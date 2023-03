Hindi News

Db original

Better Execution Of The Idea…Make Your Identity Different

करिअर फंडा आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए 5 सक्सेस मंत्र: आइडिया का बेहतर एक्जीक्यूशन करें…बिजनेस से अलग खुद की पहचान बनाएं

ऐसे हजारों युवा हैं - पुरुष और महिलाएं - जो सफल उद्यमी बनने का सपना देखते हैं। ये युवा सकारात्मक शक्ति हैं जो नए विचारों को अमल में लाते हैं, और अर्थव्यवस्था को नए उत्पाद और सेवाएं देते हैं। वे एक धड़कते इकोनॉमिक इकोसिस्टम की सकारात्मक लाइफलाइन हैं।

संडे मोटिवेशनल करिअर फंडा में आपका स्वागत है!

जब कोई उद्यमी बनने का फैसला करता है, तो उसे पहले 5 फंडामेंटल सत्यों को समझना चाहिए। यह उनके प्रोजेक्ट (व्यवसाय) की नियति को बड़े पैमाने पर बदल सकता है।

यह पहली पीढ़ी के उद्यमियों (First generation entrepreneurs) के लिए विशेष रूप से सच है।

क्या आप तैयार हैं?

सफल आंत्रप्रेन्योरशिप के 5 सरल, गहन मंत्र

1) आप अपने दम पर हैं (You are on your own)

सबसे पहले, याद रखें कि आप अपनी यात्रा में बिल्कुल अकेले होंगे। विचार के चरण से लेकर सफलता के पहले अनुभव तक, पूरा संघर्ष आपका होगा, और केवल आपका। व्यवसाय की भावनात्मक और शारीरिक मांगें आप पर होंगी, और किसी पर नहीं। बाद में, जब व्यवसाय में वृद्धि होगी, तो एक टीम अस्तित्व में आएगी, लेकिन शुरू में, कम से कम पहले दो से तीन वर्षों के लिए, आप खुले समुद्र में बहादुरी से जहाज के कप्तान के रूप में होंगे।

सबक - अपने आप को गहन व्यक्तिगत संघर्ष के क्षणों के लिए तैयार करें, बिल्कुल अकेले। अगर आप मजबूत हैं, तो आप इससे बाहर आ जाएंगे।

2) विचारों को एक्जीक्यूट करने की आवश्यकता है (Ideas have to be put into concrete action)

बहुत जल्द, आप सरल सबक सीखेंगे कि आपके पास जो सबसे अच्छा विचार था, और जिसने आपको उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया, वह उतना ही अच्छा है जितना कि उसका इम्प्लीमेंटेशन। आपको एक उद्यमी बनाने वाले शानदार ‘विश्व-परिवर्तनकारी विचार’ को एक ठोस आकार देना होगा! और इसके लिए ठोस कदमों की जरूरत है, जिसे आपके संभावित ग्राहक देख और समझ सकें। केवल एक तगड़ा विचार अपने आप में अर्थहीन होता है।

सबक - हमेशा अपने निष्पादन अनुशासन (implementation discipline) से खुद का आकलन करें, न कि केवल ‘विचार-समृद्धि’ से।

3) प्रतिभा को पहचानें और साथ जोड़ें (Identify and catch talent)

प्रत्येक महान उद्यमी प्रतिभा को पहचानने और पकड़ने में उत्कृष्ट होता है। समस्या यह है कि आप शहर में सबसे अच्छे हॉटशॉट हो सकते हैं, लेकिन आपको एक टीम बनानी होगी। धीरे-धीरे, लेकिन लगातार और निश्चित रूप से। और उस टीम का निर्माण करते समय, आपको यह देखना होगा कि हर एलिमेंट अच्छी तरह से फिट बैठता है। एक आम भाषा और संस्कृति बनाई जाती है, और आप इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हैं। ये कोई और नहीं कर सकता और आपको ये एक्टीवली करना चाहिए।

सबक - आपका विचार अंकुरित हो गया है। अब आपको इसे सींचना है, इसका पालन-पोषण करना है, इसे उगाना है और इसे सफल बनाना है।

4) अप्रत्याशित की अपेक्षा करें (Expected the unexpected)

एक उद्यमी के रूप में, आपको आने वाली ताकतों को देखने की क्षमता विकसित करनी होगी जो आपके उद्यम को प्रभावित कर सकती हैं। कई हो सकते हैं - बदलती सरकारी नीतियां, नए विदेशी खिलाड़ी, बदले हुए तकनीकी प्लेटफॉर्म, फंडिंग बाजारों को कसना, उपभोक्ताओं की पसंद में बदलाव, श्रम बाजार की गतिशीलता में बदलाव आदि। इनमें से प्रत्येक आपके व्यवसाय को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित कर सकता है। आपको नजर रखनी होगी, और आंतरिक रूप से चर्चा करनी होगी, और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देनी होगी। पुट रहना आमतौर पर एक विकल्प नहीं है।

सबक - आपके दिमाग को हर समय सतर्क रहना होगा, और बदलाव और विकास के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है आपको ये सतत इन्वॉल्वमेंट पसंद न हो, लेकिन कोई विकल्प नहीं है।

5) सुनिश्चित करें कि आप व्यक्तिगत संपत्ति का भी निर्माण करें (Build your personal wealth too)

कई उद्यमियों के लिए, उनका एंटरप्राइज दुनिया का अंत होता है। उनका भावनात्मक और वित्तीय निवेश वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन यह एक गलती है। आपको एक व्यक्ति के रूप में अपने परिवार का भी ख्याल रखना होता है। इसलिए जिस क्षण से ऐसा करना संभव हो, उसी क्षण से कंपनी से अलग, अपनी खुद की पूंजी और संपत्ति भी अलग से बनाना शुरू कर दें। यदि किसी भी कारण से, व्यापार बंद हो जाता है, तो आपके पास देखभाल करने के लिए एक परिवार होगा, और इसलिए आपका व्यक्तिगत धन ही एकमात्र भौतिक सत्य होगा।

सीख - आप और आपका एंटरप्राइज दो अलग अलग चीजें हैं। उन्हें अलग रखें।

सारांश

तो हमें आज जाना कि 5 बातों पर लगातार अमल कर, आप एक शानदार आंत्रप्रेन्योर बन सकते हैं1) You are on your own

2) Ideas have to be put into concrete action

3) Identify and catch talent

4) Expected the unexpected

5) Build your personal wealth too

तो संडे मोटिवेशनल करिअर फंडा है कि आप जैसे आंत्रप्रेन्योर की देश और समाज को बहुत आवश्यकता है, और अपने आप को सफल बनाना आपकी जिम्मेदारी।

कर के दिखाएंगे!

इस कॉलम पर अपनी राय देने के लिए यहां क्लिक करें।

करिअर फंडा कॉलम आपको लगातार सफलता के मंत्र बताता है। जीवन में आगे रहने के लिए सबसे जरूरी टिप्स जानने हों तो ये करिअर फंडा भी जरूर पढ़ें...

1) अंग्रेजी में शामिल 5 भारतीय शब्दों की रोचक कहानी:भारत के जगन्नाथ बन गए अंग्रेजी के Juggernaut

2) भारत के वॉटरमैन की जिंदगी से 5 सबक:जिन 5 बातों से राजेंद्र सिंह ने दूर की पानी की किल्लत…उनसे आप जिंदगी बदलिए

3) रंगों से परे होली की दास्तान:प्रोफेशनल्स के लिए होली के त्योहार से करिअर में सफलता के 5 सबक

4) भारत की 6 असाधारण महिलाओं की कहानी:अंग्रेजों को धूल चटाने से सामाजिक रूढ़ियां तोड़ने तक वुमन पावर

5) कारगिल युद्ध पर बनी ‘लक्ष्य’ फिल्म से सबक:जिंदगी का मकसद तय करें और मुश्किलों से डरे बिना आगे बढ़ें

6) कारगिल युद्ध पर बनी ‘लक्ष्य’ फिल्म से सबक:जिंदगी का मकसद तय करें और मुश्किलों से डरे बिना आगे बढ़ें

7) रियल लाइफ स्पाइडर मैन से लें जीत के सबक:पूरी तैयारी रखें, मंजिल पर फोकस करें और हार ना मानें