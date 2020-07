दैनिक भास्कर Jul 06, 2020, 01:42 PM IST

नई दिल्ली. भारत के उत्तर में स्थित है तिब्बत। वही तिब्बत जिस पर मई 1950 से चीन का कब्जा है। तिब्बत पूरा पहाड़ी इलाका है, जो समुद्र तट से तकरीबन 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। बगल में ही हिमालय है, जो सालभर ठंडा रहता है। हिमालय के बगल में होने से तिब्बत भी ठंडा इलाका ही है। लेकिन, यही ठंडा इलाका भारत और चीन के रिश्तों में गर्माहट लाने के लिए काफी है। ये वो गर्माहट नहीं है, जिससे दोनों देशों की दोस्ती का अंदाजा हो। बल्कि, ये वो गर्माहट है, जिससे दोनों देशों की दुश्मनी पता चलती है।

तिब्बत में एक इलाका है टक्सटर। ये वही इलाका है जहां आज से 85 साल पहले 6 जुलाई 1935 को ल्हामो दोंडुब का जन्म हुआ था। दरअसल, ल्हामो दोंडुब बौद्धों के 14वें दलाई लामा हैं। और दुनिया उन्हें ल्हामो दोंडुब से कम और दलाई लामा के नाम से ज्यादा जानती है। ल्हामो दोंडुब जब 6 साल के थे, तभी 13वें दलाई लामा थुबतेन ग्यात्सो ने उन्हें 14वां दलाई लामा घोषित कर दिया था।

The Dalai Lama is a youthful 85 today. We wish that he continues to inspire the world for many more years. He fled to India 61 years ago and on April 24 1959, Nehru spent 4 hours with him in Mussoorie. The verbatim record of their conversation is fascinating and is shared below: pic.twitter.com/BOL1AS6t2A