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भास्कर एक्सप्लेनर:रिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात

41 मिनट पहले

किशोर बियानी के फ्यूचर रिटेल और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच जो डील होनी थी, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। पिछले साल अगस्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए 24,713 करोड़ रुपए की डील की थी। इस सौदे पर जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन ने आपत्ति जताई थी। हाईकोर्ट ने इस सौदे पर क्या कहा है? इस पूरे मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है? और रिलायंस-फ्यूचर की डील से अमेजन को आपत्ति क्या है? आइए जानते हैं...

सबसे पहले बात, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस जेआर मिधा ने मंगलवार को कहा कि कोर्ट को अमेजन के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत है। उन्होंने फ्यूचर ग्रुप को इस सौदे को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यानी, कोर्ट के फैसले तक फ्यूचर ग्रुप इस डील को लेकर कुछ नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट का ये आदेश अमेजन की याचिका पर आया है।

अमेजन ने याचिका क्यों लगाई थी?
अगस्त 2020 में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच सौदा हुआ। इस सौदे के खिलाफ अमेजन सिंगापुर की आर्बिट्रेशन कोर्ट पहुंची। 25 अक्टूबर 2020 को सिंगापुर की कोर्ट ने भी इस डील पर रोक लगा दी थी।

सिंगापुर कोर्ट ने भी कोई आखिरी फैसला नहीं दिया है। वहां की अदालत जल्द ही इस पर फैसला दे सकती है, क्योंकि अक्टूबर में डील पर रोक लगाने के बाद कोर्ट ने कहा था कि वो 90 दिन में कोई फैसला देगी।

चूंकि ये रोक सिंगापुर की कोर्ट ने लगाई थी, इसलिए रिलायंस और फ्यूचर इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। यही वजह थी कि सिंगापुर की कोर्ट का आदेश लागू करवाने के लिए अमेजन को दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करनी पड़ी।

जब रिलायंस-फ्यूचर राजी, तो अमेजन को दिक्कत क्यों?
ये जानने के लिए दो साल पीछे जाना होगा। अगस्त 2019 में अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके लिए अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप को 1,431 करोड़ रुपए चुकाए थे।

फ्यूचर कूपन्स के पास फ्यूचर रिटेल में करीब 10% की हिस्सेदारी थी। यानी एक तरह से अमेजन ने फ्यूचर रिटेल में पैसा लगाने की शुरुआत कर दी थी।

अमेजन और फ्यूचर कूपन्स के बीच जो समझौता हुआ था, उसमें तय हुआ कि अमेजन 3 से 10 साल बाद फ्यूचर रिटेल की हिस्सेदारी खरीदने की हकदार होगी। साथ ही ये भी तय हुआ कि फ्यूचर रिटेल अपनी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज को नहीं बेचेगी।

लेकिन फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और फ्यूचर रिटेल की हालत खराब हो गई। किशोर बियानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लॉकडाउन के बाद सारे स्टोर बंद हो गए और अगले तीन-चार महीनों में ही कंपनी को 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। आखिरकार इस कंपनी को बेचने का फैसला लिया गया।

अगस्त 2020 में रिलायंस ने 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर रिटेल खरीदने की घोषणा कर दी। इस डील पर बात कुछ आगे बढ़ती, उससे पहले ही अमेजन ने डील रोकने के लिए सिंगापुर की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सिंगापुर की कोर्ट ने डील पर रोक लगा दी। अमेजन का कहना था कि फ्यूचर रिटेल ने उससे बिना पूछे रिलायंस के साथ डील की, जो समझौते का उल्लंघन है।

फ्यूचर रिटेल में ऐसा क्या है, जिस वजह से दो अमीर आमने-सामने आ गए?
दुनिया के दो अमीरों के आमने-सामने आने की बड़ी वजह भारत का रिटेल कारोबार है। अमेजन अभी पूरी तरह से ऑनलाइन कारोबार के भरोसे ही है और उसे ऑफलाइन रिटेल तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए फ्यूचर रिटेल के बिग बाजार जैसे ब्रांड और इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है।

वहीं, रिलायंस अब खुद को ई-कॉमर्स के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। रिलायंस के पास पहले से ही 12 हजार स्टोर्स हैं। इनका सालाना रेवेन्यू 1.62 लाख करोड़ रुपए है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो उसे फ्यूचर रिटेल के 420 शहरों में बने 1,800 से ज्यादा स्टोर्स और मिल जाएंगे। फ्यूचर रिटेल का सालाना रेवेन्यू 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है।

इस पूरे मामले पर तीनों पक्षों का क्या कहना है?
फ्यूचर रिटेल: अमेजन के साथ डील में फ्यूचर रिटेल कोई पार्टी नहीं था, इसलिए उसे अपना कारोबार बेचने का पूरा हक है। इसके अलावा अगर रिलायंस के साथ उसकी डील नहीं होती है, तो फ्यूचर ग्रुप दीवालिया हो सकता है। इससे हजारों कर्मचारियों की नौकरियां भी खतरे में आ जाएंगी।

रिलायंस: कंपनी का कहना है कि फ्यूचर के साथ डील पर आगे बढ़ने से पहले कानूनी सलाह ली गई है और भारतीय कानून को ध्यान में रखते हुए इस डील को पूरा किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर रिटेल को खरीदा है।

अमेजन: रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच जो डील हुई है, उससे अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। कंपनी का ये भी कहना है कि रिलायंस के साथ डील करने से पहले अमेजन को इस बारे में बताना चाहिए था।

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वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

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