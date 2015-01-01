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पं. विजयशंकर मेहता का कॉलम:क्रोध पर नियंत्रण चाहते हैं तो एक सवाल खुद से पूछिए कि हम क्रोध करते हैं या हमें आता है

18 मिनट पहले
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पं. विजयशंकर मेहता

आप क्रोध करते हैं, या क्रोध आता है? इस पर जरा बारीकी से विचार कीजिए। भले से भले व्यक्ति को भी एक शिकायत रहती है कि क्रोध बहुत आता है। कई लोग मुझसे कहते हैं हम अपनी जीवनशैली से संतुष्ट हैं, पर एक मामले में कमजोर पड़ जाते हैं कि गुस्सा बहुत आता है। क्रोध पर नियंत्रण चाहते हैं तो एक सवाल खुद से पूछिए कि हम क्रोध करते हैं या हमें आता है।

बहुत गहराई में जाकर पाएंगे जिन क्षणों में हम असंतुष्ट होंगे, उन क्षणों में क्रोध आता है और तब वह हमारा मालिक, हम उसके गुलाम हो जाते हैं। लेकिन, जब-जब हम भीतर से संतुष्ट होंगे, बाहर से समझदार नजर आएंगे। समझदार व्यक्ति क्रोध करता है, उसे आता नहीं है। तब वह मालिक होता है और क्रोध उसके आदेश पर चलता है।

क्रोध एक तरीका है, आदत नहीं। उस तरीके को अपनाने के लिए मनुष्य परिस्थिति के अनुसार मालिक बनकर उसे आदेश देता है, अभी तुम आओ, मुझे एक अनुशासन की व्यवस्था चलाना है और अब तुम जाओ, क्योंकि इससे ज्यादा ठहरे तो मेरा नुकसान करोगे। किसी भी घटना या व्यक्ति का कनेक्शन यदि बुद्धि से, हृदय से है, तब तो आप क्रोध के मालिक हो जाएंगे, पर यदि उसका जुड़ाव मन से हो गया तो फिर क्रोध आपका मालिक होकर नुकसान ही पहुंचाएगा।

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