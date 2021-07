Hindi News

जेफ बेजोस की 25 तस्वीरें: पिता टाट की जैकेट पहनकर क्यूबा से भागे, खुद गैराज से की शुरुआत; यहीं से शुरू हुई अंतरिक्ष तक पहुंचे सबसे अमीर शख्स की कहानी

दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस मंगलवार को धरती से 105 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीरो ग्रैविटी का मजा लेकर लौट आए। वह भी अपने ही रॉकेट से। वो अंतरिक्ष में इतनी ऊंचाई छूने वाले दुनिया के पहले अरबपति बन गए हैं। इससे पहले, रिचर्ड ब्रैन्सन 11 जुलाई को अपने वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से 86 किलोमीटर की ऊंचाई तक गए थे।

बेजोस की कहानी उनके रीयूजेबल न्यू शेपर्ड रॉकेट की तरह ही बेहद अनोखी है। उनके पिता माइक बेजोस सिर्फ 16 साल की उम्र 1962 में क्यूबा से भागकर अमेरिका आए थे। तब उनकी मां ने उन्हें अपने हाथों से घर की सफाई करने वाले मोटे टाट के कपड़ों की एक जैकेट सिलकर दी थी क्योंकि उन्हें लगता था कि अमेरिका बहुत ठंडा देश है। माइक को स्पेनिश के अलावा कोई भाषा नहीं आती थी। क्यूबा में कम्यूनिस्ट क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो सत्ता में थे और देश में उथल-पुथल मची थी।

दिलचस्प बात यह है कि माइक बेजोस जेफ बेजोस के बायोलॉजिकल पिता नहीं हैं। जेफ यानी बचपन के जेफरी का जन्म न्यू मैक्सिको में 1964 को हुआ था। उनकी मां जैकलीन गीस तब 17 साल की थीं। एक साल बाद ही उनके बायोलॉजिकल पिता और मां का तलाक हो गया। इसके बाद जैकलीन ने 1968 में माइक बेजोस से शादी की थी।

माइक बेजोस को कई साल शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा था और आज उनका बेटा जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर शख्स है। घर के गैराज से शुरुआत करने वाले जेफ के पास आज 20,500 करोड़ डॉलर यानी करीब 15.28 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है।

तो आइए 25 तस्वीरों में देखते हैं 105 किलोमीटर की ऊंचाई छूने वाले जेफ बेजोस की कहानी ...

जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट में वेस्ट टेक्सास के रेगिस्तान से भारतीय समयानुसार मंगलवार शाम 6:42 बजे उड़ान भरी। बेजोस और उनके साथी धरती से 105 किमी ऊपर अंतरिक्ष तक गए और कुछ मिनट तक शून्य गुरुत्वाकर्षण का मजा लिया।

बेजोस और उनके साथियों के कैप्सूल को अंतरिक्ष के मुहाने तक पहुंचाकर न्यू शेपर्ड रॉकेट लौटकर लॉन्चिंग पैड के करीब सीधा-सीधा आकर खड़ा हो गया।

न्यू शेपर्ड रॉकेट लौटने के कुछ देर बाद वेस्ट टेक्सास के विशाल मैदान में तीन बड़े पैराशूट के सहारे बेजोस का स्पेस कैप्सूल भी लौट आया। कुछ देर की कवायद के बाद सभी यात्री कैप्सूल से सुरक्षित बाहर निकल आए।

अंतरिक्ष में सैलानियों को भेजने की दिशा में जेफ बेजोस की यह कोशिश एक मील का पत्थर साबित होगी। बेजोस स्पेस कैप्सूल से काउबॉय हैट पहनकर बाहर निकले।

1994 में जेफ बेजोस ने अपने गैराज में अमेजन डॉट कॉम (amazon.com) की एक ऑनलाइन बुकस्टोर के रूप में शुरुआत की थी। बेजोस ने इसके लिए D.E.Shaw & Co में एग्जीक्यूटिव की नौकरी छोड़ दी। उनकी पत्नी मैकेंजी बुकस्टोर की अकाउंटेट थीं।

1997 में अमेजन एक सार्वजनिक कंपनी बन गई और बेजोस अरबपति बन गए। शुरुआती कामयाबी के बावजूद वह शानोशौकत से दूर रहे और लंबे समय तक होंडा एकॉर्ड कार चलाते रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह एक परफेक्ट कार है।

2016 में अमेरिकन इनजेनिटी अवार्ड्स के लिए मां जैकलीन और पिता माइक के साथ रेड कार्पेट पर पोज देते जेफ बेजोस। जेफ बेजोस के पिता माइक बेजोस 16 साल की उम्र में क्यूबा से भागकर अमेरिका पहुंचे थे। वे जेफ बेजोस के बायोलॉजिक पिता नहीं हैं।

1996 में अमेजन डॉट कॉम शुरू करने के एक साल बाद अपनी किताबों के साथ जेफ बेजोस। तब अमेजन पर केवल ऑनलाइन किताबें बेची जाती थीं।

बेजोस और सोथेबी की प्रेसिडेंट-सीईओ डायना ब्रुक्स एक कस्टमाइज फॉक्सवैगन बीटल के साथ। यह कार Austin Powers: The Spy Who Shagged Me नाम की फिल्म में दिखाई गई थी, जिसकी ऑनलाइन नीलामी की गई थी। किताबों के बाद बेजोस ने सोथेबी के साथ ऑनलाइन नीलामी का काम शुरू किया।

1999 की इस तस्वीर में बेजोस अपने हाथों में पावर ड्रिल और एक स्टफ्ड पिकाचु के साथ नजर आ रहे हैं। यह वही समय था जब अमेजन ने किताबों के अलावा दूसरी वस्तुओं को भी ऑनलाइन बेचना शुरू किया था।

1999 में ग्रेगरी निक्सन (बाएं) ने अमेजन पर नीलामी के जरिए एंटीक गोल्फ क्लब का एक सेट डेविड रॉबिचौड को बेचा। तस्वीर में ग्रेगरी गोल्फ क्लब सेट को बेजोस की मौजूदगी में डेविड को सौंपते नजर आ रहे हैं। डेविड अमेजन के एक करोड़वें ग्राहक थे।

2003 में बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी सन वैली इडाहो में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। दोनों के बीच 25 साल के बाद 2019 में तलाक हुआ। यह दुनिया का सबसे महंगा तलाक था। बेजोस ने मैकेंजी को करीब ढाई लाख करोड़ रुपए दिए थे।

नए इनोवेशन के लिए मशहूर बेजोस ने 2007 में किंडल ई रीडर बाजार में उतारा। इसके पांच साल बाद 2012 में अमेजन ने एचडी किंडल फायर लॉन्च किया।

साल 2014 में भारत दौरे के दौरान बेंगलुरू में एक ट्रक पर चढ़ कर पोज देते जेफ बेजोस। यहां उन्होंने 2025 तक अमेजन की सप्लाई चेन में 25 हजार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अलावा देश के लाखों किराना दुकानदारों को जोड़ने का वादा किया।

साल 2016 में बेजोस ने वॉशिंगटन पोस्ट के नए ऑफिस का दौरा किया था। बेजोस ने यह अखबार 2013 में 25 करोड़ डॉलर यानी करीब 1800 करोड़ रुपए में खरीदा था।

साल 2017 में जेफ बेजोस ने अपने ब्लू ओरिजिन रीयूजेबल रॉकेट पर चर्चा की थी। यह फोटो उसी डिस्कशन के दौरान लिया गया था। रीयूजेबल रॉकेट, स्पेस फ्लाइट के खर्चे को काफी हद तक कम करने में मददगार है।

साल 2018 में सिएटल में बेजोस ने अमेजन कर्मचारियों के लिए बने वर्किंग और गैदरिंग स्पेस का दौरा किया था। इस जगह पर पौधों की सैकड़ों प्रजातियां हैं जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट को ठीक उसी तरह बनाए रखती हैं जैसे कोस्टा रिका या इंडोनेशिया में है।

साल 2019 में ब्लू ओरिजिन क्लब फॉर द फ्यूचर के एक इवेंट में बच्चों से घिरे जेफ बेजोस। वाशिंगटन डीसी में हुए इस इवेंट में बेजोस ने एक लूनर लैंडर के ब्लू ओरिजिन प्रोटोटाइप का अनावरण किया था।

साल 2019 में ब्लू मून दिखाते बेजोस। यह ब्लू ओरिजिन लूनर लैंडर प्रोटोटाइप है। यह एक रोबोटिक स्पेस कार्गो कैरियर होगा। इस लूनर लैंडर का इस्तेमाल 2024 तक चंद्रमा पर कार्गो पहुंचाने के लिए किए जाने की योजना है।

साल 2019 में पत्रकार जमाल खशोगी की मंगेतर हैटिस केंगिज के साथ खड़े जेफ बेजोस। यह फोटो वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार खशोगी की हत्या के एक साल बाद इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट में हुए एक प्रोग्राम की है।

बेजोस की यह फोटो फरवरी 2020 में लॉस एंजिल्स में हुए टॉम फोर्ड फैशन शो की है। जिसमें वे अपनी गर्लफ्रैंड लॉरेन सांचेज और वोग मैग्जीन की एडिटर अन्ना विंटोर के साथ दिख रहे हैं।

जुलाई 2020 में अपने कारोबार में कॉम्पिटिशन के गलत तरीके अपनाने के आरोपों में अमेरिकी कांग्रेस की सब-कमेटी के सामने अपना पक्ष रखते बेजोस। इस दौरान एप्पल के सीईओ टिम कुक, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग समेत कई ताकतवर तकनीकी हस्तियों से उनकी कॉम्पिटिशन स्ट्रैटजी के बारे में पूछताछ की गई थी।

यह तस्वीर बेजोस ने खुद पोस्ट की थी। इसमें वह अपनी मां जैकलिन के साथ नजर आ रहे हैं। बेजोस ने ब्लू ओरिजिन के रॉकेट के हिस्सों को समुद्र से रिकवर करने के लिए तैयार बोट का नाम मां जैकलिन पर रखा है।