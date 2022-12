Hindi News

करिअर फंडा 'द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर' बुक से निवेश करने के 5 सीक्रेट: इन्वेस्टर बने स्पेक्युलेटर नहीं, भेड़ चाल से बचें

‘मैं आपको अमीर बनने का तरीका बताऊंगा। दरवाजे बंद कर दें। जब दूसरे लालची हों तो डरें। जब दूसरे डरें तो लालची बनें।’

- वारेन बफे

करिअर फंडा में स्वागत!

सबसे प्रसिद्ध निवेशक को किसने मोटिवेट किया

लम्बे समय तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में रहने वाले अमेरिकन बिजनेस इन्वेस्टर और फिलॉन्थ्रोपिस्ट वारेन बफे का यह निवेश मंत्र है।

क्या आप को पता है वारेन बफे निवेश के लिए किस किताब से सबसे ज्यादा प्रभावित और प्रेरित थे? जी हां, वह किताब है बेंजामिन ग्राहम की लिखी किताब 'द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर'। पुस्तक के लेखक को वारेन बफे अपने जीवन में पिता के बाद दूसरे प्रभावशाली व्यक्ति का दर्जा देते हैं।

अमीर बनो, सुरक्षित बनो

क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? यदि नहीं भी चाहते हैं तो महंगाई से सुरक्षा के लिए आपकी बचत को सही जगह निवेश किए जाने की आवश्यकता होगी। अन्यथा महंगाई की दर एक समय में आपकी बचत को शून्य कर देगी। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे आमिर व्यक्तियों में से एक वारेन बफे को प्रेरित करने वाली बेस्ट सेलिंग किताब 'द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर' में क्या लिखा है।

सम्पूर्ण पुस्तक किताब इंटरनेट पर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओँ में फ्री उपलब्ध है, और कई विशेषज्ञों के अनुसार किताब का चैप्टर 2 और 8 सबसे महत्वपूर्ण है। आज जानते हैं पुस्तक के पांच सबसे बड़े निवेश रहस्यों के बारे में

क्रांतिकारी किताब के 5 बड़े सीक्रेट

1) इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है (Who is an ‘intelligent investor’)

इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कौन से गुण होना चाहिए? पुस्तक में इसका उत्तर ग्राहम यह बताते हैं कि इन्वेस्टर को शांत, धैर्यवान और डिसिप्लिनड होना चाहिए, उसे सीखने के लिए उत्सुक होना चाहिए। निवेश की दुनिया में निवेशक खुद ही अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है। अपने लालच और इमोशंस पर नियंत्रण ना होने के कारण वह खुद ही स्टॉक्स एंड शेयर्स को गलत समय पर खरीदता और बेचता है।

ग्राहम कहते हैं मार्केट में रिस्क हमेशा रहेगा उसे कभी हटाया नहीं जा सकता, जरूरत है भरपाई ना हो सकने वाले नुकसान को कम कैसे करें, लम्बे समय तक होने वाले फायदे को कैसे बनाएं। इसके लिए खुद को हराने वाले बिहेवियर पर नियंत्रण जरूरी है।

2) इन्वेस्टर (निवेशक) बने स्पेक्युलेटर (सट्टेबाज) नहीं (Be an investor not a speculator)

आगे समझाते हुए ग्राहम लिखते हैं कि इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर दो अलग-अलग व्यक्ति होते हैं।

जहां इन्वेस्टर अपनी स्वयं की रिसर्च कर लम्बे समय के लिए निवेश करते हैं वहीं स्पेक्युलेटर टीवी प्रोग्राम्स, हिंट्स, ट्रिक्स इत्यादि पर भरोसा करके डेली बेसिस पर लाभ कमाने की कोशिश करता है। इन्वेस्टर 'सेफ्टी ऑफ केपिटल' पर ध्यान देते हैं, जबकि स्पेक्युलेटर 'प्रॉफिट' पर। आगे वे पेसिव एंड एक्टिव इन्वेस्टर की बात करते हैं।

3) भेड़ चाल से बचें (Avoid herd mentality)

मि मार्केट के काल्पनिक किरदार द्वारा ग्राहम यह समझाने की कोशिश करते हैं की इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को भेड़चाल से बचना चाहिए। मनुष्य भी एक प्रजाति के तौर पर भेड़ों की तरह का 'ग्रुप बिहेवियर' शो करते हैं।

आप स्वयं एक प्रयोग कर के देख सकते हैं। जब आप अपने 3-4 दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हो, तो चलते-चलते अचानक झुक कर बचने का नाटक कीजिए (जैसे आप किसी फेंकी हुई या गिर रही वस्तु से बचने का प्रयास कर रहे हैं) आप पाएंगे आप के साथ चलने वाले लोग भी थोड़ा आप ही की तरह झुक जाएंगे और बचने का प्रयास करेंगे हालांकि उन्हें नहीं पता की वे ऐसा क्यों कर रहे हैं।

यह मनुष्य का प्रजातिगत स्वाभाविक व्यवहार है, शेयर मार्केट में भी यह ही झलकता है: जब मार्केट में बिकवाली चालू होती हैं तो हर कोई बिना सोचे समझे अपने शेयर्स बेचने लगता हैं जिससे मार्केट बियरीश या मंदा हो जाता हैं ठीक उसी तरह जब कुछ बड़े निवेशक खरीददारी शरू करते हैं तो लोग बिना सोचे समझे खरीदी शुरू कर देते हैं और मार्केट बुलिश अर्थात तेज हो जाता है।

इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से ग्राहम इस 'फंदे' में ना फंसने की उम्मीद करते हैं। वास्तव में इसका ठीक उल्टा करने को कहते हैं अर्थात जब, मार्केट नीचे गिरे तो शेयर्स खरीदें और ऊपर उठे तो शेयर्स बेचें।

4) प्रॉमिस ऑफ एडिक्वेट रिटर्न (संतोषजनक लाभ) और मार्जिन ऑफ सेफ्टी

इसे समझाते हुए ग्राहम का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतोषजनक लाभ अलग-अलग होता है और उसी के अनुसार यह तय होना चाहिए कि निवेश कहां करें।

यदि किसी व्यक्ति के लिए संतोषजनक लाभ निवेश की गई राशि का 7 -8% प्रतिवर्ष का है तो बैंक फिक्स्ड डिपाजिट भी उस व्यक्ति के लिए निवेश है, यदि किसी व्यक्ति का यह टारगेट 10-11% है तो यह गोल्ड भी हो सकता है और यदि 15-16% हैं तो यह म्यूचुअल फंड भी हो सकता है।

साथ ही ग्राहम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बनाए रखने की भी सीख देते हैं। मान लीजिए की किसी स्टॉक को आप 100 रूपए में खरीदने की सोच रहे हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बनाते हुए इसे आप 80 रूपए में खरीदें। ऐसा करना अप्रत्याशित स्थितियों में आपके फंड को सुरक्षा प्रदान करेगा।

5) अपनी सभी आशा एक ही पर न लगा दें (Don’t put your eggs in one basket)

ग्राहम अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करने की सलाह देते हैं अर्थात किसी भी एक ही सेक्टर या कम्पनी के शेयर्स न खरीदें।

हम नहीं जानते की भविष्य में क्या होगा, कौनसा कम्पनी या सेक्टर ऊपर जाएगा। इस लिए अलग-अलग क्षेत्रों की कंपनियों के स्टॉक्स खरीदें उनमें कुछ पर आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, कुछ पर थोड़ा और कुछ पर कम होगा, जो औसत निकालने पर एक हेल्दी रिटर्न होगा।

उम्मीद करता हूं, पुस्तक का मेरे द्वारा किया गया एनेलिसिस आपके लिए उपयोगी साबित होगा।

आज का करिअर फंडा यह है कि निवेश के सुनहरे नियमों को जानकर अपनी मेहनत से कमाए धन को धैर्यपूर्वक दोगुना चौगुना बनाएं और जीवन में सफलता प्राप्त करें।

कर के दिखाएंगे!

