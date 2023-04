Hindi News

Db original

From Permacrisis To Gaslighting, Every Word Has An Interesting Story

करिअर फंडा 5 नए बने शब्दों की रोचक कहानी: Permacrisis से Gaslighting तक हर शब्द का है रोचक किस्सा

27 मिनट पहले



कॉपी लिंक

5:53

प्रत्येक वर्ष इंग्लिश की बड़ी डिक्शनरियां जैसे ऑक्सफोर्ड, कॉलिंस, कैंब्रिज इत्यादि 'वर्ड ऑफ द ईयर' अनाउंस करती है।

किसी वर्ष का 'वर्ड ऑफ द ईयर' वह शब्द होता है जिससे वह पूरा साल डिफाइन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2020' 'लॉकडाउन (Lockdown)' था। जो उस वर्ष कोविड-19 बीमारी के चलते विश्वभर में लगे 'लॉकडाउन्स' के कारण चुना गया था।

करिअर फंडा में स्वागत!

आज हम कुछ ऐसे ही शब्दों और उनके पीछे की रोमांचक कहानियों के बारे में जानेंगे।

1) पहला शब्द – GOBLIN MODE (गॉबलिन मोड)

अर्थ – ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 'गॉबलिन मोड' एक 'स्लैंग’ शब्द है। यह शब्द अक्सर ‘एक प्रकार के व्यवहार का वर्णन करता है, जो बहुत अधिक सेल्फ-इंडलजेंट (आत्म-अनुग्रहकारी), आलसी, लापरवाह, या लालची (खाने-पीने के मामले में) होता है, आमतौर पर एक तरह से स्थापित सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करता है।’

उदाहरण के लिए ‘रात को 2 बजे भूख लगने पर जब आप उठें तो आपने बरमूडा और एक ढीली-सी टी-शर्ट पहन रखी, आप के बाल बिखरे हुए हैं, आप आंखों पर हाथ रखते हुए, लड़खड़ा कर चल रहे हैं और खाने के लिए कुछ भी अजीब से चीज बना लेते हैं जैसे रात की बची हुई रोटी और सब्जी का रोल’। इसे आपका 'गॉबलिन मोड' में होना कहते हैं।

वैसे 'गोबलिन' का अर्थ 'भूत' होता है यानी 'गॉबलिन मोड' में हम अपने भीतर के 'भूत' को गले लगा रहे होते हैं।

महत्व - पहली बार, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (OED) 'वर्ड ने ऑफ द ईयर' तय करने का काम जनता पर छोड़ दिया और कुल प्रतिभागियों में से 93% ने 'गॉबलिन मोड' को चुना। 'गॉबलिन मोड' वर्तमान में व्यक्तियों के मूड को दर्शाता है, जिन्होंने 'महामारी के बाद सामान्य जीवन' में लौटने के विचार को खारिज कर दिया, या सोशल मीडिया पर दिखने वाले असंभव ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और अस्थिर जीवन शैली के खिलाफ विद्रोह किया है।' यह शब्द पहली बार 2009 में ट्विटर पर दिखाई दिया और फरवरी 2022 में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

उपयोग - This morning I went into goblin mode and lazed around in my barmuda eating peanuts and playing video games. (आज सुबह में 'गॉबलिन मोड' में चला गया और अपने बरमूडा में मूंगफली खाते हुए वीडियो गेम खेलता रहा)

2) दूसरा शब्द – GASLIGHTING (गैसलाइटिंग)

अर्थ - गैसलाइटिंग, 'मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी' का 'वर्ड ऑफ द ईयर 2022' है। यह शब्द पहली बार 20वीं शताब्दी के मध्य में 'एक प्रकार के धोखे' को संदर्भित करते हुए उपयोग किया गया था।

उस समय इस शब्द का उपयोग उस साइकोलॉजिकल मेनिप्युलेशन (किसी का मनोवैज्ञानिक रूप से फायदा उठाना) को बताने के लिए होता था जिसमें पीड़ित व्यक्ति अपने स्वयं के विचारों, वास्तविकता की धारणा, या यादों की वैधता पर सवाल उठाने लगता है। इससे आम तौर पर उसमें भ्रम, आत्मविश्वास और सम्मान की कमी, मानसिक स्थिरता की अनिश्चितता या मेनिप्युलेशन करने वाले व्यक्ति पर निर्भरता बढ़ती है। हालांकि, समय के साथ शब्द का अर्थ काफी सरल हो गया है और अब इसका अर्थ ‘विशेष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी को गुमराह करने का काम’ है।

उदाहरण के लिए जब एक एक्सीडेंट के बाद 'तुषार' के पैर की हड्डी टूट गई तो तुषार ने इतने इमोशनल तरीके और ऐसे-ऐसे लॉजिक देकर 'राघव' को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि एक्सीडेंट 'राघव' की गलती से ही हुआ है कि अब ' राघव' मन ही मन अपने आपको दोषी मानते हुए परेशान हो रहा है। यहां राघव, 'तुषार' से कह सकता है कि 'Don't gaslight me.'

महत्व - मरियम-वेबस्टर डिक्शनरी ने, इंटरनेट पर इस शब्द के अर्थ को खोजे जाने में 1,740% की वृद्धि के बाद इसे 'वर्ड ऑफ द ईयर' चुना। यह शब्द 1938 के एक नाटक, जिसका शीर्षक 'गैस लाइट' था से आया है, जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह पागल हो रही है। इस नाटक पर बाद में अमेरिका और ब्रिटेन में फिल्में भी बनी।

उपयोग - Radha's husband was so good at gaslighting that he successfully tricked her into thinking that he was the cause of the household's financial crisis. (राधा के पति गैसलाइटिंग में इतने माहिर थे कि उन्होंने सफलतापूर्वक उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वही घर की फायनेंशियल क्राइसिस का काऱण है।)

3) तीसरा शब्द – PERMACRISIS (पर्माक्राइसिस)

अर्थ - कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार पर्माक्राइसिस एक नाउन है जिसका उपयोग ‘लम्बे समय तक रहने वाली अस्थिरता और असुरक्षा की स्थिति’ के लिए किया जाता है। शब्द में आगे उपयोग होने वाले 'पर्मा' का अर्थ 'permanent (परमानेंट) अर्थात स्थाई से है और क्राइसिस का अर्थ तो संकट या दुविधा होता ही है।

महत्व - कॉलिन्स डिक्शनरी का 'वर्ड ऑफ द ईयर 2022' विश्व में चल रहे संकटों, राजनीतिक अस्थिरता, चल रहे युद्ध (जैसे यूक्रेन में हुई तबाही), जलवायु परिवर्तन आदि की ओर इशारा करता है।

उपयोग - Permacrisis is the reality nowadays, and it is really difficult to survive. (पर्माक्राइसिस आजकल वास्तविकता है, जीवित रहना वास्तव में कठिन है।)

4) चौथा शब्द – NFT (Non-Fungible Token: नॉन-फंजिबल टोकन)

अर्थ - कॉलिन्स डिक्शनरी NFT को ‘अद्वितीय डिजिटल पहचान जो डिजिटल संपत्ति के स्वामित्व को रिकॉर्ड करती है’ के रूप में वर्णित करता है। एनएफटी, ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें ब्लॉकचेन के माध्यम से टोकनाइज्ड किया गया है। उन्हें अद्वितीय (यूनीक) पहचान कोड और मेटाडेटा सौंपा गया है जो उन्हें अन्य टोकन से अलग करता है। एनएफटी का व्यापार किया जा सकता है और धन, क्रिप्टोकरंसी या अन्य एनएफटी के लिए आदान-प्रदान किया जा सकता है - यह सब उस मूल्य पर निर्भर करता है जो बाजार और मालिकों ने उन पर रखा है।

महत्व - कॉलिन्स डिक्शनरी ने 'एनएफटी' को 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऐसा वर्ष 2021 में इस शब्द के बहुत अधिक उपयोग को देखते हुए किया गया।

उपयोग - I have put my artwork up for sale on the blockchain for the price of 20 NFT. (मैंने अपना आर्टवर्क 20 NFT की कीमत पर ब्लॉकचैन पर बेचने के लिए रखा है।)

5) पांचवां शब्द – ALLYSHIP (अलायशिप)

अर्थ - Dictionary.com इस शब्द को 'उस व्यक्ति की स्थिति या भूमिका के रूप में परिभाषित करता है जो समाज के सभी क्षेत्रों में हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है, उस समूह के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि उनके संघर्ष के साथ जुड़कर।'

महत्व - Dictionary.com ने 'क्रिटिकल रेस थ्योरी', 'बर्नआउट' और 'वैक्सीन' जैसे विभिन्न शॉर्टलिस्ट किए गए शब्दों के बीच 'अलायशिप' को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना था। Allyship, एक पुरानी संज्ञा जिसे फिर से नया बनाया गया है। यह शब्द ‘Coalition (गठबंधन)’ से अलग है।

इस शब्द को 2020 की गर्मियों के बाद जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु और उसके बाद, व्हाइट अलाय (श्वेत सहयोगियों) द्वारा किए गए प्रदर्शनों और उसके पहले, स्ट्रेट अलाय द्वारा LGBTQ उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ किए गए प्रदर्शनों के कारण चुना गया है।

उपयोग - The actress shared her allyship efforts for the poor people around the world. (अभिनेत्री ने दुनिया भर के गरीब लोगों के लिए अपने सहयोगी प्रयासों को साझा किया।)

तो नए शब्द कल्चरल कारणों से बनते हैं, और कल्चर ही उन्हें स्वीकार कर मेनस्ट्रीम कर देता है।

उम्मीद करता हूं, आपको आर्टिकल पसंद आया होगा। और ये भी उम्मीद है कि आप इन पांचों वर्ड्स को – Goblin Mode, Gaslighting, Permacrisis, NFT, Allyship - यूज भी करेंगे!

आज का करिअर फंडा है कि करेंट अफेयर्स का अध्ययन भी इंग्लिश वोकैब्युलरी बढ़ाने में उपयोगी हो सकता है।

कर के दिखाएंगे!

इस कॉलम पर अपनी राय देने के लिए यहां क्लिक करें।

करिअर फंडा कॉलम आपको लगातार सफलता के मंत्र बताता है। जीवन में आगे रहने के लिए सबसे जरूरी टिप्स जानने हों तो ये करिअर फंडा भी जरूर पढ़ें...

1) जनरल साइंस की तैयारी कैसे करें:हर कॉम्पिटिटिव एक्जाम में आते हैं जनरल साइंस के सवाल…9 हिस्सों में करें तैयारी

2) अमीर बनने की कुंजी है अच्छी सेहत:जानिए, सेहत से जुड़ी 8 अच्छी आदतें जो आपको करिअर में भी तरक्की देंगी

3) सही रोजगार चाहते हैं तो जरूरी है टार्गेटेड एफर्ट:जानिए, क्यों पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है

4) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदलेगी दुनिया:पर्सनलाइज्ड ट्यूशन से प्लेसमेंट तक हर जगह AI…जानिए क्या होंगे 5 बड़े बदलाव

5) हिमालय से सीखिए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के मायने:प्रकृति के विनाशकारी रूप से पैदा हिमालय सिखाता सृजन का सबक

6) पाइथागोरस थ्योरम देने वाले के जीवन से 4 सबक:सिर्फ गणितज्ञ नहीं, फिलॉस्फर और म्यूजीशियन भी थे पाइथागोरस

7) जॉब इंटरव्यू हो या बिजनेस मीटिंग…फर्स्ट इम्प्रेशन है जरूरी:कहीं भी बढ़िया फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के 7 टिप्स