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भास्कर एक्सप्लेनर:बजट से जुड़े 20 शब्दों का मतलब, जिन्हें जानने के बाद बजट को समझना होगा बेहद आसान

2 घंटे पहले
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सरकार सालभर में कहां से कितना कमाएगी और कहां कितना खर्च करेगी, इसी का हिसाब-किताब होता है बजट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगी। बजट का असर हम सब पर पड़ता है, इसलिए इसे समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन, बजट में कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी होता है जिन्हें समझ पाना कठिन होता है। यहां हम ऐसे ही 20 शब्द बता रहे हैं, जिनका मतलब आपको समझना जरूरी है। इन्हें समझ लिया तो बजट भी समझ में आ जाएगा...

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