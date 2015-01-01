पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पं. विजयशंकर मेहता का कॉलम:घर वही, जहां चलती पत्नी की है और होता पति के मन का है

38 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

‘चलती मेरी है, पर होता इनके मन का है।’ यह बात यात्रा में एक बहन जी ने पति-पत्नी के रिश्ते पर चर्चा में मुझसे कही थी। एक मीठी-सी शिकायत में उन्होंने कहा, हमारे घर में चलती तो मेरी है। मैं जो कहती हूं, वो सब मानते हैं, लेकिन देखा है कि होता वही है जो ये चाहते हैं। मैं तो आज तक समझ ही नहीं सकी ऐसा क्यों होता है। उन बहन जी की बात सुनकर मुझे अच्छा भी लगा व दांपत्य जीवन की गहराई की अनुभूति भी हुई।

यह संवाद स्वयं में एक आचार संहिता है। किसी भी घर -परिवार में जो फर्क आदेश व निर्देश का होगा, वही पति-पत्नी के निर्णयों का होगा। पति का संबंध आदेश से है, क्योंकि इसमें एक अधिकार होता है व यह अधिकार आदेश तब बनता है जब आज्ञा में दबाव आए। जब पति कोई आदेश देता है तो उसमें दुनियादारी की झलक दिखती है।

पत्नी के पास निर्देश की संभावना होती है, क्योंकि इसमें परामर्श का, किसी बात को ढंग से समझाने का भाव होता है। इसलिए स्त्रियों की वाणी व उनके निर्देश में एक परंपरा झलकती है जो परिवार व समाज की होती है। ये बातें पति-पत्नी ठीक से समझ लें तो वह संवाद पूरा हो जाता है कि ‘चलती मेरी है, पर होता इनके मन का है।’

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- समय आपके पक्ष में है। इसलिए इसका बेहतर सदुपयोग करें। पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, आज वह बहुत ही सहज व आसान तरीके से हल हो जाएंगे। वस्त्र, आभूषण जैसी खरीदारी में भी समय व्यत...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें