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भास्कर ओरिजिनल:भारत के पास 5G स्पेक्ट्रम कम; डिफेंस और स्पेस का कोटा घटाकर टेलीकॉम कंपनियों को दिया, तब भी बहुत ज्यादा होगी कीमत

40 मिनट पहलेलेखक: अविनाश द्विवेदी
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भारत में 5G को लेकर टेलीकॉम कंपनियों की तैयारी और सरकार की तैयारी में बड़ा अंतर दिख रहा है। रिलायंस जियो 2021 के अंत तक 5G सेवाओं को देशी उपकरणों की मदद से शुरू करने की बात कह चुकी है। लेकिन, भारत सरकार ने 5G के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। इससे 5G सेवाओं के शुरू होने में और देर हो सकती है। जबकि, भारत सरकार 5G सर्विस के लिए तय की गई 2020 की डेडलाइन पहले ही पार कर चुकी है।

अक्टूबर, 2020 में भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इकॉनमिक टाइम्स को बताया था, 'सरकार ने 5G सेवाओं के लिए 3300-3600 मेगाहर्ट्ज यानी कुल 300 मेगाहर्ट्ज का बैंड तय किया है। लेकिन, समस्या यह है कि सरकार ने 5G सेवाओं के लिए जिस 300 मेगाहर्ट्ज (3300-3600 मेगाहर्ट्ज) के ब्लॉक की निशानदेही की है, उसमें से 125 मेगाहर्ट्ज का इस्तेमाल रक्षा विभाग और अंतरिक्ष विभाग करते आ रहे हैं। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों के 5G सेवाएं देने के लिए सिर्फ 175 मेगाहर्ट्ज का ब्लॉक बचता है। अगर इतने छोटे ब्लॉक के जरिए 5G सेवाएं देने की कोशिश की जाए तो वे बेहद खराब स्तर की होंगी। जबकि, रिलायंस जियो की वाइस प्रेसिडेंट विशाखा सैगल कहती हैं, 'हर कंपनी को सही से 5G सेवाएं देने के लिए 80-100 मेगाहर्ट्ज के ब्लॉक की जरूरत होगी।'

द मिंट के मुताबिक, दिसंबर, 2020 में हुई इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) में दूरसंचार विभाग के सदस्य के रामचंद ने कहा, 'यह देखना बहुत जरूरी है कि किन रक्षा और अंतरिक्ष विभाग की सेवाओं को दूसरे बैंड पर शिफ्ट किया जा सकता है और कौन से बैंड IMT (मोबाइल सेवाओं) के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं।'

भारत में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में देरी क्यों?

भारत में 300 मेगाहर्ट्ज का बैंड 5G के लिए उपलब्ध है तो सवाल ये उठता है कि जब भारत में 5G बैंडविड्थ तय है तो अगली स्पेक्ट्रम नीलामी में इसे क्यों नहीं रखा गया है। बता दें कि मार्च 2021 में स्पेक्ट्रम नीलामी होने वाली है।

भारत सरकार के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताते हैं, 'दुनियाभर में 3300 से 4200 मेगाहर्ट्ज के बीच 5G सर्विस दी जाती है। भारत के पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है, इसलिए हम 3300-3600 मेगाहर्ट्ज के अतिरिक्त 150 मेगाहर्ट्ज बैंड की तलाश कर रहे हैं। इसी वजह से देर हो रही है।'

भारत में सबसे महंगा है 5G स्पेक्ट्रम
भारतीय टेलीकॉम नियामक (TRAI) ने 5G स्पेक्ट्रम की कीमत हर स्पेक्ट्रम के लिए 492 करोड़ रुपए सुझाई है। यानी 5G सेवाएं देने के लिए किसी कंपनी को अगर 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जरूरत होती है तो उन्हें लाइसेंस के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। अगर कंपनी इतनी बड़ी कीमत लाइसेंस पर खर्च करेगी तो इसकी वसूली ग्राहकों से ही होगी।

पहले ही इंडियन मोबाइल कांग्रेस के दौरान रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया सभी सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए 5G स्पेक्ट्रम को अपर्याप्त और इसके दामों को बहुत ज्यादा बता चुकी हैं। ऐसे में दाम अधिक होगा तो यूजर्स कम होंगे।

क्या चीनी कंपनियों से उपकरण और टेक्नोलॉजी लेगा भारत?
जियो भले ही देशी उपकरणों के जरिए 5G का ट्रायल कर रहा हो, लेकिन इनके जरिए 5G देशभर में पहुंचाना फिलहाल संभव नहीं है। टेलीकॉम एक्सपर्ट अनुराग भारद्वाज कहते हैं, 'भारत में अभी 5G तकनीक चीन की कंपनी हुवावे या ZTE के उपकरणों और टेक्नोलॉजी के जरिए ही लाई जा सकती है, लेकिन क्या भारत चीनी कंपनियों से उपकरण लेगा? यही दोनों कंपनियां फिलहाल 5G नेटवर्क सबसे बेहतर देती हैं। बाकी एरिक्सन और नोकिया जैसे विकल्प भी हैं, लेकिन वे महंगे हैं और इतने कारगर भी नहीं हैं।'

5G आने से टेलीकॉम कंपनियों के बीच बढ़ेगी असमानता
4G से सीख लेते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने टेलीकॉम सेक्टर पर जारी एक रिपोर्ट में कहा, 'सेक्टर जिस हालत में है, अगर वर्तमान में 5G सेवाएं शुरू की गईं तो कंपनियों में असमानता और बढ़ेगी। जो कंपनियां ज्यादा फायदे में हैं, वो पहले ही स्पेक्ट्रम ले लेंगी। अगर ऐसा हुआ तो सेक्टर में कॉम्पीटीशन पर इसका बुरा असर होगा।' रिपोर्ट में जियो के टैरिफ वॉर से अन्य कंपनियों को हुए नुकसान की ओर भी इशारा है। रिपोर्ट में कहा गया कि 5G ऑपरेशन जल्दी शुरू कर देना, उसी गलती को दोहराना होगा।

अनुराग भारद्वाज कहते हैं, 'स्पेक्ट्रम नीलामी जल्द ही होगी और निश्चित तौर पर जियो 5G के लिए सबसे ज्यादा तैयार होगा, लेकिन सारी सुविधाओं को जमीन पर उतारने में अब भी दो से ढाई साल का समय लग जाएगा। 5G डेटा ट्रैफिक को वर्तमान के मुकाबले कई गुना बढ़ा देगा, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मोबाइल टावर को फाइबर नेटवर्क से जोड़ना जरूरी होगा। इसके अलावा कई अन्य उपकरणों को इंस्टॉल करने की जरूरत होगी। ऐसे में देशभर में 5G शुरू होने में अभी काफी समय लगेगा।'

इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी परेशानी
इंटरनेट सर्विस प्रोइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ISPAI) की मांग है कि सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम नीलामी में शामिल करने के बजाए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी नीलामी में शामिल किया जाए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं, जो यूजर्स को टेलीकॉम सेवाएं नहीं देते और सिर्फ इंटरनेट सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे- एसीटी फाइबरनेट, हैथवे और यू ब्रॉडबैंड।

ISPAI ने कहा कि इन्हें 5G रेट से अलग 6 गीगाहर्ट्ज और E & V बैंड के स्पेक्ट्रम दिए जाने चाहिए ताकि ये छोटी जगहों पर सेवाएं दे सकें। ISPAI ने कहा, 'सरकार लाभ कमाने के लिए नहीं होती, बल्कि समुदायों को लाभ देने के लिए होती है। महामारी के चलते, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं देश के लिए बहुत जरूरी हो गई हैं। आपको मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है और वाई-फाई के लिए स्पेक्ट्रम सबसे जरूरी मूलभूत सुविधा है।'

फेसबुक, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की भी नजर
दुनियाभर की बड़ी टेक कंपनियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल और अमेजन ने भी भारत के गांवों तक सस्ती दरों पर 5G इंटरनेट पहुंचाने के लिए बिना स्पेक्ट्रम लाइसेंस वाली कंपनियों को स्पेक्ट्रम नीलामी में शामिल होने की मंजूरी देने की अपील की है। इसके पीछे की वजह ये है कि ये कंपनियां भी भारत के गांव-कस्बे में रहने वाले यूजर्स तक अपनी पहुंच बनाना चाहती हैं।

इन तैयारियों के बिना 5G हो जाएगा फेल
भारती एयरटेल के वाइस प्रेसिडेंट अमित कुशवाहा ने कहा, '5G ट्रायल के लिए, 1 साल के लिए स्पेक्ट्रम दिए जाने चाहिए और दूरसंचार विभाग को आयात लाइसेंस और OEM (ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स) को छूट दी जानी चाहिए।'

वोडाफोन-आइडिया के वाइस प्रेसिडेंट संदीप कथूरिया ने कहा, 'भारत में स्पेक्ट्रम दुनिया के दूसरे देशों से कम है। जबकि, अन्य देशों के मुकाबले हमें ज्यादा लोगों को सेवाएं देनी हैं।'

सबसे पते की बात CMR रिसर्च और डेवलेपमेंट के हेड प्रभु राम कहते हैं। उनके मुताबिक, 'अभी सारी बातचीत 5G सेवा देने वाली कंपनियों को लेकर हो रही है, लेकिन असली रूप तब देखने को मिलेगा जब कंज्यूमर को ध्यान में रखकर बात होनी शुरू होगी। 5G के आम लोगों तक पहुंचने में अभी समय है। हो सकता है प्रीमियम यूजर्स ही शुरुआत में इसका इस्तेमाल कर पाएं।'

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