट से भरी यात्रा पूरी करके अपनी बेटी को देखने जाता है। मानवीय करुणा की धारा पत्थरों का सीना तोड़कर प्रवाहित रहती है। कोई तानाशाह और कोई तमाशबीन आज तक मानवीय करुणा की धारा को रोक नहीं पाया है। विषम परिस्थितियों में यह बहती रही है।

सारी श्रेणियों की फिल्मों का असली आकर्षण यही करुणा की धारा है। यहां तक कि हिंसामय एक्शन फिल्मों में भी मानवीय संवेदना और करुणा मौजूद रहती है। विज्ञापन फंतासी भी इसी ऊर्जा से प्रवाहित है। दूसरी दुनिया से आया प्राणी भी पृथ्वी से लौटते समय आंसु भरी आंख से पलट कर देखता है। संदर्भ ‘पीके’ और ‘कृष’।

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