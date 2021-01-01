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  • Gradually, The Leadership Of The Tractor Parade Came Into The Hands Of The Chaotic Youth Who Came Out Of The Hands Of The Senior People And The Peaceful Parade Turned Into A Violent Crowd.

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भास्कर रिपोर्टर की आंखों देखी:ट्रैक्टर परेड की अगुआई वरिष्ठों के हाथ से निकलकर अराजक युवाओं के हाथों में आ गई, इसी से हिंसा भड़की

नई दिल्ली33 मिनट पहलेलेखक: पूनम कौशल
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टीकरी बॉर्डर पर 26 जनवरी की सुबह छह बजे से ही किसानों में गजब का जोश दिख रहा था। देशभक्ति के गानों में किसानों की नारेबाजी घुल रही थी। जहां तक नजर जाती ट्रैक्टरों की अंतहीन कतार‍ ‍दिख रही थी। हर ट्रैक्टर पर लहरा रहा तिरंगा एक अलग नजारा पैदा कर रहा था। पुलिस का कहना था कि गणतंत्र दिवस समारोह खत्म होने के बाद बैरिकेड्स हटाए जाएंगे। लेकिन, बैरिकेड के पास किसानों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। वक्त बढ़ने के साथ उत्तेजक नारेबाजी शुरू हो गई। धीरे-धीरे किसानों की तरफ से दबाव बढ़ रहा था और लगने लगा था कि युवा किसान अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। पुलिस को आखिरकार 9 बजे ही बैरिकेड खोलना पड़ा।

कहीं फूल बरसे तो कहीं बच्चों ने ट्रैक्टर परेड को सैल्यूट किया
सजे-धजे ट्रैक्टरों के काफिले ने तय रूट पर नांगलोई की तरफ बढ़ना शुरू किया। जितने लोग ट्रैक्टरों पर थे, उनसे कहीं अधिक पैदल थे। रास्ते में कहीं फूलों की बारिश हो रही थी तो कहीं लोग रोक-रोकर खाने-पीने का सामान बांट रहे थे। बच्चों की भीड़ परेड को सैल्यूट करती नजर आ रही थी। न ट्रैक्टरों की कतार खत्म हो रही थी, न सड़क के इर्द-गिर्द खड़े लोग। पहले दो घंटे में परेड ने करीब दस किलोमीटर का सफर तय कर लिया। अब तक सबकुछ शांतिपूर्ण था।

टीकरी बॉर्डर से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पैदल मार्च करते हुए। इस दौरान स्थानीय लोग उनका स्वागत भी कर रहे थे।
टीकरी बॉर्डर से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पैदल मार्च करते हुए। इस दौरान स्थानीय लोग उनका स्वागत भी कर रहे थे।

दिल्ली के दूसरे हिस्से से हिंसा की खबरों के बाद स्थिति बिगड़ी

धीरे-धीरे टीकरी से निकली ट्रैक्टर परेड में शामिल लोगों तक दिल्ली के दूसरे हिस्सों में हिंसा और बैरिकेड टूटने खबरें पहुंचने लगी थीं। इन सूचनाओं के बाद तय रूट पर शांतिपूर्ण ढंग से चल रही इस परेड में भी गहमागहमी बढ़ी। और, फिर वह मोड़ आया जहां से परेड को तय रूट पर नजफगढ़ की तरफ बढ़ना था। यहां नांगलोई फ्लायओवर के नीचे एक तिराहा है। पुलिस ने यहां भारी बैरिकेडिंग की थी ताकि किसान आगे दिल्ली की तरफ न बढ़ सकें।

नांगलोई फ्लायओवर तिराहे पर पहुंचने के बाद किसान दो समूहों मे बंट चुके थे। एक उग्र युवाओं का समूह था जो बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहता था। दूसरे किसान वॉलंटियर्स और किसान संगठनों से जुड़े वरिष्ठ किसान नेता थे जो तय रूट पर नजफगढ़ की तरफ चलने की बात कह रहे थे। दोनों गुटों के बीच बहस चल रही थी और पुलिस खड़ी देख रही थी। 12 बजे परेड इस पॉइंट पर रुक गई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। नारेबाजी भी अब उग्र होने लगी थी। और, फिर करीब एक बजे जोशीले युवाओं ने नांगलोई में पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले दागे तो भगदड़ जैसे हालात हो गए। करीब एक घंटे तक तनाव के हालात रहे। फिर पुलिस को बैरिकेड छोड़कर भागना पड़ा।

वाहन तोड़े गए, सहमे लोग घरों में कैद हो गए

ट्रैक्टर परेड में शामिल प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया है।
ट्रैक्टर परेड में शामिल प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया है।

परेड अब दो हिस्सों में बंट गई। एक वो जो तय रूट पर नजफगढ़ की तरफ मुड़ रही थी और, एक वो जो आगे दिल्ली की तरफ बढ़ने लगी थी। माहौल अराजक हो गया था और लोग असमंजस में थे। पीछे ट्रैक्टरों का लंबा काफिला था। वॉलंटियर्स और किसान नेताओं ने कई बार माहौल संभालने की कोशिश की। पर, हर बार जोशीले युवा उन पर भारी पड़े। अब किसानों की भीड़ का नेतृत्व वरिष्ठ लोगों के हाथ से निकलकर अराजक युवाओं के हाथ में आ चुका था। तीन बजे तक नांगलोई तिराहे पर खड़े पुलिस के वाहन तोड़े जा चुके थे। पुलिस के डंडे अब युवाओं के हाथों में थे। निहंग सिखों ने पुलिस के रॉयट गियर लूट लिए थे। टूटे हुए पुलिस वाहनों के साथ युवा सेल्फी ले रहे थे। ट्रैक्टरों से पुलिस वाहनों को तोड़ा जा रहा था। कई ऐसे लोगों के मोबाइल तोड़ दिए गए थे, जिन्होंने इस हुड़दंग का वीडियो बनाने की कोशिश की थी।

आसपास के लोग जो कुछ देर पहले तक किसानों पर फूल बरसा रहे थे, वे सहम कर अपने घरों में कैद हो गए। पुलिसकर्मियों ने आसपास के घरों में पनाह ली थी। शाम गहराने के बाद ही हालात सामान्य हुए। गलियों में छुपे पुलिसकर्मी बाहर निकले और फिर से स्थिति हाथ में लेने की कोशिश की। लेकिन, तब तक नांगलोई में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हो चुकी थी। लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा और ITO पर भारी बवाल के बाद नांगलोई में भी भारी फोर्स आ चुकी थी, जिसने धीरे-धीरे हालात संभाले।

कुल मिलाकर कुछ हजार अराजक युवा उन कई हजार लोगों पर भारी पड़े जो अनुशासित होकर परेड निकालना चाहते थे। हिंसा की लगातार खबरों और उनसे भी ज्यादा अफवाहों ने हालात और बिगाड़े। दबी आवाज में वरिष्ठ किसान नेताओं ने ये जरूर स्वीकार किया ‍कि वे न युवाओं के गुस्से को समझ पाए और न उन्हें संभाल पाए। एक बुजुर्ग किसान ने अपना नाम नहीं बताया लेकिन कहा, जिस ट्रैक्टर परेड से किसानों की ताकत दुनिया को दिखानी थी, उसने उनकी कमजोरी सामने ला दी।

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