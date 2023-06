Hindi News

Db original

It's Fun Learning These Words, New Words Are Being Created; Old Words Falling Out Of Use

करिअर फंडा इंग्लिश के बेहद लंबे 7 शब्द: उपयोग से बाहर हो रहे हैं; फिर भी मजेदार है इन्हें सीखना

9 मिनट पहले



कॉपी लिंक

इंग्लिश का स्केल

अंग्रेजी भाषा में एक विशाल शब्दावली है, जो अनुमानतः 1,71,476 से 10,22,000 शब्दों तक है। अंग्रेजी भाषा में शब्दों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि नए शब्द बनते जा रहे हैं और पुराने शब्द उपयोग से बाहर हो रहे हैं।

सबसे व्यापक अंग्रेजी शब्दकोश, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, में 2,50,000 से अधिक शब्द हैं।

किसी व्यक्ति द्वारा जाने जाने वाले अंग्रेजी शब्दों की संख्या भी उनकी उम्र, शिक्षा और पेशे के आधार पर भिन्न होती है। एक अंग्रेजी-भाषी देश का व्यक्ति 15000 से 20000 तक शब्द जान सकता है।

अंग्रेजी भाषा एक जीवित भाषा है, और यह लगातार विकसित हो रही है। जैसे-जैसे नए शब्द बनते हैं और पुराने शब्द उपयोग से बाहर हो जाते हैं, अंग्रेजी भाषा में शब्दों की कुल संख्या हमेशा बदलती रहती है।

सबसे छोटे वर्ड्स

अंग्रेजी भाषा में, सबसे छोटे शब्द आमतौर पर सर्वनाम, लेख, संयोजन और पूर्वसर्ग होते हैं। देखिए कुछ उदाहरण

I, A, An, It, Is, In, On, At, To, And, Or, But, The, Of

लेकिन आज मैं आपको, इंग्लिश के सात बेहद बड़े वर्ड्स से परिचय कराऊंगा। डरिये मत, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन इसको जानना अपने आप में मजेदार अनुभव है।

इंग्लिश के सात बड़े वर्ड्स

आइए शुरू करते हैं एक मज़ेदार यात्रा।

1) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

(न्यूमोनोअल्ट्रामाइक्रोस्कोपिकसिलिकोवोलकैनोकोनिओसिस)

इसमें कितने अक्षर (अल्फाबेट) हैं : 45

इसका उच्चारण है : noo-muh-noh-ul-truh-mahy-kruh-skop-ik-sil-i-koh-vol-key-noh-koh-nee-oh-sis

इसका अर्थ है: फेफड़ों की बीमारी के लिए एक तकनीकी शब्द जो बहुत महीन सिलिकेट या क्वार्ट्ज धूल के साँस लेने के कारण होता है।

इसकी कहानी है: यह शब्द 1930 के दशक में अंग्रेजी भाषा का सबसे लंबा शब्द बनने के लिए गढ़ा गया था। यह जानबूझकर जटिल होने के लिए बनाया गया था और शायद ही कभी दैनिक भाषा में प्रयोग किया जाता है।

इसे कैसे यूज़ करेंगे : The doctor diagnosed the patient with pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis after extensive testing.

मज़ा आया? आइए अगला देखते हैं।

2) Hippopotomonstrosesquippedaliophobia

(हिप्पोपोटोमोनस्ट्रोसेसक्विपेडालियोफोबिया)

इसमें कितने अक्षर (अल्फाबेट) हैं : 36

इसका उच्चारण है: hip-uh-pot-uh-mawn-struh-ses-kwuh-ped-uh-lee-uh-foh-bee-uh

इसका अर्थ है: लंबे शब्दों का डर।

इसकी कहानी है : इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1973 में एक लेखक ने किया था जो एक ऐसा शब्द बनाने की कोशिश कर रहा था जो अंग्रेजी भाषा के पिछले सबसे लंबे शब्द से लंबा हो।

इसे कैसे यूज़ करेंगे: इस शब्द का प्रयोग अक्सर विनोदी या विडंबनापूर्ण तरीके से किया जाता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो लंबे शब्दों से डरता है। उदाहरण के लिए - Despite being an accomplished writer, Vineet's Hippopotomonstrosesquippedaliophobia made him anxious whenever he encountered long and complex words.

मजा आया? आइए अगला देखते हैं।

3) Supercalifragilisticexpialidocious

(सुपरकैलिफ्रैगिलिस्टिसएक्सपियालिडोसियस)

इसमें कितने अक्षर (अल्फाबेट) हैं: 34

इसका उच्चारण है : soo-per-ka-li-fra-ji-lis-tik-spee-ah-li-do-shus

इसका अर्थ है: वह शब्द जिसका प्रयोग किसी वस्तु को असाधारण रूप से अच्छा या अद्भुत बताने के लिए किया जाता है।

इसकी कहानी है: इस शब्द को संगीतमय फिल्म "मैरी पोपिन्स" (1964) के माध्यम से लोकप्रियता मिली। यह एक बकवास शब्द के रूप में गढ़ा गया था, लेकिन तब से यह लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गया है।

इसे कैसे यूज़ करेंगे: उदाहरण - That was a supercalifragilisticexpialidocious performance!

मज़ा आया? चलिए चौथा देखें।

4) Pseudopseudohypoparathyroidism

(स्यूडोप्स्यूडोहाइपोपैरैथायरायडिज्म)

इसमें कितने अक्षर (अल्फाबेट) हैं: 30

इसका उच्चारण है : soo-do-soo-do-hy-po-par-a-thi-roid-i-tis

इसका अर्थ है: एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार जो रक्त में कैल्शियम के निम्न स्तर का कारण बनता है।

इसकी कहानी है: इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1960 में डॉक्टरों के एक समूह द्वारा किया गया था जो एक नई चिकित्सा स्थिति का वर्णन कर रहे थे।

इसे कैसे यूज़ करेंगे: इस शब्द का प्रयोग अक्सर चिकित्सा सेटिंग्स में किया जाता है, एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार का वर्णन करने के लिए जो रक्त में कैल्शियम के निम्न स्तर का कारण बनता है। उदाहरण के लिए - The patient was diagnosed with Pseudopseudohypoparathyroidism, a rare genetic disorder that causes low levels of calcium in the blood.

मजा आया? चलिए पांचवां देखें।

5) Floccinaucinihilipilification

(फ्लोकिनाउसिनीहिलिपिलिफिकेशन)

इसमें कितने अक्षर (अल्फाबेट) हैं: 29

इसका उच्चारण ह: flok-suh-now-suh-ni-hil-i-pil-i-fi-kay-shun

इसका अर्थ है: किसी चीज को तुच्छ या बेकार समझने की क्रिया।

इसकी कहानी है: यह शब्द 18वीं सदी में कई लैटिन शब्दों को मिलाकर बनाया गया था। रोजमर्रा की बातचीत में इसका इस्तेमाल कम ही होता है।

इसे कैसे यूज़ करेंगे: उदाहरण - The art critic floccinaucinihilipilificated the painting, calling it "a worthless piece of trash.

6) Antidisestablishmentarianism

(ऐंटीडिसइस्टाब्लिशमेंटेरियनिज़म - अप्रतिष्ठापनवाद)

इसमें कितने अक्षर (अल्फाबेट) हैं: 29

इसका उच्चारण है: an-tee-dis-uh-stab-lish-men-tair-ee-uh-niz-uhm

इसका अर्थ है: एक स्थापित चर्च से राज्य समर्थन या मान्यता वापस लेने का विरोध।

इसकी कहानी है: इस शब्द की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड के विघटन के संबंध में एक राजनीतिक बहस के दौरान हुई थी।

इसे कैसे यूज़ करेंगे: उदाहरण - John's views on church and state were rooted in his antidisestablishmentarianism, advocating for the continued support of the established church.

आइए सांतवां और अंतिम देखें।

7) Honorificabilitudinitatibus

(हॉनोरिफिकाबिलिटूडिनिताटिबस)

इसमें कितने अक्षर (अल्फाबेट) हैं: 27

इसका उच्चारण है: on-uh-rif-uh-kuh-bil-i-tood-i-ni-tahy-buhs

इसका अर्थ है: सम्मान प्राप्त करने में सक्षम होने की अवस्था।

इसकी कहानी है: इस शब्द का प्रयोग विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक "लव्स लेबर्स लॉस्ट" में किया था और इसे प्रसिद्ध नाटककार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे लंबे शब्दों में से एक माना जाता है।

इसे कैसे यूज़ करेंगे: उदाहरण - After years of hard work, Kavita finally achieved honorificabilitudinitatibus and received her well-deserved promotion.

सारांश

तो ये थे हमारे सात लंबे इंग्लिश वर्ड्स

1) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

2) Hippopotomonstrosesquippedaliophobia

3) Supercalifragilisticexpialidocious

4) Pseudopseudohypoparathyroidism

5) Floccinaucinihilipilification

6) Antidisestablishmentarianism

7) Honorificabilitudinitatibus

आज का करिअर फंडा है कि इंग्लिश के बेहद लंबे वर्ड्स सीखना अपने आप में एक मजेदार काम है, हालांकि इसका दैनिक यूज इतना नहीं है, लेकिन नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता।

कर के दिखाएंगे!