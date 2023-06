Hindi News

PV Narasimha Rao Political Career; The Accidental Prime Minister Of India

भास्कर एक्सप्लेनर आज ही PM बने थे नरसिम्हा राव: राजीव की हत्या के बाद अध्यक्ष के लिए सोनिया का नाम आया तो चीखने लगे

एक घंटा पहले लेखक: शुभ्रा सुमन



तारीख 16 जून, 1993; देश के नामी वकील राम जेठमलानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दर्जनों कैमरों के सामने उन्होंने एक सनसनीखेज बात कही। कहा,

“हां.. भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को पैसे दिए गए थे। अगर आप इस घोटाले को कोई नाम देना ही चाहते हैं, तो ये हर्षद मेहता घोटाला नहीं, ये पीवी नरसिम्हा राव घोटाला है।।”

जिस वक्त राम जेठमलानी ये बात कह रहे थे, उनके ठीक बगल में बैठा था हजारों करोड़ के प्रतिभूति घोटाले यानी सिक्योरिटी स्कैम का आरोपी हर्षद मेहता। जिसे किसी जमाने में स्टॉक एक्सचेंज का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। हर्षद मेहता के वकील राम जेठमलानी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने रिश्वत ली है।

बतौर प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव का कार्यकाल ऐसी कई नाटकीय घटनाओं से भरा हुआ है। उनका प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं।

32 साल पहले आज ही के दिन यानी 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव, राजीव गांधी की हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री बने थे। आज भास्कर एक्सप्लेनर में कहानी नरसिम्हा राव के पीएम बनने की...

जब ज्योतिषि मित्र ने कहा, आप दिल्ली वापस आएंगे

1991 में लोकसभा चुनाव से पहले राजीव गांधी अपने दिल्ली वाले दफ्तर में बैठे थे। “बाहर नरसिम्हा राव काफी देर से इंतजार कर रहे हैं..” राजीव के सचिव विंसेंट जॉर्ज ने भीतर आकर कहा। थोड़ी देर में नरसिम्हा राव कमरे में आए और राजीव उनसे मुखातिब हुए, “आप बूढ़े हो गए हैं.. मेरे ख्याल से आपको इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए..”

इस वाकये का जिक्र विनय सीतापति ने अपनी किताब ‘हाफ लॉयन’ में किया है। सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से।

आंध्र प्रदेश के सीएम रहने वाली नरसिम्हा रॉव ने 8 लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलने से पहले वे 1991 में रिटायरमेंट का फैसला ले चुके थे। फोटो-GETTY IMAGES

उम्र के 70 बसंत देख चुके नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने चुके थे। वहीं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में गृहमंत्री, रक्षामंत्री और विदेश मंत्री का जिम्मा संभाल चुके थे। 1991 में रिटायरमेंट का फैसला राव ने खुद लिया था या उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया गया था, इसपर जानकारों के अलग-अलग वर्जन हैं।

विनय सीतापति ने भी अपनी किताब में सुब्रमण्यम स्वामी की कहानी के हवाले से दावा किया है- "राव ने खुद राजीव गांधी के सामने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई थी। राव ने लगातार गिरती सेहत को इसकी वजह बताया था।"

चुनाव प्रचार करने में असमर्थता जताते हुए राव ने अपनी लोकसभा सीट किसी और को देने की गुजारिश की थी। सीतापति के मुताबिक राव के दो बेटों समेत कुछ और करीबी इस बात की पुष्टि करते हैं।

पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह अपनी किताब में लिखते हैं, “1990 की शुरुआत में ही जब राजीव गांधी ने नरसिम्हा राव को राज्यसभा सीट देने से मना कर दिया, तब उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। वह इससे काफी आहत भी हुए थे। चूंकि वो ज्यादा बोलते नहीं थे इसलिए उन्होंने चुपचाप हैदराबाद वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। कोई हायतौबा नहीं मचाई।”

नरसिम्हा राव ने दिल्ली छोड़कर हैदराबाद में बसने का फैसला कर लिया था। रिटायरमेंट प्लान इतना पुख्ता था कि उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की मेंबरशिप के लिए अर्जी डाल दी थी, ताकि भविष्य में दिल्ली आना हो तो ठहरने का इंतजाम रहे।

विनय सीतापति ने अपनी किताब में नरसिम्हा राव के पीएम बनने की कहानी बयां की है।

लेकिन दिल्ली नरसिम्हा राव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब किताबों से भरा ट्रक उनके आवास से हैदराबाद के लिए रवाना हो रहा था, तब राव उदास थे।

विनय सीतापति अपनी किताब में लिखते हैं कि उस वक्त नरसिम्हा राव के साथ उनके एक ब्यूरोक्रेट मित्र मौजूद थे। जिन्हें ज्योतिष का शौक था। राव को उदास देखकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी, “इन किताबों को यहीं रहने दीजिए। मेरा ख्याल है आपको वापस आना होगा।”

ऐसा ही हुआ। राव को वापस आना पड़ा, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसकी वजह इतनी दर्दनाक होगी।

राजीव की हत्या वाली रात.. और सुबह की एक फोन कॉल

21 मई 1991, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की कैंपेनिंग जोरों पर थी। पीवी नरसिम्हा राव चुनाव प्रचार के सिलसिले में नागपुर में थे। डिनर करने के बाद राव अपने साथी कांग्रेस नेता एनकेपी साल्वे के घर रात बिताने के लिए पहुंचे थे।

ठीक उसी समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। रात 10 बजकर 21 मिनट पर धनु नाम की आत्मघाती हमलावर राजीव को फूलों का हार पहनाने के बहाने वहां पहुंची। हार पहनाने के बाद वो राजीव के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी, उसके शरीर में लगे विस्फोटकों में जोरदार धमाका हुआ। श्रीलंका के अलगाववादी संगठन लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। हमले में 14 और लोग मारे गए थे।

राजीव की हत्या के बाद कांग्रेस के सामने नया अध्यक्ष चुनने का संकट पैदा हो गया था।

कुछ ही देर में राजीव गांधी की हत्या की खबर नरसिम्हा राव तक पहुंच चुकी थी। ये खबर पूरे देश के लिए सदमे की तरह थी। राव ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा है कि उस रात वो मुश्किल से दो घंटे सो पाए। लेकिन जल्दी ही खुद को संभाला और सूरज निकलने से पहले नागपुर एयरपोर्ट पहुंच गए।

विनय सीतापति लिखते हैं कि टेक-ऑफ से ठीक पहले नरसिम्हा राव ने दिल्ली में गोपालकृष्ण गांधी को फोन कॉल किया। महात्मा गांधी के पोते गोपालकृष्ण गांधी उस वक्त राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के संयुक्त सचिव थे। नरसिम्हा राव ने उनसे राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा। गोपालकृष्ण जानते थे कि ये मुलाकात यूं ही नहीं है।

..जब सोनिया का नाम सुनकर चीख पड़े थे नरसिम्हा

22 मई की सुबह करीब साढ़े दस बजे नरसिम्हा राव दिल्ली पहुंचे। राजीव गांधी का शव तब तक 10 जनपथ पहुंच चुका था। आने जाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। साथ ही बढ़ रही थी आगे के सियासी मंजर की सरगर्मी।

शाम होते-होते सोनिया गांधी को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए जाने की मांग उठने लगी थी। करीब सवा चार बजे अर्जुन सिंह और एमएल फोतेदार राव से मिलने पहुंचे। उन्होंने सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया।

अर्जुन सिंह अपनी बायोग्राफी A Grain Of Sand In The Hourglass of Time में लिखते हैं, “हमारे सुझाव को सुनकर राव गंभीर होकर कुछ देर चुप रहे। फिर अचानक गुस्से में चीखते हुए कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ एक ट्रेन की तरह व्यवहार करना जरूरी है? जहां डिब्बों को नेहरू-गांधी परिवार के इंजन से जोड़ा जाए? क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं है?’’

पीवी नरसिम्हा राव नहीं चाहते थे कि राजीव की हत्या के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए

नरसिम्हा राव ने अपनी डायरी में इस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन्हें अर्जुन सिंह का प्रस्ताव पसंद तो नहीं आया, लेकिन ये बात उन्होंने जाहिर नहीं होने दी।

इस मुलाकात के तकरीबन एक घंटे बाद CWC की इमरजेंसी मीटिंग में अर्जुन सिंह ने सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। मीटिंग में सोनिया के समर्थन में नारे लगे और सीताराम केसरी ने सोनिया को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव भी दिया, लेकिन नरसिम्हा राव के साथ-साथ महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार इसके खिलाफ थे।

आखिरकार सोनिया गांधी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया।

पीएम की कुर्सी एक.. दावेदार चार

24 मई 1991 को राजीव गांधी का अंतिम संस्कार हुआ और 25 मई से सोनिया गांधी ने नया पार्टी अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी उठाई। राजीव की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर चल रही थी। दो चरणों के चुनाव अभी बाकी थे और कांग्रेस की जीत की पूरी संभावना थी।

जीत की स्थिति में कांग्रेस प्रेसिडेंट को ही प्रधानमंत्री बनना था। ऐसे में महत्वाकांक्षी कांग्रेस नेताओं के बीच अध्यक्ष के पद के लिए होड़ स्वाभाविक थी।

रेस में सबसे पहला नाम महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार का था। दूसरे दावेदार थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी। इसके अलावा अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया के नाम भी चर्चा में थे।

1991 में महाराष्ट्र के सीएम रहे शरद पवार चाहते थे कि कांग्रेस अध्यक्ष सीक्रेट वोटिंग के जरिए चुना जाए।

नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि पार्टी प्रेसिडेंट के मसले पर उन्होंने सोनिया को पीएन हक्सर से बात करने की सलाह दी। पीएन हक्सर इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव रहे थे। 10 जनपथ पर सोनिया से मुलाकात के दौरान हक्सर ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने को सुझाव दिया। शंकर दयाल तब कांग्रेस के सबसे उम्रदराज नेता थे।

विनय सीतापति के मुताबिक सोनिया गांधी ने नटवर सिंह और अरुणा आसफ अली को शंकर दयाल शर्मा के पास प्रस्ताव लेकर भेजा। लेकिन शर्मा ने ये कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि अपनी उम्र की वजह से वो प्रधानमंत्री पद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।

वापस लौटकर पीएन हक्सर ने पीवी नरसिम्हा राव के नाम का सुझाव सोनिया गांधी के सामने रखा।

सोनिया गांधी के लिए पॉलिटिकल टूल थे राव?

नटवर सिंह लिखते हैं, “पीवी नरसिम्हा राव एक साधारण परिवार से आए व्यक्ति थे। अध्यात्म और धर्म में उनकी गहरी पैठ थी। वो कई भाषाओं को जानने वाले इंटेलेक्चुअल और बेहतरीन चिंतक थे।”

राव की एक और खूबी थी, जो उनके पक्ष में जाती थी। विनय सीतापति के मुताबिक सोनिया गांधी को लगता था कि राव अपनी जगह जानते हैं। सरकार और संगठन में लंबे समय तक रहने के दौरान उन्होंने कभी गांधी परिवार के खिलाफ बगावती तेवर नहीं दिखाए। शरद पवार और एनडी तिवारी इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते थे।

राजीव गांधी के खास दोस्त सतीश शर्मा ने भी इन्हीं खूबियों की वजह से राव का नाम सोनिया को सुझाया। 29 मई 1991 को फिर एक बार फिर CWC की मीटिंग हुई, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव सर्वसम्मति से कांग्रेस प्रेसिडेंट चुन लिए गए।

कांग्रेस के एक खेमे का मानना था कि सोनिया ने राव को तब तक के लिए आगे किया है, जब तक वो खुद टेक ओवर करने का मन नहीं बना लेतीं।

पवार को रोकने के लिए सांसदों की परेड

लोकसभा चुनाव के बाकी बचे दो चरणों से पहले कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया था। चुनाव आयोग ने 12 और 15 जून को वोटिंग कराने का ऐलान किया। पीवी नरसिम्हा राव पहले से कहीं ज्यादा जोरशोर से चुनाव प्रचार में जुट गए। पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते राव ही कांग्रेस की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार थे। लेकिन कांग्रेस के भीतर एक शख्स था, जो अभी भी इस थ्योरी को नहीं मानता था। वो थे पीएम पद के एक और तलबगार शरद पवार।

पवार शुरू से ही पार्टी प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के पद को अलग-अलग रखने की वकालत करते थे। राव के प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे चाहते थे कि प्रधानमंत्री पद का फैसला सीक्रेट वोटिंग के जरिए हो।

पवार को काबू करने के लिए पार्टी लीडरशिप ने खास स्ट्रैटजी अपनाई। नतीजों से एक दिन पहले ही राव के आवास पर बड़े-बड़े कांग्रेसी नेताओं का तांता लगने लगा। ताकि ये मेसेज दिया जा सके कि पार्टी उनके साथ खड़ी है।

नरसिम्हा राव ने शरद पवार को रक्षा मंत्री, मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री और अर्जुन सिंह को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया।

18 जून को नतीजे आए तो कांग्रेस 232 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नरसिम्हा राव के लिए बढ़ते सपोर्ट के बीच शरद पवार ने आखिरकार 20 जून को प्रधानमंत्री पद से अपनी दावेदारी वापस ले ली। उसी शाम संसद भवन में नए सांसदों की परेड कराई गई। अर्जुन सिंह ने संसदीय दल के नेता के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव का नाम सामने रखा। इसी के साथ राव का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया।

21 जून को दोपहर 12 बजकर 53 मिनट पर राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने पीवी नरसिम्हा राव को देश के 10वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई।

प्रधानमंत्री बनते ही हुआ कायाकल्प

शरद पवार नरसिम्हा राव की कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन राव नहीं माने। पवार को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह अर्जुन सिंह को ये कहकर पीएम पद की दावेदारी से हटने के लिए मनाया गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद उन्हें दे दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद राव ने यह पद भी अपने पास रखने का फैसला किया।

सोनिया गांधी को नरसिम्हा राव के नाम की हामी भरते हुए यकीन था कि पीएम बनकर राव उन्हें रिपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

नटवर सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनते ही उनका जैसे कायाकल्प हो गया। इन्हीं नए तेवरों की बदौलत पीवी नरसिम्हा राव ने आगे चलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए और नए भारत की बुनियाद रखी। ऐसा ही एक कदम था देश की इकोनॉमी का उदारीकरण।