नई दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विदेशी कामगारों को जारी होने वाले नए एच-1बी और एल-1 वीजा पर 31 दिसंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि 31 दिसंबर तक किसी भी विदेशी कामगार को अमेरिका में नौकरी के लिए नए एच-1बी वीजा जारी नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 के लिए 2 लाख 75 हजार लोगों ने एच-1बी वीजा के लिए एप्लाय किया है, जिसमें से 67.7% भारतीय और 13.2% चीनी नागरिक हैं।

एच-1बी वीजा क्या है? ट्रम्प के इस फैसले के पीछे क्या मकसद है? इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? इस पूरे मसले को समझते हैं:

1. क्या होता है एच-1बी वीजा?

2. क्या है ट्रम्प का फैसला?

3. किन श्रेणी के वीजा पर रोक लगाई गई है?

ट्रम्प के फैसले का भारतीयों पर क्या असर होगा?

5. जो भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं, क्या उन्हें वापस लौटना होगा?

6. ट्रम्प के इस फैसले के पीछे क्या मकसद है?

7. इस पर भारत सरकार की क्या राय है?

Immigration has contributed immensely to America’s economic success, making it a global leader in tech, and also Google the company it is today. Disappointed by today’s proclamation - we’ll continue to stand with immigrants and work to expand opportunity for all.