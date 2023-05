Hindi News

Besides And Besides Are Not The Same…it Is Important To Understand The Correct Grammar

करिअर फंडा Prepositions के इस्तेमाल में रखें ख्याल: एक नहीं हैं Beside और Besides…सही ग्रामर को समझना है जरूरी

जरा गौर फरमाएं

1) The child is sitting besides her mother.

2) Beside the affection from her mother, the child wanted toys too.

इन दोनों में कौन सा सही है? दोनों ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में Preposition गलत यूज हो गए।

ग्रामर की पढ़ाई बिलकुल बोरिंग नहीं है, यदि यूजफुलनेस समझ ली जाए।

करिअर फंडा में स्वागत!

विभिन्न एग्जाम्स में और हमारी डेली लाइफ में भी प्रीपोजिशन्स (Prepositions) का काफी उपयोग होता है।

मरियम-वेबस्टर के अनुसार, प्रीपोजिशन एक शब्द या शब्दों का समूह है जिसका उपयोग संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा वाक्यांश के साथ दिशा, स्थान या समय दिखाने के लिए या किसी वस्तु का परिचय देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए – in, at, for, since, above, below, under, instead, despite etc.

आज हम एक जैसे अर्थ वाले विभिन्न प्रीपोजिशन्स के बीच के उपयोग के अंतर को समझेंगे। इनमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं।

A) पहला सबक

‘From’, ‘Through’, ‘Beyond’ and ‘Across’

यहां परिभाषाओं और उदाहरणों के साथ ‘From’, ‘Through’, ‘Beyond’, और ‘Across’ के बीच बुनियादी अंतर समझाया गया है -

1) From – ‘From (से)’ किसी चीज के शुरुआती बिंदु या जहां से कुछ उत्पन्न होता है, उस स्थान को इंगित करता है। इसका उपयोग दूरी या प्रस्थान बिंदु का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

उदाहरण -

I am from New York.

We drove from New York to Florida.

She received a letter from her friend.

2) Through – ‘Through (द्वारा, के माध्यम से)’ किसी चीज के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने या किसी वस्तु को पार करने या भेदने का संकेत देता है। यह समय की अवधि भी इंगित कर सकता है।

उदाहरण -

He walked through the park.

The train passes through the tunnel.

She worked through the night to finish the project.

3) Beyond – ‘Beyond (परे)’ कुछ ऐसा इंगित करता है जो आगे या किसी विशिष्ट सीमा के बाहर है। यह किसी ऐसी चीज का भी उल्लेख कर सकता है जो अमूर्त है या अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आई है।

उदाहरण -

The horizon is beyond the mountains.

His knowledge in mathematics goes beyond the average.

She believes in something beyond human comprehension.

4) Across – ‘Across (आर-पार)’ किसी चीज के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का संकेत देता है, या यह किसी ऐसी चीज को संदर्भित कर सकता है जो किसी सतह या क्षेत्र को कवर कर रही हो।

उदाहरण -

He walked across the bridge.

She spread the blanket across the grass.

The store has branches across the country.

B) दूसरा सबक

‘By’, ‘Beside’, ‘Besides’ and ‘Behind’

1) By – ‘By (द्वारा, से, तक, के पास)’ किसी चीज या किसी व्यक्ति के पास या उसके पास के स्थान को इंगित करता है, और इसका अर्थ किसी चीज का उपयोग करना या किसी विशेष विधि या माध्यम से कुछ करना भी हो सकता है।

उदाहरण -

I am standing by the door waiting for my friend to arrive.

I usually go to the office by car.

2) Beside – ‘Beside (के बगल में)’ का अर्थ किसी चीज या किसी के बगल में होना। इसका उपयोग किसी चीज की तुलना में भी किया जा सकता है।

उदाहरण -

The cat is sitting beside the dog on the couch.

Beside her sister, she felt like a small child.

3) Besides – ‘Besides (अलावा)’ के कई अर्थ हैं। इसका मतलब 'कुछ के अलावा', 'और ये भी', 'साथ ही', हो सकता है।

उदाहरण -

Besides studying for the exam, she also has to work tonight.

Besides playing soccer, he also likes to read and draw.

4) Behind – ‘Behind (पीछे)’ किसी चीज के पीछे के स्थान को संदर्भित करता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि 'छोड़ दिया' या 'कुछ नहीं किया', या यह कि 'कोई व्यक्ति या कोई चीज किसी चीज के लिए जिम्मेदार है’।

उदाहरण -

The car behind me is honking its horn.

She fell behind on her work because she was sick.

C) तीसरा सबक

‘Despite’ and ‘Instead of’

‘Despite’ और ‘Instead of’ दो अलग-अलग वाक्यांश हैं जिनके अलग-अलग अर्थ हैं:

1) ‘Despite (इसके बावजूद)’ इंगित करता है कि एक चीज हो रही है या सच है, जबकि दूसरी चीज जिसकी उम्मीद की जा सकती है वह भी हो रही है या सच है, अक्सर पहली चीज के विपरीत या विरोध में।

2) ‘Instead of (इसके बजाय)’ इंगित करता है कि किसी चीज को किसी अन्य चीज के स्थान पर चुना या किया जा रहा है।

उदाहरण -

Despite the heavy rain, the football match continued as scheduled.

Despite being exhausted, she managed to finish her work on time.

उदाहरण -

Instead of going out to eat, let's stay in and cook something together.

She decided to take the train instead of driving to work to avoid traffic.

आज इतना ही। उम्मीद करता हूं, आप अपनी लेखनी और बोलचाल में इन महीन अंतरों को याद रखेंगे। एग्जाम्स में भी इनसे बहुत फायदा होता है।

आज का करिअर फंडा यह है कई कि भ्रम से बचने और अर्थ को सटीक रूप से संप्रेषित करने के लिए वाक्य में सही प्रिपोजिशन का चयन करना आवश्यक है।

कर के दिखाएंगे!

