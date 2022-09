Hindi News

Teachers Day 2022; Sarvepalli Radhakrishnan Mao & Joseph Stalin Meeting Interesting Facts

डॉ. राधाकृष्णन ने थपथपाए थे माओ के गाल: तानाशाह स्टालिन के बालों में हाथ फिराते हुए पूछा- आपसे मिलना इतना कठिन क्यों

बात 1939 की है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को चिट्ठी लिखकर हमेशा के लिए भारत आने का न्योता भेजा। फिलॉसफी के ये प्रोफेसर वहां पूर्वी दुनिया के धर्म और नैतिकता के पाठ पढ़ाया करते थे। प्रोफेसर ने भी खुशी-खुशी न्योता स्वीकार किया और ऑक्सफोर्ड की नौकरी छोड़कर भारत आ गए।

ये प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु में एक स्थानीय जमींदार के लिए जमीनों की पैमाइश करने वाले सर्वपल्ली वीरस्वामी का बेटा डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पंडित मदन मोहन ने उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का वाइस चांसलर बना दिया। 20 साल की उम्र से फिलॉसफी पढ़ा रहे डॉ. राधाकृष्णन के लिए यह टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

इसके बाद ये प्रोफेसर राजनीति और कूटनीति के दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक इतनी तेज कि डॉ. राधाकृष्णन आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी बने।

उनकी ये कहानी बताती है कि एक शिक्षक जब राजनयिक बनता है, तो कैसे वह माओ और स्टालिन जैसे तानाशाहों के गाल थपथपाकर या बालों को सहलाकर शिष्यों की तरह बात कर सकता है।

आज इन्हीं डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिन को पूरा देश टीचर्स डे के रूप में मनाता है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने BHU में 9 साल गुजारे थे। उनके कार्यकाल में अंग्रेजों को BHU कैंपस से खदेड़ दिया गया था।

दरअसल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का वीसी बनने के बाद राधाकृष्णन पहली बार जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए। यहीं से उन्हें आजादी के आंदोलन को करीब से देखने का मौका मिला।

वे कभी कांग्रेस में नहीं रहे। न ही वो आजादी की लड़ाई से सीधे जुड़े थे। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनी तो डॉ. राधाकृष्णन इसके सदस्य बनाए गए।

15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। यह वो समय था जब दूसरा विश्वयुद्ध खत्म होने के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बंट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका की अगुआई में पूंजीवादी पश्चिमी देश थे, तो दूसरी तरफ विशाल सोवियत संघ की अगुआई में कम्युनिस्ट और ऐसे देश, जो किसी न किसी रूप में सोवियत संघ के करीब थे।

इधर, 1949 आते-आते देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्षता के बारे में सोचने लगे थे। उनका मानना था कि भारत जैसे नए नवेले देशों को बड़ी ताकतों की इस लड़ाई से दूर ही रहना चाहिए।

इधर, संविधान बनकर करीब-करीब तैयार था। तभी नेहरू ने डॉ. राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनसे संविधान सभा छोड़ने को कहा। दरअसल, नेहरू राधाकृष्णन को सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाने का फैसला कर चुके थे। उन्हें दो धड़ों में बंट चुकी दुनिया को साधने के लिए किसी दमदार कैरेक्टर की जरूरत थी, जो ताकतवर देशों के ताकतवर नेताओं को समझा सके।

12 जुलाई 1949 को राधाकृष्णन ने काम संभाला। सभी सोचने लगे कि सोवियत संघ जैसे कम्युनिस्ट तानाशाही में फिलॉसफी के शिक्षक को क्यों भेजा गया?

नेहरू 1957 में ही राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी में थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का मन बनाने के बाद वे पीछे हट गए थे।

स्टालिन इतना प्रभावित हुए कि 5 मिनट की मुलाकात 3 घंटे तक चली

मॉस्को पहुंचकर राधाकृष्णन को सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन से औपचारिक मुलाकात करनी थी, लेकिन 6 महीने तक स्टालिन ने मिलने का समय नहीं दिया। 14 जनवरी 1950 को स्टालिन की तरफ से राधाकृष्णन को मुलाकात के लिए बुलाया गया। वक्त दिया गया रात के 9 बजे। मजेदार बात यह है कि स्टालिन दूसरे देशों के राजनयिकों से रात 12 बजे के बाद ही मिलते थे।

के सच्चिदानंद मूर्ति और अशोक वोहरा की किताब Radhakrishnan His Life and Ideas के 12 वें चैप्टर में इस खास मुलाकात का सिलसिलेवार जिक्र मिलता है। किताब के पेज नंबर 121 पर जिक्र है- अभिवादन के बाद राधाकृष्णन ने स्टालिन से पहला सवाल पूछा- मिस्टर चेयरमैन सर, आपसे मिलना इतना कठिन क्यों है?

स्टालिन ने जवाब दिया- क्या वाकई मुझसे मिलना इतना कठिन है, देखिए हम और आप मिल तो रहे हैं। दोनों के बीच का माहौल इतना सहज हो गया कि सिर्फ 5 मिनट की यह मुलाकात 3 घंटे तक चली।

इस बातचीत के दौरान राधाकृष्णन स्टालिन को मार्शल और स्टालिन राधाकृष्णन को प्रोफेसर कहकर संबोधित करते रहे।

राधाकृष्णन ने बाद में कुछ लोगों को बताया कि मुलाकात के दौरान किसी बात पर उन्होंने स्टालिन के बालों पर भी हाथ फेरा था। अब यह बात क्या थी, इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता।

के सच्चिदानंद की इस किताब के मुताबिक राधाकृष्णन ने स्टालिन को सम्राट अशोक की भी कहानी सुनाई, जिसने कलिंग पर तबाही मचाने के बाद यु्द्ध को त्याग दिया और बौद्ध साधु बन गए। कहा जाता है कि राधाकृष्णन ने स्टालिन से कहा कि आपने भी ताकत के जरिए सत्ता तक अपना रास्ता तय किया है। कौन जाने कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा हो?

राधाकृष्णन की इस बात का स्टालिन क्या जवाब देते। उनके जाने के बाद स्टालिन ने अपने दुभाषिए से कहा कि ये आदमी राजनीति नहीं जानता, यह केवल मानवता का भक्त है।

चीनी नेता माओ के गाल भी थपथपाए थे

किस्सा 1957 का है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन तब उपराष्ट्रपति थे और चीन के दौरे पर गए थे। उनकी मुलाकात उस वक्त चीन के प्रसिद्ध नेता माओ से होनी थी। माओ ने राधाकृष्णन को अपने घर बुलाया।

राधाकृष्णन माओ के घर चुग नान हाई पहुंचे। आंगन में ही दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। यहां न जाने क्या सोचकर राधाकृष्णन ने माओ के बाएं गाल को थपथपा दिया। माओ कुछ बोलते उससे पहले राधाकृष्णन ने कहा- अध्यक्ष महोदय, परेशान मत होइए। मैं स्टालिन और पोप के साथ भी यही अपनापन दिखा चुका हूं।

उप-राष्ट्रपति के तौर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब चीन गए, तो माओ ने अपने निवास चुंग नान हाई के आंगन के बीचों-बीच आकर उनकी अगवानी की थी।

महज 20 साल की उम्र में फिलॉसफी के प्रोफेसर बने

सर्वपल्ली राधाकृष्णन अकेले राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने दो पड़ोसी मुल्कों से दो युद्धों का सामना किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे कद्दावर प्रधानमंत्रियों की मौत भी देखी।

साल 1926 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छठवीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉस्फी हुई। इसमें हिस्सा लेने सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी पहुंचे। उन्होंने वहां आधुनिक सभ्यता में आध्यात्मिकता की कमी पर फोकस किया।

तमिलनाडु में एक स्थानीय जमींदार के सहायक राजस्व अधिकारी सर्वपल्ली वीरस्वामी के बेटे की अमेरिका में धूम मच गई। इससे पहले 1893 में स्वामी विवेकानंद की ऐसी चर्चा हुई थी।

1926 में ही डॉ. राधाकृष्णन की चर्चित किताब पब्लिश हुई The Hindu View Of Life, इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया। इसके बाद 1929 में उनकी दूसरी किताब The Idealist View of Life पब्लिश हुई। इन दोनों किताबों के जरिए राधाकृष्णन ने पश्चिमी दुनिया को हिन्दू जीवन, धर्म और दर्शन का गहराई से परिचय करवाया।

इससे पहले तक पश्चिमी दुनिया में भारतीय जीवनशैली को रहस्मयी समझा जाता था।

1909 में महज 20 साल की उम्र में राधाकृष्णन को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के फिलॉसफी विभाग में नौकरी मिल गई थी।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ब्रिटिश एकेडमी में चुने जाने वाले पहले भारतीय फेलो थे।

पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया था

The White Umbrella: Indian Political Thought from Manu to Gandhi समेत भारत के राजनीतिक इतिहास पर कई किताबें लिखने वाले अमेरिकी लेखक डोनाल्ड मैकेंजी ब्राउन अपनी किताब Nationalist Movement: Indian Political Thought from Ranade to Bhave में लिखते हैं- उन्होंने (राधाकृष्णन) ने हमेशा बेखबर पश्चिमी आलोचनाओं के खिलाफ हिंदू संस्कृति की रक्षा की थी। उन्होंने भारतीयों की बौद्धिक परंपराओं को उनके गौरव रूप में प्रस्तुत किया।

इसी समय राधाकृष्णन को नवंबर 1944 में बनी सप्रू कमेटी में शामिल किया गया। इस कमेटी ने पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया था। कमेटी का मानना था कि अलग देश किसी भी समुदाय के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। कमेटी ने एक ऐसी संविधान सभा बनाने की सिफारिश की थी जिसमें हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर हो।

13 मई 1962 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। तब मशहूर दार्शनिक बर्टेंड रसेल ने कहा था कि दर्शनशास्त्र के लिए यह गर्व की बात है।

पिता राधाकृष्णन को पुजारी बनाना चाहते थे

स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद राधाकृष्णन के पिता चाहते थे कि वह आगे की पढ़ाई के बजाय एक मंदिर में पुजारी बनें। हालांकि राधाकृष्णन ने अपने टैलेंट से मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्कॉलरशिप हासिल की और1906 में बीए में फर्स्ट आए।

पसंद फिजिक्स थी, संयोग से फिलॉसफी में एमए कर लिया

सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1906 में फिलॉसफी से एमए किया। इसमें भी संयोग जुड़ा हुआ था। राधाकृष्णन फिजिक्स से एमए करना चाहते थे। परिवार की आर्थिक हालत सही नहीं थी, तो राधाकृष्णन के पास किताबें खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे।

हुआ यूं कि उनके चचेरे भाई ने उसी कॉलेज से एमए किया था और फिलाॅसफी की किताबें राधाकृष्णन को दे दी थी। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी फिलॉसफी से एमए करने का फैसला किया।

छात्राें ने फूलों से सजी बग्घी को हाथों से खींचकर दी विदाई

डॉ. राधाकृष्णन अपनी सादगी और ज्ञान के कारण छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। इसका अंदाजा1921 की घटना से लगाया जा सकता है कि जब वे मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो छात्र काफी भावुक हो गए। छात्रों ने उन्हें शानदार विदाई देने की योजना बनाई।

छात्रों ने एक बग्घी की व्यवस्था की और उसे फूलों से सजाया। विदाई समारोह के बाद जब राधाकृष्णन सभागार से बाहर निकले तो फूले से सजी यह बग्घी बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बग्घी को खींचने के लिए घोड़े नहीं थे। राधाकृष्णन आश्चर्यचकित थे। अचानक कुछ छात्र आगे आए और अपने हाथों से बग्घी खींचने लगे। छात्रों ने अपने प्रिय शिक्षक को इसी सवारी से मैसूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब भारत के राष्ट्रपति बने, तो कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जन्मदिन मनाने की बजाय 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाए, तो गर्व की बात होगी।

राज्यसभा में गुस्साए सदस्यों को सुनाते थे श्लोक

उप राष्ट्रपति राधाकृष्णन जब राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते थे, तो बड़ी सादगी से शांत प्रतिक्रिया देते थे। जब कभी कोई सदस्य किसी मुद्दे पर गुस्सा हो जाते थे, तो वे उनको श्लोक सुनाकर समझाते और शांत करते थे। उनकी इस खूबी को काफी पसंद किया जाता था।