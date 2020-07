मुंबई.

डेन्नी बॉयल ने धारावी में स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म की शूटिंग की और ऑस्कर पुरस्कार जीता। इसके बाद धारावी दुनियाभर में सुर्खियों में आ गयी। पिछले साल धारावी रैपर्स पर आधारित फिल्म गल्ली बॉय को जब 13 अवार्ड मिले, तो फिर से इसकी चर्चा होने लगी। अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) के चीफ टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस ने कोरोनावायरस कंट्रोल को लेकर मुंबई के धारावी की तारीफ की है। मार्च- अप्रैल के महीने में धारावी की स्थिति काफी खराब थी, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अब यहां स्थिति नियंत्रण में हैं। अभी यहां सिर्फ 166 एक्टिव मरीज हैं।

"In 🇻🇳🇰🇭🇹🇭🇳🇿🇮🇹🇪🇸 & 🇰🇷 & even in Dharavi, a densely packed area in Mumbai, a strong focus on community engagement & the basics of testing, tracing, isolating & treating all those that are sick is key to breaking the chains of transmission & suppressing the virus"- @DrTedros

धारावी में फोर टी फॉर्मूले से कंट्रोल में आया कोरोना

धारावी मुंबई मनपा के जी/उत्तर वार्ड का हिस्सा है। इस वार्ड के अंतर्गत दादर और माहिम जैसे इलाके भी आते हैं। यहां के सहायक मनपा आयुक्त किरण दिघावकर बताते हैं कि हमने चेस द वायर इस लक्ष्य पर काम किया और फोर टी (4टी) फार्मूले को अपनाया। इसके तहत ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रिटिंग के काम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धारावी में कोरोना को रोकना बहतु बड़ी चुनौती थी।

क्योंकि 2.5 वर्ग किमी. में फैले धारावी की पापुलेशन डेंसिटी 2,27,136 प्रति किमी है। यहां की गलियां बहुत ही संकरी हैं। इन संकरी गलियों में ग्राउंड प्लस वन, ग्राउंड प्लट टू और यहां तक कि ग्राउंड प्लस थ्री इमारते हैं। जिसमें तल मंजिल पर लोग रहते हैं और ऊपरी मंजिल पर कारखाने चलते हैं। धारावी की 80 फीसदी आबादी 450 सामुदायिक शौचालयों का इस्तेमाल करती हैं और यहां 100 वर्ग फीट की झुग्गी-झोपड़ी में 8-10 लोग रहते हैं। यहां के ज्यादातर लोग बाहरी भोजन पर ही निर्भर हैं।

जब धारावी में अप्रैल महीने में कोरोना संक्रमण का ग्रोथ रेट 12 प्रतिशत हो गया और 18 दिन में मरीज दोगुने होने लगे तो यह साफ हो गया कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव नहीं है। और यहां लोगों को होम क्वारैंटाइन भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा मनपा अधिकारियों ने यहां के डॉक्टरों की मदद से फोर टी फॉर्मूले पर काम करना शुरू किया। इसके तहत 47,500 घरों में रहने वाले लोगों की टेस्टिंग की गई। इसके अलावा 14,970 लोगों की स्क्रीनिंग मेडिकल मोबाइल वैन में की गई। इस तरह धारावी के करीब 3.6 लाख लोगों की टेस्टिंग की गई। जिसमें 8,246 बुजुर्ग भी शामिल थे।

Asia’s largest slum & densely populated area like Dharavi has not only shown the World that through collective effort Corona can be controlled but has also made a name for itself globally as a role model in the fight against Corona said the Hon’ble CM Uddhav Balasaheb Thackeray.