‘शब्द हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसलिए उनका गहन अध्ययन किया जाना चाहिए’ ~ एल्डस हक्सले (ब्रिटिश लेखक और फिलॉसफर)

करिअर फंडा में स्वागत!

हम जो भी शब्द यूज करते हैं, उनमें से प्रत्येक का लंबा इतिहास रहता है, हजारों सालों का। इनमें से कुछ अंग्रेजी शब्दों के साथ रोमांचक कहानियां जुड़ी हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे शब्दों और उनसे जुड़े इतिहास और रोमांचक कहानियों के बारे में। तो तैयार हैं, आप 'वोकैबुलरी डेवलपमेंट' एक और यात्रा के लिए?

इंग्लिश के सात मजेदार वर्ड्स और उनकी कहानियां

1) Trivia (ट्रिविया)

‘ट्रिविया’ शब्द प्राचीन रोमन काल से जुड़ा है जब ‘ट्रिविया’ वाक्यांश तीन सड़कों के मिलने के स्थान अर्थात तिराहे को संदर्भित करता था, जहां लोग सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एकत्र होते थे।

मध्य युग में, ‘ट्रिवियम’ का अर्थ बेसिक लिबरल आर्ट्स करिक्युलम को बताने के लिए होता था। 20वीं शताब्दी में, यह शब्द महत्वहीन विवरणों या महत्वहीन तथ्यों का वर्णन करने के लिए विकसित हुआ तथा 1902 में लोगान पियर्सल स्मिथ की ‘ट्रिविया’ नामक पुस्तक द्वारा लोकप्रिय बना।

आज हम इसे ऐसे यूज करते हैं – Remembering historical trivia may help you in competitive exams.

2) Silhouette (सिल्हूट)

‘सिल्हूट’ शब्द 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी वित्त मंत्री एटियेन डी सिल्हूट से निकला है।

उन्होंने कठोर आर्थिक उपायों को लागू किया, जिसमें महंगे ऑयल पेंटिंग्स के बजाय चित्रों के लिए सस्ते, काले कट-पेपर प्रोफाइल का उपयोग शामिल था। परिणामस्वरूप, इन छायादार प्रोफाइलों को ‘सिल्हूट्स’ के रूप में जाना जाने लगा और एक स्टाइलिश कला के रूप में लोकप्रियता हासिल हुई। हालांकि डी सिल्हूट की नीतियां अल्पकालिक थीं, उनका नाम प्रोफ़ाइल छवियों की कलात्मकता से जुड़ा रहा।

आज हम इसे ऐसे यूज़ करते हैं – The broad silhouette of an economic recovery was visible on the horizon.

3) Gerrymander (जेर्रिमान्डर)

1812 में, मैसाचुसेट्स के गवर्नर एलब्रिज गेरी ने अपनी राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए चुनावी जिले की सीमाओं के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी।

विकृत जिलों में से एक सैलामैंडर जैसा दिखता था और एक अखबार के कार्टूनिस्ट ने गेरी के नाम को ‘सैलामैंडर’ के साथ जोड़ दिया, जिससे ‘जेर्रिमान्डर’ शब्द बना। तब से यह शब्द अनुचित राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए चुनावी सीमाओं में हेरफेर का वर्णन करता है। यह शब्द वर्षों से कायम है, जिसका उपयोग ऐसे राजनीतिक रणनीति को बताने के लिए किया जाता है जो विवाद उत्पन्न करती रहती है।

आज हम इसे ऐसे यूज करते हैं – You can trust him to gerrymander his way to election victories!

4) Sycophancy (सिकोफेंसी)

प्राचीन एथेंस में उत्पन्न इस शब्द का अर्थ ‘चाटुकारिता’ है।

यह शब्द दो शब्दों sykon (अर्थात अंजीर) और phainein (अर्थात उजागर करना) से मिलकर बना है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, अंजीर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून था। हालांकि अंजीर एक मूल्यवान वस्तु थी और लोग कानून को दरकिनार करने के तरीके खोजते थे। कुछ व्यक्तियों ने मुखबिरों को दिए जाने वाले पुरस्कारों का दावा करने के लिए दूसरों पर अंजीर की तस्करी का झूठा आरोप लगाकर स्थिति का फायदा उठाया। इन झूठे आरोप लगाने वालों को ग्रीक में ‘सुकोफैंटेस’ के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है ‘मुखबिर’ या ‘निंदा करने वाला।’

समय के साथ, ‘चापलूस; शब्द का उदय हुआ, जो ऐसे व्यक्तियों का वर्णन करता है जो अक्सर गुप्त उद्देश्यों के साथ, सत्ता में बैठे लोगों की चापलूसी करते हैं।

आज हम इसे ऐसे यूज करते हैं – Your sycophancy is legendary.

5) Stoicism (स्‍टोइसिज्म)

स्टोइज्म एक प्राचीन दर्शन है जिसकी उत्पत्ति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीस में हुई थी और इसे सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस जैसे रोमन दार्शनिकों द्वारा आगे विकसित किया गया था।

'स्टोइकिज्म' शब्द ग्रीक शब्द 'स्टोआ' से निकला है, जो एक ढंके हुए कोलोनेड या बरामदे को संदर्भित करता है जहां स्टोइक दार्शनिक चर्चा के लिए इकट्ठा होते थे। Stoicism आंतरिक शांति विकसित करने और प्रकृति के अनुसार रहने के महत्व पर जोर देता है। इसकी केंद्रीय शिक्षाओं में किसी के नियंत्रण से परे चीजों को स्वीकार करना, बाहरी परिस्थितियों की क्षणभंगुर प्रकृति की पहचान और गुण, कारण और आत्म-अनुशासन का अभ्यास शामिल है।

आज हम इसे ऐसे यूज करते हैं – Our modern lives are very comfortable, but our ancestors had more stoicism.

6) Dilettante (डिलेटांट)

‘डिलेटांट’ शब्द की जड़ें इतालवी में हैं और मूल रूप से इसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कला में आनंद लेता है, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र के लिए गहन ज्ञान या प्रतिबद्धता नहीं रखता है।

यह इटालियन शब्द ‘डिलेटो’ से आया है, जिसका अर्थ है 'प्रसन्नता' या 'खुशी।' 18वीं शताब्दी में, इस शब्द ने अंग्रेजी में उन व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिए लोकप्रियता हासिल की, जिन्होंने विशेषज्ञ बने बिना रुचि के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। एक शौकीन व्यक्ति को अक्सर ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो किसी विषय में वास्तव में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास समर्पित किए बिना सतही गतिविधियों में संलग्न रहता है। इसमें शौकिया होने या गंभीर प्रतिबद्धता की कमी का भाव निहित है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संदर्भ के आधार पर इस शब्द का उपयोग तटस्थ और अपमानजनक दोनों तरह से किया जा सकता है।

आज हम इसे ऐसे यूज करते हैं – The dilettante won an applause but clarified he wasn’t a maestro at all.

7) Palindrome (पैलिंड्रोम)

‘पैलिंड्रोम’ शब्द की उत्पत्ति की एक दिलचस्प कहानी है। यह ग्रीक शब्द ‘पॉलिन’ से बना है, जिसका अर्थ है ‘फिर से’ या ‘वापस’, और ‘ड्रोमोस’, जिसका अर्थ है ‘दौड़ना’ या ‘कोर्स’।

यह शब्द 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी लेखक बेन जोंसन द्वारा गढ़ा गया था, जिसमें इन ग्रीक जड़ों को मिलाकर एक ऐसे शब्द या वाक्यांश का वर्णन किया गया था, जिसका अर्थ पीछे के समान ही है। हालांकि पैलिंड्रोम्स की अवधारणा इस शब्द से पहले की है। प्राचीन सभ्यताएं, जैसे कि यूनानी और रोमन, ने पैलिंड्रोमिक वाक्यांशों में पाए जाने वाले सममित पैटर्न। सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक ग्रीक पैलिंड्रोम "Nίψον ἀνομήματα μὴ μόναν ὄψιν" है, जिसका अनुवाद है "केवल चेहरे को नहीं, बल्कि पापों को धोएं।"

आज हम इसे ऐसे यूज करते हैं – The world “Malayalam” is a palindrome.

उम्मीद करता हूं, आपने शब्दों को सीखते हुए एन्जॉय किया होगा।

आज का 'करिअर फंडा' यह है कि नए और इंटरेस्टिंग तरीकों से इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना एक आजीवन एसेट बन जाता है।

कर के दिखाएंगे!