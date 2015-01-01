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पं. विजयशंकर मेहता:दीपावली का यही अर्थ है, अपराध मिटाया जाए, समाज में भेदभाव न रहे और हर एक की स्मिता का, आत्मा का सम्मान हो

18 मिनट पहले
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पं. विजयशंकर मेहता

ख्यालात का ख़ौफ़ ठीक से जीने नहीं देता और ज़ज़्बात का जुनून मरने नहीं देता। आज नरक चतुर्दशी है। हमारी संस्कृति भी बड़ी निराली है। हर त्योहार के पीछे एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक संदेश। संदेश भी ऐसा कि जीवन में जब हम विपरीत दौर से गुजर रहे हों, संघर्ष कर रहे हों तो वह दवा बनकर काम आ जाएगा। नरकासुर नामक राक्षस को कृष्ण ने जब मारा, तो पूरी दुनिया ने उत्सव मनाया था।

एक राक्षस के मारे जाने पर क्यों इतने प्रसन्न हुए थे लोग? इसलिए कि उसने मानवता पर भीषण प्रहार किया था। अनेक राज्यों पर आक्रमण किया, स्त्रियों का अपहरण किया और अपने बंदी गृह में 16 हजार 100 स्त्रियों को भेड़-बकरियों की तरह ठूंसकर उनका शोषण किया। तब कृष्ण ने नरकासुर को मारा था।

एक राक्षस के मारे जाने से इतना बड़ा उत्सव नहीं होता, उत्सव हुआ था कृष्ण की उस घोषणा पर कि किसी भी स्त्री के लिए सबसे सम्मानित पद और संबोधन का रिश्ता है किसी की धर्म पत्नी होना। आज से आप सभी कृष्ण की पत्नी के रूप में जानी जाकर यह सम्मान पाएंगीं। सचमुच पूरी मानवता के लिए उत्सव का हेतु था वह। दीपावली का यही अर्थ है। अपराध मिटाया जाए, समाज में भेदभाव न रहे और हर एक की स्मिता का, आत्मा का सम्मान हो।

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