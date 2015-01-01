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पं. विजयशंकर मेहता का कॉलम:कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जिन्हें आसानी से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जीवन आराम से जीएं, हर पल का उपयोग करें

16 मिनट पहले
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पं. विजयशंकर मेहता

जीवन में कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां और कुछ भले ही न मिले, अनुभव जरूर मिलता है। इसे पाने के लिए यदि गहराई तक भी जाना पड़े तो जाइए। जिंदगी अच्छे से जीएं, उसकी हर घटना को अनुभव के रूप में लें। जब भरत चित्रकूट में रामजी को लेने गए तो राजा जनक भी पहुंचे। उनसे कहा गया था आप राम और भरत को समझाएं।

जनक बड़े विद्वान थे, लेकिन श्रीराम और भरत की स्थिति को देखकर उनको समझ नहीं आया कि क्या करूं। तब पत्नी सुनैना से कहा था, ‘धरम राजनय ब्रह्मबिचारू। इहां जथामति मोर प्रचारू।। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार (धर्म-अध्यात्म का गहरा ज्ञान) इन तीनों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है, लेकिन फिर भी राम और भरत के लिए कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आप धर्म के कितने ही जानकार हों, जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगीं कि धर्म की समझ बुझ सकती है।

कितने ही बड़े राजनीतिज्ञ हों, एक दिन यह समझ में आएगा राजनीति में पर्दानशीं को बेपर्दा करने में सालों लग जाते हैं। रहा सवाल ब्रह्म विचार का, इसे तो जानने के बाद भी लगता है कुछ जान नहीं पाए। जनक की इस बात से हम भी समझें जीवन में कुछ व्यक्ति, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जिन्हें आसानी से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन आराम से जीएं, हर पल का उपयोग करें।

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