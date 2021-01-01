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गाजीपुर बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट:आंदोलन कर रहे किसान कहते हैं- सरकार हमें इतना डरा चुकी है कि अब हमारा डर खत्म हो गया है

नई दिल्ली23 मिनट पहलेलेखक: राहुल कोटियाल
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तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है जहां किसान तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले दो महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। - Dainik Bhaskar
तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है जहां किसान तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले दो महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं।

सड़क के बीचों-बीच खिंची हुई कंटीली तारें अक्सर उन्हीं इलाकों में देखने को मिलती हैं जहां भीषण दंगे हुए हों, हिंसा की आशंका में कर्फ्यू लागू हो या फिर कोई ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा जहां अक्सर स्थिति तनावपूर्ण रहती है। लेकिन, इन दिनों राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर लगी यही कंटीली तारें देश और दुनिया भर में चर्चा का विषय बन रही हैं।

किसान आंदोलन के चलते दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने जगह-जगह इन कंटीली तारों से बाड़ खींच दी है। इसके साथ ही सड़क पर बैरिकेड लगाकर उनमें कंक्रीट भर दिया गया है, सड़क पर ऊंची-ऊंची कीलें बिछा दी गई हैं और कई जगह तो छह फीट गहरे गड्ढे तक खोद दिए गए हैं। जिस हाइवे पर हमेशा गाड़ियां दौड़ा करती थीं, उसे ऐसा बना दिया गया है कि कोई पैदल यात्री भी अब पार नहीं कर सकता।

उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने जगह-जगह सड़कों पर नुकीले सरिया लगा दिया है।
उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने जगह-जगह सड़कों पर नुकीले सरिया लगा दिया है।

बैरिकेड के पास ही सैकड़ों हथियारबंद जवान, फायर ब्रिगेड, दंगा नियंत्रण वाहन और वॉटर कैनन चलाने वाली ‘वरुण’ नाम की गाड़ी भी तैनात है जिसका मुंह धरना देते किसानों की ओर किया गया है। इस जगह के पास ही गाजीपुर डम्पिंग यार्ड यानी कूड़े का विशाल पहाड़ और मुर्गा मंडी भी है जिनके ऊपर मंडराते हजारों चील-कौए इस माहौल में और भी उदासी घोल रहे हैं।

इसी माहौल के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन, आस-पास के उदास माहौल से बिलकुल अप्रभावित इन किसानों में जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलता है। जगह-जगह देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे हैं, तिरंगे लहरा रहे हैं, रागणी (लोक गीत) गाई जा रही हैं, हुक्के की बैठकी चल रही हैं, हिंदू-मुस्लिम एकता के नारे चस्पा हैं और पूरी सेवा भाव से दर्जनों लंगर चलाए जा रहे हैं।

बीती 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर का माहौल ऐसा बिलकुल नहीं था। ज्यादातर किसान टेंट छोड़ चले गए थे और ऐसा लग रहा था कि बाकी बचे लोगों से भी पुलिस धरनास्थल खाली करा लेगी। लखीमपुर खीरी से यहां आए गुरमीत कहते हैं, ‘उस दिन यहां पांच सौ से भी कम लोग रह गए थे। आंदोलन टूट चुका था और ये उम्मीद थी कि अगली सुबह तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन, उसी शाम राकेश टिकैत जी की अपील का ऐसा असर हुआ कि गांव के गांव उमड़ पड़े। तब से यहां आंदोलन इतना मजबूत हो गया है जितना बीते ढाई महीनों में कभी नहीं रहा।'

कई किसान यह भी कहते हैं कि जब सरकार इतनी मजबूत घेराबंदी कर सकती थी तो यह 26 जनवरी के दिन क्यों नहीं की गई।
कई किसान यह भी कहते हैं कि जब सरकार इतनी मजबूत घेराबंदी कर सकती थी तो यह 26 जनवरी के दिन क्यों नहीं की गई।

28 जनवरी के बाद से राकेश टिकैत इस आंदोलन के सबसे बड़े नायक की तरह उभरे हैं। उस दिन देर शाम कुछ मीडिया वालों से बात करते हुए टिकैत इतने भावुक हो गए थे कि उनके आंसू छलकने लगे। इन आंसुओं ने ही गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को फिर से जीवित कर दिया। उसी रात उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हजारों ट्रैक्टर गाजीपुर के लिए निकल पड़े। तब से ही राकेश टिकैत आंदोलन के इस मोर्चे के निर्विवाद मुखिया बन गए हैं।

आज स्थिति ये है कि गाजीपुर बॉर्डर पर हर थोड़ी दूरी पर टिकैत के बड़े-बड़े पोस्टर-बैनर लगे दिखते हैं। इनमें कुछ पोस्टर तो ऐसे भी हैं जिनमें लोग अपना सीना चीर कर दिखा रहे हैं कि टिकैत उनके दिल में बस्ते हैं। नारों से लेकर कविताओं तक में राकेश टिकैत का ही जिक्र है, उन पर कई रागणी (लोक गीत) लिखी जा चुकी हैं और कई गाने भी बन चुके हैं जो इस आंदोलन स्थल पर जगह-जगह बजाए जा रहे हैं।

गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की है। अब पैदल भी इस पार से उस पार जाना मुमकिन नहीं दिख रहा है।
गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की है। अब पैदल भी इस पार से उस पार जाना मुमकिन नहीं दिख रहा है।

गाजीपुर बॉर्डर पर एक तरफ किसानों का हुजूम है तो दूसरी तरफ जवानों की टुकड़ियां। सुरक्षाबलों की इतनी तैनाती और आंदोलन स्थल की ऐसी घेराबंदी इस पूरे आंदोलन के दौरान पहले कभी नहीं थी जितनी इन दिनों दिख रही है। अचानक बढ़ी ये घेराबंदी क्या किसानों के मन में कोई डर या आशंका पैदा कर रही है? यह सवाल करने पर बागपत से आए 65 साल के सुरेंद्र सिंह कहते हैं, ‘किसी को इतना नहीं डराना चाहिए कि उसका डर ही खत्म हो जाए। इस सरकार ने किसानों के साथ यही किया है। अब ये घेराबंदी, ये बैरिकेड, ये तार-बाड़ कुछ भी हमें नहीं डराती।’

यहां मौजूद कई किसान ऐसी घेराबंदी पर सवाल उठाते हुए यह भी कहते हैं कि जब सरकार इतनी मजबूत घेराबंदी कर सकती थी तो यह 26 जनवरी के दिन क्यों नहीं की गई। किसान नेता राकेश टिकैत भी यही आरोप लगते हुए कहते हैं कि ‘26 जनवरी के दिन पुलिस ने जान-बूझ कर किसानों को दिल्ली की तरफ मोड़ा जबकि पहले से तय रूट पर उन्होंने बैरिकेड लगा दिए थे।’

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