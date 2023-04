Hindi News

Makes Sports Track From Old Shoes, Made The Last Wish Of A Killer Its Tagline

मेगा एम्पायर सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवियर कंपनी नाइकी: पुराने जूतों से बनाती हैं स्पोर्ट्स ट्रैक, एक हत्यारे की आखिरी ख्वाहिश को बनाया अपनी टैगलाइन

लेखक: आतिश कुमार



नाइकी…दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवियर कंपनी। जिसके जूते माइकल जॉर्डन से लेकर रोनाल्डो तक पहनते हैं। हमेशा कुछ न कुछ नया सोचने और करते रहने वाली ये कंपनी एक दिन में करीब 20 लाख प्रोडक्ट्स बेचती है। नाइकी के को-फाउंडर फिल नाइट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू को दिए इंटरव्यू में कहते हैं ‘हमारी सफलता का राज इनोवेशन है। हम इनोवेट करने के लिए लगातार एथलीट्स से मिलते हैं। आज नाइकी जूतों की किंग कंपनी के रूप में फेमस है। फिलहाल कंपनी अपने एक प्रोडक्ट पर बनी फिल्म ‘एयर’ की वजह से चर्चा में है।

आज मेगा एम्पायर में जानिए नाइकी की कहानी और उससे जुड़ी रोचक बातें…

एक झूठ से हुई जूते बेचने की शुरुआत

साल था 1962, फिल नाइट नाम के एक शख्स स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहे थे। कॉलेज में प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उन्हें जूतों के बिजनेस में जाने का आइडिया आया। स्टेनफोर्ड से डिग्री मिलते ही वो अपने आइडिया को सच में बदलने निकल लिए और टूरिस्ट वीजा पर जापान के कोबे शहर पहुंच गए। यहां उनकी नजर ओनित्सुका टाइगर के स्टोर पर पड़ी। उन दिनों ओनित्सुका टाइगर कंपनी जापान की एडिडास मानी जाती थी लेकिन इसके जूते अमेरिका में नहीं मिलते थे। इसी वजह से फिल ने ओनित्सुका टाइगर के मालिक से मुलाकात की। इस मुलाकात का जिक्र करते हुए फिल अपनी आत्मकथा ‘शूज डॉग’ में लिखते है कि उनके लिए इस मीटिंग में खुद को पेश करना काफी मुश्किल था। उन्होंने ओनित्सुका टाइगर के मालिक से मुलाकात में खुद को ब्लू रिब्बन स्पोर्ट्स का मालिक बताया जो अमेरिका में ओनित्सुका के जूते बेचना चाहती थी। अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं थी, इसका आइडिया सिर्फ फिल नाइट के दिमाग में था। कुछ इस तरह से एक झूठ से फिल ने ओनित्सुका को प्रभावित किया और वह उन्हें अपनी फ्रेंचाइजी देने को तैयार हो गए।

नाइकी पहले ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम से हुई थी शुरू

पहला रिटेल स्टोर

नाइकी की स्थापना 1964 में हुई थी। लेकिन 1964 से 1978 तक इसको ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता था। शुरुआती दिनों में ब्लू रिबन कंपनी ने सिर्फ जापानी कंपनी ओनित्सुका(जिसे अब ASICS के नाम से जाना जाता है) से करार करके सिर्फ उनके जूते ही अमेरिका में लाकर बेचे। तब फिल की कंपनी कार की डिग्गी में जूते रखकर बेचती थी। लेकिन 1964 में ब्लू रिबन कंपनी ने 1300 जोड़ी जापानी जूते बेचकर करीब 8000 डॉलर की कमाई की। इसके बाद 1965 तक नाइकी की सेल 20,000 डॉलर तक पहुंच गई और इन्होंने अपना पहला स्टोर 1966 में कैलीफोर्निया में खोल लिया।

जापानी कंपनी से सप्लाई रुकी तो कंपनी ब्लू रिबन से नाइकी हुई

ब्लू रिबन के जापानी जूतों की मांग अमेरिका में बढ़ने लगी। लेकिन इस बढ़ती मांग के हिसाब से ओनित्सुका जूते नहीं भेज पाई। फिल ने 1971 में ओनित्सुका से अनुबंध खत्म होने से पहले ही बिल बोवरमैन के साथ मिलकर ब्लू रिबन का नाम बदलकर नाइकी कंपनी शुरू कर दी। फिल अपने ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में एक रेसर हुआ करते थे और तब बिल ही उनके कोच थे। कंपनी के नाम का आइडिया ब्लू रिबन के पहले कर्मचारी जेस जॉनसन ने दिया था। जॉनसन ने नाइकी नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं की एक देवी नाइकी के नाम से लिया। पंखों वाली इस देवी का नाम फिल को पसंद आया और उन्होंने तुरंत यही नाम पेटेंट करवा लिया। इस नाम से कंपनी ने जूते 1978 के बाद से बेचने शुरू किए।

नाइकी के लोगो के पीछे भी है रोचक कहानी

नाइकी के लोगो से जुड़ी रोचक बात ये है कि कंपनी के नाम से पहले ही इसका लोगो आ गया था। जापानी कंपनी से 1971 में करार खत्म होने के बाद उन्होंने मेक्सिको में अपनी जूते की फैक्ट्री खोली। इसके बाद 1971 में ही कंपनी का लोगो डिजाइन हुआ। नाइकी का लोगो जो एक 'राइट' के निशान जैसा दिखता है, असल में स्वोश के नाम से जाना जाता है। इसे कैरोलिन डेविडसन ने उस वक्त 35 डॉलर में डिजाइन किया था। 1974 में कंपनी ने इस लोगो का पेटेंट करवाया था। जून 1981 में पहली बार इस लोगो का इस्तेमाल किया गया था।

इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली कंपनी मेटावर्स की दुनिया में भी

साल 2017 से ही नाइकी ने ट्रेडिशनल स्टोर्स के बजाय खुद को डिजिटली पुश करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से कोविड में भी कंपनी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। अब एआई नाइकी की ब्रांड स्ट्रैटजी का हिस्सा है। ‘नाइकीलैंड’ के साथ नाइकी ने मेटावर्स में कदम रखा है। नवंबर 2021 में नाइकीलैंड की लॉन्चिंग के बाद से अब तक 70 लाख लोग इसे विजिट कर चुके हैं। डिजिटल बदलाव सिर्फ वर्चुअल तक सीमित नहीं है। न्यूयॉर्क के नाइकी स्टोर में स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी के साथ स्टोर में मौजूद बास्केटबॉल कोर्ट पर कैमरों की मौजूदगी के साथ रीयल टाइम में खेल भी सकते हैं। ट्रेडमिल पर दौड़कर आउटडोर रनिंग का फील भी ले सकते हैं।

नाइकी की टैगलाइन एक हत्यारे के आखिरी शब्द थे

नाइकी की टैगलाइन

नाइकी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो चीजें आती है- इसके जूते और इसकी टैगलाइन ‘Just do it’। जब वाइडेन-केनेडी एड एजेंसी ने कंपनी के लिए काम करना शुरू किया तो 1988 में उन्हीं लोगों ने Just Do It टैगलाइन दी। एड एजेंसी के सह-संस्थापक डैन वाइडेन ने एक किलर के आखिरी शब्दों 'Let's Do it' को बदलकर कंपनी की टैगलाइन को Just Do it कर किया। 19 जुलाई, 1976 को गैरी गिलमोर नाम के एक आदमी ने अमेरिकी शहर में एक पेट्रोल पंप लूटा और वहां के क्लर्क की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस द्वारा उसे पकड़ा गया। कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। मौत की सजा मिलने के बाद गिलमोर ने खुद को गोली मारकर सजा पूरी करवाने का विकल्प चुना। अधिकारियों से उसने कहा कि जल्द से जल्द उसे मार दिया जाए। 1977 में उसको मौत की सजा दी गई। शूट होने से पहले उससे जब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा "Let's do it"। जिसको बाद में नाइकी की टैगलाइन Just Do It बनाया गया।

कंपनी अपने पुराने जूतों से बनाती है स्पोर्ट्स ट्रैक

हर सेकेंड 25 जोड़ी जूते बेचने वाली नाइकी अपने पुराने जूतों को रिसाइकिल भी करती है। 1990 से ही नाइकी अपने जूतों को रिसाइकिल कर रही है। इसी के तहत एथलेटिक्स के पुराने और खराब जूतों को रिसाइकिल कर कंपनी प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स ट्रैक बनाती है। अब तक कंपनी करीब 130 मिलियन पाउंड यानी करीब 5 करोड़ किलो से भी ज्यादा के स्नीकर्स मैटेरियल को रिसाइकल कर चुकी है।

एक समय नाइकी की सेल्स गिरने लगी थी

1980 में नाइकी ने महूसस किया कि रनिंग शूज़ का बिजनेस धीमा पड़ रहा है, जबकि इससे कंपनी का एक तिहाई रेवेन्यू आ रहा था। इसके बाद कंपनी ने कैजुअल शूज का रुख किया। ये कदम उल्टा पड़ा। 1970 से फायदे में चल रही कंपनी 1985 में लगातार दो तिमाही तक घाटे में रही। वित्तीय वर्ष 1987 में कंपनी की सेल्स 200 मिलियन डॉलर तक गिर गई। 280 लोगों को निकालना पड़ा। अच्छा प्रोडक्ट, बढ़िया एड-कैंपेन के बावजूद सेल्स सपाट थी। ग्राहकों को समझने के लिए नाइकी की टीम ने जमीनी स्तर पर काम शुरू किया। जिम और टेनिस कोर्ट में लोगों से बात की। इस बात को सुनिश्चित किया कि प्रोडक्ट उसी तरह काम करना चाहिए, फिर चाहे वह माइकल जॉर्डन के लिए हो या आम जनता के लिए। फिल कहते हैं कि ग्राहकों को समझना अच्छी मार्केटिंग का हिस्सा है। आपको ब्रांड समझने की भी जरूरत है। कैजुअल शूज से हमने यही सबक सीखा।