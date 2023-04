Hindi News

Db original

But Minor Mistakes In English Spoil The Impression

करिअर फंडा अंग्रेजी बोलने में छोटी-छोटी मजेदार गलतियां: मगर इंग्लिश में मामूली गलतियां बिगाड़ती हैं इम्प्रेशन

29 मिनट पहले



कॉपी लिंक

5:45

एक बार एक भारतीय ने रेस्टोरेंट में जाकर मांग की, ‘I want to eat your most chickenest dish!’

यहां पर chickenest शब्द का उपयोग हास्यास्पद है!

किसी समाज या व्यक्ति के खुद पर हंसने की ताकत उसके आशावाद और आत्मविश्वास को दर्शाती है। इंग्लिश हम लोगों के लिए एक विदेशी भाषा है, और इसके प्रयोग में होने वाली गलतियां मजेदार हो सकती है। टेंशन लिए बगैर एन्जॉय करना चाहिए।

करिअर फंडा में स्वागत!

आज के आर्टिकल में देखेंगे हम भारतीयों द्वारा इंग्लिश बोलने और लिखने में की जाने वाली मजेदार मिस्टेक्स और अजीब आदतें। इन गलतियों को जितना हो सके अवॉयड करें, और अपना प्रोफेशनल इम्प्रेशन बिगड़ने से बचाएं।

1) नाम पूछने का तरीका - तुम्हारा अच्छा नाम क्या है? (ख़बरदार जो बुरा वाला बताया तो!)

जब हम इंडियंस को इंग्लिश में किसी का नाम पूछना होता है तो अतिविनम्र दिखने के लिए हम पूछते हैं, ‘May I know your good name please?’ लेकिन इसका अर्थ हुआ ‘क्या मैं तुम्हारा अच्छा नाम जान सकता हूं?’ तो क्या लोगों के दो नाम एक 'अच्छा' और एक 'बुरा' होते हैं?

2) Loose और Lose का गलत उपयोग

हम इंडियंस अक्सर 'Loose (ढीला)' और 'Lose (हार या खोने)' का अक्सर गलत उपयोग करते हैं।

तो ‘India may lose against England (भारत इंग्लैंड से हार सकता है)’ सही है, ना कि ‘India may loose against England (भारत इंग्लैंड के खिलाफ ढीला हो सकता है)।’

Never lose your control over it, else it’ll look loose.

3) क्या मैं अंदर आने में सक्षम हूं? (मतलब क्या मेरी हड्डी-पसली सलामत है?)

कभी-कभी अनजाने में हम पूछ बैठते हैं, ‘Can I come in?’ अर्थात ‘क्या मैं अंदर आ सकता हूं?’

किन्तु इसका भावार्थ यह निकला कि क्या ‘मैं, किसी तरह से अंदर आने में असमर्थ (फिजिकली, मेंटली, या टेक्निकली) तो नहीं हूं?’ इसके बजाय सही वाक्य होगा ‘May I come in?’

Can and May have a world of difference in usage.

4) 'NA' शब्द का उपयोग

यह कोई ग्रेमेटिकल मिस्टेक नहीं है, लेकिन हम भारतीय वाक्य के अंत में 'ना' शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। हम में से अधिकार इसकी जगह उपयोग होने वाले सही शब्द को नहीं जानते।

उदाहरण के लिए, Yesterday I went to the library na? के बजाय Yesterday I went to the library, didn't you? का प्रयोग ज्यादा सही है।

5) प्रोग्राम prepone किया क्या? लॉजिक सही है, जैसे postpone वैसे prepone!

हालांकि इस बात पर विवाद है कि prepone प्रॉपर इंग्लिश का वर्ड है या नहीं पर इतना कन्फर्म है कि यह 'इंडियन इंग्लिश' का वर्ड तो है। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स इस वर्ड का उपयोग नहीं करते। वे postpone के opposite के लिए advance का प्रयोग करते हैं।

उदाहरण के लिए ‘Your exam dates are preponed by 9 days.’ के बजाय ‘Your exam dates are advanced by 9 days.’ का उपयोग किया जाना चाहिए।

6) रिंगा, रिंगा, रोजेज… का भारतीय संस्करण

हम सभी ने बचपन में रिंगा, रिंगा, रोजेज… खेला है।

भारतीय संस्करण - Ringa Ringa Roses, Pocket full of floses, Haisha buisha, We all fall down.

वास्तविक संस्करण - Ring-a-ring o'roses (it is Ring around the Rosie), A pocket full of posies, Ashes! Ashes! We all fall down. Ring-a-ring o'roses, A pocket full of posies, A-tishoo! A-tishoo! We all fall down!

7) मैक्स टू मैक्स क्या होगा बे, जान ही लेगा ना?

हिंदी में कहते हैं, 'ज्यादा से ज्यादा' उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन 'Max to max,' का उपयोग ना करें।

उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है 'maximum' या 'at the most'.

उदाहरण के लिए ‘I'll pay Rs. 3000 for this cycle max to max.’ के बजाय कहें ‘I'll pay Rs. 3000 for this cycle at the most.’

8) ओ वुमनिया, ओ, ओ वुमनिया …

हम कहते हैं वूमेन (woo-men) जब की सही उच्चारण है ‘wih-men’।

इसी प्रकार अस्थमा (Asthma) नहीं ‘az-ma’. पिज्जा (Pizza) नहीं ‘peet-sa’, और सैलून (Salon) नहीं ‘sa-lawn’.

9) इंग, इंग इज वैरी बोरिंग - ing का बहुत ज्यादा उपयोग

I am having a car के बजाय I have a car. I am not hearing you के बजाय I don't hear you।

Tea is smelling good के बजाय Tea smells good.

I am understanding you के बजाय I understand you. का प्रयोग करें।

10) बेसिकली, 'बेसिकली' बार-बार नहीं बोलने का!

कई लोग वाक्य में ‘basically’ शब्द का प्रयोग करने लगते हैं, जैसे ‘Basically my name is Radha’, ‘Basically today I ate Idli-Sambhar’, ‘I am basically a History student’ आदि। इसे अवॉयड करें।

उम्मीद करता हूं, आनंद आया होगा!

आज का करिअर फंडा है कि छोटी-छोटी भाषा की गलतियों से बचें, और बेवजह इम्प्रेशन बिगड़ने से भी!

कर के दिखाएंगे!

इस कॉलम पर अपनी राय देने के लिए यहां क्लिक करें।

करिअर फंडा कॉलम आपको लगातार सफलता के मंत्र बताता है। जीवन में आगे रहने के लिए सबसे जरूरी टिप्स जानने हों तो ये करिअर फंडा भी जरूर पढ़ें...

1) कभी खत्म नहीं होंगे भारतीय बाजार:ट्रेडिशनल मार्केट्स से जुड़े करिअर्स पर ई-कॉमर्स का नहीं है खतरा

2) जानिए कश्मीर के अलेक्जेंडर की कहानी:कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तपीड के जीवन से लीजिए 5 करिअर लेसन्स

3) AI बदल देगा एग्रीकल्चर की सूरत:सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर्स से खेतों की स्मार्ट मॉनिटरिंग तक सब कुछ होगा संभव

4) आज के दौर में आम है आइडेंटिटी क्राइसिस:जानिए कैसे इंसान के तौर पर खुद को पहचान बच सकते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस से

5) 5 नए बने शब्दों की रोचक कहानी:Permacrisis से Gaslighting तक हर शब्द का है रोचक किस्सा

6) जनरल साइंस की तैयारी कैसे करें:हर कॉम्पिटिटिव एक्जाम में आते हैं जनरल साइंस के सवाल…9 हिस्सों में करें तैयारी

7) अमीर बनने की कुंजी है अच्छी सेहत:जानिए, सेहत से जुड़ी 8 अच्छी आदतें जो आपको करिअर में भी तरक्की देंगी