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जयप्रकाश चौकसे का कॉलम:वो जब याद आए बहुत याद आए ग़म-ए-ज़िन्दगी के अंधेरे में हमने चिराग-ए-मोहब्बत जलाए, बुझाए

22 मिनट पहले
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जयप्रकाश चौकसे, फिल्म समीक्षक

संजीव कुमार की मृत्यु आज ही के दिन 1985 में हुई। उनका जन्म नाम हरी भाई जरीवाला था। शशधर मुखर्जी के फिल्मालय अभिनय प्रशिक्षण केंद्र से पास होने के बाद उन्हें लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कुछ कम बजट की स्टंट फिल्मों में अभिनय किया। एच.एस रवैल ने बहुसितारा फिल्म ‘संघर्ष’ का निर्माण किया। संजीव कुमार ने उसमें चरित्र भूमिका अभिनीत की थी। बलराज साहनी और दिलीप कुमार ने मुख्य भूमिकाएं की थीं। एक दृश्य में संजीव, दिलीप कुमार की बाहों में दम तोड़ते हैं। दिलीप ने एच.एस.रवैल से कहा कि संजीव बहुत महान कलाकार सिद्ध होगा।

संजीव कुमार खाने के शौकीन थे। राज कपूर की फिल्म ‘बीवी ओ बीवी’ में संजीव ने दोहरी भूमिकाएं अभिनीत की थीं। शूटिंग के समय उन्होंने सह सितारे रणधीर कपूर से कहा कि बांद्रा स्थित ‘ऑरिएंटल गजेबो’ से चाइनीज खाना मंगवा लेना। फिर उन्होंने गजेबो से आया भोजन भी खाया। हर इतवार संजीव गजेबो में दोपहर का भोजन करने एक बजे आते थे। उनके साथ रमेश बहल, रणधीर कपूर और पंचम भी आते थे। गजेबो के मालिक ने इन सितारों के लिए एक अलग कक्ष भी बनवाया था। कुछ वर्ष बाद खाकसार भी यादें ताजा करने गजेबो गया। मालिक ने पैसा नहीं लिया। उसे याद था कि खाकसार भी संजीव कुमार के साथ प्राय: वहां आता रहा है।

एक दिन संजीव आर.के नैय्यर से मिलने आए और बताया कि दो माह पश्चात वे हृदय की शल्य चिकित्सा के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। शशधर मुखर्जी फिल्मालय से मोटे थुलथुले शरीर वाले संजीव कुमार को निकालना चाहते थे। आर.के नैय्यर ने अनुरोध किया कि ऐसा न करें। नैय्यर, मुखर्जी के लिए सफल फिल्म ‘लव इन शिमला’ बना चुके थे। सफल व्यक्ति की बात मान ली जाती है। संजीव कुमार उसी मदद के बदले नैय्यर की फिल्म में काम करना चाहते थे। इसके कुछ वर्ष पूर्व आर.के.नैय्यर ने संजीव कुमार और रणधीर कपूर के साथ फिल्म ‘इंस्पेक्टर डांकू और वो’ अधूरी छोड़ दी थी।

संजीव कुमार ने यह शर्त रखी कि ऐसी पटकथा पर फिल्म बनाएं जिसका अधिकांश भाग एक सैट पर ही शूट किया जाए। उन दिनों खाकसार आर.के नैय्यर के बंगले में ही रहता था। जब तक नैय्यर और संजीव खाना खाते रहे खाकसार ने फिल्म ‘कत्ल’ की कथा लिख ली। संजीव कुमार और आर.के नैय्यर को कथा पसंद आई। उन दिनों एकमात्र वातानुकूलित स्टूडियो सेट अंधेरी में था। वहां सैट लगाय गया। संजीव कुमार, अशोक कुमार, सारिका, मार्क ज़ुबैर और रंजीता अभिनीत फिल्म की शूटिंग 40 दिन में पूरी हुई। इससे जुड़ी एक बात कुछ वर्ष बाद घटित हुई।

केरल के मोहम्मद भाई की एक फिल्म को सलमान खान ‘बॉडीगार्ड’ नाम से बनाना चाहते थे। उन्होंने मोहम्मद भाई से कहा कि मूल फिल्म को दोबारा लिखने के लिए खाकसार की सेवा ली जा रही है। मोहम्मद भाई ने स्वीकार किया कि वे ‘कत्ल’ से प्रेरित फिल्म बना चुके हैं और दक्षिण भारत की दो और भाषाओं में भी ‘कत्ल’ बनाई गई परंतु वे मूल फिल्म के लेखक को धन्यवाद भी नहीं दे पाए। अच्छी नीयत से किए गए काम रबर की गेंद की तरह बाउंस होकर लौटते हैं। बुरे काम पत्थर की तरह जहां गिरते हैं, वहां तिनका भी पैदा नहीं होता।

संजीव कुमार के परिवार में तीन पीढ़ियों से यह हो रहा था कि पुत्र के 10 वर्ष का होते ही पिता की मृत्यु हो जाती है। कदाचित इसी भय से उन्होंने विवाह नहीं किया। उनके भाई की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके पुत्र को कानूनी ढंग से गोद ले लिया, यह अजीब तथ्य है कि गोद लिए पुत्र के 10 वर्ष का होते ही 6 नवंबर को मात्र 47 की वय में महान कलाकार की मृत्यु हो गई। महिपाल अभिनीत ‘पारसमणी’ का गीत याद आता है। ‘ वो जब याद आए बहुत याद आए ग़म-ए-ज़िन्दगी के अंधेरे में हमने चिराग-ए-मोहब्बत जलाए, बुझाए।’

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