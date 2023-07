Hindi News

Manipur Violence; Ground Report From Kangpokpi (Saikul) Kasba | Kuki Vs Meitei

भास्कर एक्सक्लूसिव कुकी के बंकर में हैंडमेड रॉकेट लॉन्चर-मशीनगन: कमांडर बोला- मैतेई मिलिटेंट के लिए बनाए, CM हमारे बारे में झूठ बोलना बंद करें

इंफाल 12 मिनट पहले लेखक: अंकित फ्रांसिस/वैभव पलनीटकर



मणिपुर के कांगपोपकी जिले में है साइकुल कस्बा। 26 जून को जब हम यहां पहुंचे, तो इलाके के लोकल कुकी लीडर हमें इंफाल बॉर्डर पर मौजूद बंकर दिखाने ले गए। रास्ते में लगातार बंदूक लटकाकर घूमते लोग मिलते रहे। बंकर, बंदूकें, लड़ाके सब कुछ बिल्कुल मैतेई आबादी वाले सिंगदा गांव जैसे थे, जहां हम साइकुल आने से पहले गए थे। (मैतेई गांव के बंकरों से रिपोर्ट यहां पढ़ें)

हम एक बंकर से कुछ दूर थे, कुकी लीडर्स ने हमें कहा, ‘यहीं से देख लीजिए, आगे जाने में खतरा है। मैतेई फायरिंग करते हैं।’ वे खुद हमें बंकर दिखाने लाए थे, लेकिन चाहते थे, हम दूर से ही देखें। हम पैदल बंकर की तरफ चल दिए।

वे कुकी भाषा में शायद बंकर के लोगों से सेटफोन के जरिए बात करने लगे। उधर से बंदूक लिए लड़के हमारी तरफ आने लगे। उनमें से दो के पास ऑटोमैटिक गन थीं। हमें उनकी फोटो लेने से रोक दिया गया, कहा गया- ‘ये मणिपुर पुलिस के जवान हैं।’

साइकुल कस्बे के बाहरी इलाके में कुकी के बंकर बने हैं। हम बंकर की तरफ बढ़ने लगे तो सामने से ये दो लोग आते दिखे। कंधे पर ऑटोमैटिक राइफल लटकी थी। कुकी लीडर ने इन्हीं को मणिपुर पुलिस का जवान बताया था।

सड़क के बाईं तरफ बंकर हमारे सामने था। जमीन पर एक लंबी बंदूक रखी थी, जिस पर M17 लिखा था। सामने तीन अलग-अलग टीन शेड थे, उनमें रॉकेट लॉन्चर और दूसरी बड़ी बंदूकें थीं। हमने वीडियो बनाने के लिए फोन निकाला, तो बंकर कमांडर गुस्सा हो गया। बोले- ‘ये सब नहीं दिखाना है।’ माहौल काफी तनाव भरा हो गया, वे कहने लगे- ‘मैतेई के पास लूटे हुए ऑटोमैटिक हथियार हैं, हम तो ये बंदूकें खुद बनाते हैं।’

इंफाल के उस तरफ की कहानी: मैतेई महिलाओं ने बैरियर लगाए, हर गाड़ी की तलाशी ले रहीं

26 जून को भास्कर की टीम इंफाल वेस्ट से गमगीफाई बॉर्डर पार करते हुए कुकी के इलाके कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट पहुंची। इंफाल में हमारे साथ मैतेई ड्राइवर था, लेकिन वो इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता था। हमने मुस्लिम ड्राइवर ढूंढा, सिर्फ ये लोग ही कुकी-मैतेई के इस बॉर्डर को बिना रुकावट पार कर सकते हैं, दूसरे हैं नगा।

मणिपुर में हिंसा की शुरुआत 3 मई को चुराचांदपुर जिले से हुई थी। ये जिला कुकी समुदाय का गढ़ है। दो महीने बीत जाने के बाद कांगपोकपी में सबसे ज्यादा हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। कांगपोकपी जिला इंफाल को तीन तरफ से घेरे हुए है। जहां-जहां इंफाल और कांगपोकपी एक-दूसरे को छूते हैं, वो फुटहिल का इलाका है। जंग यहीं जारी है। सबसे पहले मैप के जरिए समझिए कि कांगपोकपी कैसे अब मणिपुर वॉर जोन का गढ़ बना है..

घाटी पीछे छूट चुकी थी। पहाड़ से होते हुए हम पहुंचे वेस्ट इंफाल और कांगपोकपी के बॉर्डर गमगीफाई। अब ये बॉर्डर सिर्फ दो जिलों के बीच का बॉर्डर नहीं है, बल्कि राज्य के दो समुदायों के बीच की दीवार है। गमगीफाई पहुंचने से पहले घाटी की तरफ मैतेई महिलाएं बैरियर लगाकर कुकी इलाके में जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग करती हैं।

गमगीफाई पहुंचे तो बॉर्डर की एंट्री पर ही बोर्ड लगा है ‘Meitei Products are banned’, मतलब मैतेई सामान यहां प्रतिबंधित हैं। सीमेंट की बोरियों में भरी रेत, बोरियों से बनी 5-5 फीट की 8 दीवारें सड़क के दोनों तरफ खिंची हुई हैं, ताकि कोई भी गाड़ी सीधे तेजी से ना निकल पाए।

कांगपोकपी जिले का बॉर्डर मोतबुंग से शुरू होता है। यहां एंट्री पॉइंट पर ही बैनर लगा है, जिस पर लिखा है ‘Meitei Products are banned’

कुकी लोगों के लिए ये अपने इलाके में एंट्री का चेकपोस्ट है और इस चेकपोस्ट पर मोर्चा संभाले हुए हैं कुकी महिलाएं। चेहरे पर सफेदी पोते हुए ये कुकी महिलाएं लाठियां लेकर अलर्ट मोड में तैनात हैं।

बॉर्डर से गुजरने वाली हर गाड़ी को इन महिलाओं से होकर गुजरना ही है। गाड़ी बॉर्डर पार करके गमगीफाई गांव में घुसे, इससे पहले ड्राइवर को गाड़ी किनारे लगाना जरूरी है। कुकी महिलाएं गाड़ी की चेकिंग करती हैं कि कहीं कोई मैतेई प्रोडक्ट, शराब, हथियार तो गाड़ी में भरकर नहीं ले जाया जा रहा। हमारी गाड़ी के आगे ‘PRESS’ लिखा हुआ था, इसलिए हमसे पूछा कि कहां जाना है और जाने दिया।

कांगपोकपी बॉर्डर पर बसे गमगीफाई गांव में महिलाएं गाड़ियों की चेकिंग कर रही हैं। वे इंफाल की तरफ से आने वाली हर गाड़ी को रोकती हैं, चेक करती हैं, तभी आगे जाने देती हैं।

बॉर्डर पर हमें लेने आए ‘द ब्लू वॉल’ ऑर्गेनाइजेशन के गोगोउ। ये ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर हिंसा से प्रभावित कुकी लोगों की मदद करता है। करीब 30 किमी के सफर के बाद हम पहुंचे कांगपोकपी मेन टाउन। बाजार और दुकानों से पटे शहर में आधे से ज्यादा दुकानें बंद थीं, इनमें ज्यादातर मैतेई समुदाय के लोगों की थीं।

बंद दुकानों की शटर पर काले अक्षरों में कुछ अंग्रेजी में लिखा था, जिसने हमारा ध्यान खींचा। PEACE ONLY AFTER SEPARATE ADMINISTRATION, WE WANT SEPARATE ADMINISTRATION, LONG LIVE OUR FIGHTERS

गोगोउ दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़े हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी की, क्रैक नहीं कर पाए, तो मां के साथ मणिपुर लौट आए। हम सवाल करते हैं, ‘दिल्ली-मुंबई लौटने का मन नहीं होता?’ जवाब मिलता है, ‘किसी को तो यहां लोगों की मदद करनी होगी।’ गोगोउ हमें वेन हॉपू से मिलवाते हैं, वे कांगपोकपी टाउन के बैप्टिस्ट चर्च के पादरी हैं। ये चर्च इंफाल से भागकर आए कुकी लोगों की मदद कर रहा है।

वेन हॉपू बताते हैं, ‘पूरे जिले में करीब 50 रिलीफ कैंप हैं और हर कैंप में औसतन 1000 विस्थापित लोग हैं। मैतेई साइड से कौन हिंसा कर रहा है? इसके जवाब में हापू कहते हैं ‘मैतेई लिपुन और अरामबाई टेंगोल ग्रुप के लोगों ने कुकी के गांव जलाए।'

कुकी कमांडर ने अपने मोबाइल पर हमें जलते हुए एक गांव का वीडियो दिखाया। उनका आरोप है कि खमेनलोक गांव में मैतेई लड़ाकों ने आग लगाई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में 9 लोगों की मौत हुई थी।

'3 मई के पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माहौल बन रहा था। लोगों को हिंसा के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी।’ पादरी से हमने पूछा कि हिंसा का क्या समाधान हो सकता है? जवाब मिलता है- ‘समाधान एक ही है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन।’

यहां से आगे मुस्लिम ड्राइवर नहीं जा सकता था, वो रात को साइकुल में रुकने के लिए तैयार नहीं था। गोगोउ ने साइकुल के कुकी लीडर्स से बात की और वे हमें लेने आ गए। मेनटाउन से करीब दो पहाड़ों को पार करके साइकुल का रास्ता है।

एक बेहद खराब, टूटे-फूटे और संकरे पहाड़ी रास्ते से होते हुए हम साइकुल पहुंचे। साइकुल कस्बे में गांगपिजांग, मुलाम, थोंगकांगफाई, नुनक गांव इंफाल घाटी से लगते हैं। यहीं हैं वो कुकी फॉरवर्ड पोस्ट जहां कुकी हथियारबंद जवान तैनात हैं।

साइकुल कस्बे तक जाने का रास्ता। सड़क पक्की बनी है, लेकिन जगह-जगह टूटी हुई। कई जगह पत्थर और टायरों से रास्ता रोका गया है।

फॉरवर्ड पोस्ट पर हथियारबंद 15-20 लोग; देसी M17, मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर्स

साइकुल में हमारी मुलाकात कंधे पर दो नाली बंदूक लटकाए लुलनन केन हाओकिप से हुई। मणिपुर हिंसा के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर लल्लन कुकी रख लिया है। बंदूक लटकाकर बंकर में तैनाती से पहले वे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे थे।

लल्लन बताते हैं, ‘मुझे पता है कि बंदूक समाधान नहीं, लेकिन बंदूक उठाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है अपने गांव की रक्षा करना। मेरा सबसे बड़ा डर है कहीं हमारी जमीन ना छीन ली जाए।’

कुकी कम्युनिटी से आने वाले लुलनन केन हाओकिप। लुलनन कहते हैं कि 'बंदूक से शांति नहीं आएगी, पर जमीन छिनने के डर से उठानी पड़ी।

हमने स्थानीय कमांडर से बॉर्डर पर कुकी बंकर दिखाने के लिए कहा। वे हमें ले गए, लेकिन काफी दूर से बंकर दिखाने लगे। वे लगातार हमें फॉरवर्ड पोस्ट पर ले जाने के लिए आनाकानी कर रहे थे।

कहने लगे ‘इस रास्ते के आगे जाना, मतलब जान गंवाना। पहाड़ के उस तरफ से मैतेई फायरिंग करते हैं, आपको कुछ हो गया तो?’ लेकिन हमने फॉरवर्ड पोस्ट देखने की जिद की। इसके बाद कमांडर ने वॉकी-टॉकी पर कुछ देर बात की, हालांकि हमें अंदेशा हो गया था कि कमांडर कुछ छुपा रहा है।

रास्ते में आगे बढ़ते हुए दो हट्टे-कट्टे युवा हमें आते दिखे। इनमें से एक हरे-पीले रंग की वर्दी में था तो दूसरे के कंधे पर एके-47 राइफल लटकी हुई थी। कमांडर ने कहा कि इन दोनों की फोटो मत लीजिए।

हमने पूछा ये कौन हैं? जवाब मिला- ‘मणिपुर पुलिस के जवान हैं, लेकिन बिना कोई बातचीत किए दोनों तेजी से आगे बढ़ गए।’ हमें शक हुआ कि कहीं ये आर्म्ड कुकी मिलिटेंट तो नहीं। हमने कुछ पूछना चाहा तो कमांडर और उनके साथी भड़कने लगे।

हम कुकी फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे, तो करीब 15-20 लोग राइफल लेकर तैनात थे। वजह सामने थी कि क्यों हमें वहां जाने से रोका जा रहा था। यहां देसी M17, मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर्स भी थे।

हमने फोटो लेने या वीडियो बनाने की कोशिश की, तो कमांडर ने हमें सख्ती से रोक दिया। कहने लगे- ‘ये सब नहीं दिखा सकते।’ वे हम पर नाराज होने लगे। हमने जोर नहीं डाला, क्योंकि रात में हमें इन्हीं लोगों के साथ रुकना था।

कुकी फॉरवर्ड पोस्ट के करीब जाते ही राइफल लिए लड़के मिलने लगे। ज्यादातर की उम्र 18 से 22 साल होगी। इनके पास हैंडमेड गन्स के अलावा ऑटोमैटिक राइफल भी हैं।

कुकी फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हमें एक युवा मिला, बोलने में एकदम तेज। नाम- बोइमांग चोंगलाई, उम्र- 23 साल। हमने कुछ सवाल किए-

सवाल: आपने अपने हाथ में राइफल क्यों थामी हुई है?

जवाब: मैतेई लोग हम पर हमला कर रहे हैं, हम अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं। राज्य में केंद्रीय सुरक्षाबल मौजूद हैं, फिर भी हमारे लोगों की मौत हो रही है। 3 मई को ये वॉर शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी जारी है। कुकी लोगों का कर्तव्य है कि अपनी रक्षा करें।

सवाल: अगर कोई मैतेई सामने दिखेगा तो क्या करोगे?

जवाब: हम उससे कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई कागजात नहीं पूछेंगे। हमारी बंदूक उन लोगों को जवाब देगी।

बोइमांग चोंगलाई ने कंधे पर लटकी राइफल हाथ में पकड़ी, झटके से आगे की नली खोली, कमर में बंधे गोलियों के पट्टे से कारतूस निकाला और राइफल लोड कर ली और बोला आप फायर देखना चाहते हो…

सवाल: आपने आखिरी बार दूसरी तरफ से फायरिंग कब देखी, उसके बारे में बताइए?

जवाब: हम पर कई बार फायरिंग हुई है, हम उसका जवाब भी फायरिंग से ही देते हैं। वो बम से भी हमला करते हैं, हम अपनी लाइसेंसी राइफल से लड़ रहे हैं।

सवाल: मणिपुर सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं?

जवाब: मणिपुर के CM हमेशा शांति की बात करते हैं। मैं हर शाम को न्यूज सुनता हूं, जिसमें कहा जाता है कि ये लड़ाई हिंदू और ईसाइयों के बीच है। CM हमें बर्मा से आए रिफ्यूजी बोलते हैं, हमें ये शब्द पसंद नहीं है। अगर आप कुकी का इतिहास पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि हम इसी जमीन के लोग हैं। CM को झूठ बोलना बंद करना चाहिए।

सवाल: देश के गृह मंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं?

जवाब: मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आपने मणिपुर में केंद्रीय बलों को उतारा है, तो उन्हें शांति से काम करने दीजिए।

मैतेई के पास फोर्स से लूटे हथियार, जवाब देने के लिए हमने पाइप से गन्स बनाईं…

हम साइकुल लौट आए। कुकी ने अपने एक घर में हमें बड़े प्यार से ठहराया, खाना खिलाया और लगातार मैतेई की तरफ से जारी हिंसा की बातें करते रहे। कुछ ही देर में फॉरवर्ड पोस्ट का कमांडर हमसे मिलने आया। हमने उससे उन बंदूकों के बारे में सवाल किया तो बोला- ‘ये मिलिटेंट की गन्स नहीं हैं। ये पुंपी गन्स हैं। पुंपी गन मतलब लोहे के मजबूत पाइप से जुगाड़ करके बनाई हुई राइफल या ऑटोमैटिक गन।’

साइकुल में कुकी कमांडर हमें फॉरवर्ड पोस्ट दिखाने ले गए। यहां हैंडमेड रॉकेट लॉन्चर और M17 गन रखी हैं। हमने इनके वीडियो बनाने की कोशिश की तो कमांडर ने तुरंत रोक दिया।

कमांडर ने आगे कहा- ‘हमने M16 की तरह अपनी M17 बनाई है। मशीन गन्स भी बना लेते हैं। ये पतले, लेकिन मजबूत लोहे के पाइप और बोरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थोड़े और मोटे लोहे के पाइप से बनाई जाती हैं। ऐसे ही रॉकेट लॉन्चर भी बनाते हैं। एम्यूनिशन भी गनपाउडर, लोहे की कतरनों से घर में ही तैयार कर लेते हैं। इसे फायर करते हैं, तो सामने आने वाली भीड़ छलनी हो जाती है। फायर की आवाज इतनी तेज कि काफी दूर तक सुनाई दे, किसी IED ब्लास्ट की तरह।’

कुकी आबादी हथियार और गोलियां बनाने में माहिर है। उनके कमांडर ने हमें गनपाउडर और लोहे की कतरनों से बनी ये गोलियां दिखाईं।

हमने फिर सवाल किया, ये सब कहां से सीखा? जवाब मिला- ‘हमारा इतिहास पढ़िए, हम हमेशा से शिकारी थे। खुद से हथियार बनाना यहां सभी को आता है। जब मैतेई राजा को जरूरत पड़ती, तो कुकी लीडर्स से मदद मांगता था, हमने कई जंग में उसे बचाया।'

'आज ये हमें बाहरी कहने लगे हैं। हमने अंग्रेजों से जंग लड़ी, आप एंग्लो-कुकी वॉर के बारे में पढ़िए। आपको मैतेई लिपुन और आरामबाई टेंगोल के हथियार देखने चाहिए, उन्हें तो स्टेट सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास पुंपी गन्स नहीं होंगी, तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।’

कुकी लीडर भले कहें कि उनके पास मॉडर्न हथियार नहीं हैं, पर गांव में एक लड़ाके के पास हमें इनसास राइफल दिखी। ये राइफल आर्मी और पुलिस के जवान ही इस्तेमाल करते हैं।

पहाड़ी पर कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी का कैंप, किसी को जाने की परमिशन नहीं

इंफाल से जब हम चले तो दो सवाल थे, कुकी मिलिटेंट इस हिंसा में शामिल हैं या नहीं? और क्या सच में अफीम की खेती हो रही है? पहले सवाल के जवाब में हमें कुछ ऐसे लोग नजर आए जो कि शायद मिलिटेंट थे। बड़ी बंदूकें हम देख चुके थे। 27 जून को हमें मालूम चला कि साइकुल में पहाड़ियों पर कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (KRA) का एक कैंप है। लोकल भाषा में उसे सू कैंप कहा जाता है।

साइकुल में पहाड़ियों पर कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी का कैंप चल रहा है। ये ग्रुप 2005 में केंद्र सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता साइन कर चुका है।

कुकी का दावा है कि उन लोगों का मिलिटेंट से कोई संपर्क नहीं है। ये मिलिटेंट ग्रुप्स ऑटोनॉमी की मांग करते रहे हैं, सरकार से नॉन-ऑपरेशनल होने का समझौता हुआ है, इसलिए शांति है। असम राइफल्स उन पर नजर रखती है, वे अपने कैंप से बाहर नहीं जा सकते, कोई उनसे मिल नहीं सकता। इस तरह के नियम तो बने हैं, लेकिन इनका पालन कितना होता है, ये कहना मुश्किल है।

हम कुकी कमांडर से सू कैंप जाने के लिए कहते हैं, तो वे फिर नाराज हो जाते हैं। कभी कहते हैं बहुत दूर है, कभी कहते हैं बिना परमिशन के नहीं जा सकते। हालांकि लोकल वॉलंटियर्स बताते हैं कुकी विलेज डिफेंस कमेटी और मिलिटेंट के लीडर्स-कमांडर संपर्क में हैं।

मैतेई आबादी वाले सिंगदा और कुकी आबादी वाले साइकुल में लड़ाई की एक जैसी तैयारी है। बंकर बने हैं, सुरंगों में लड़के बंदूक लटकाए तैनात हैं।

वे एक किस्सा भी सुनाते हैं, 3 से 6 मई के बीच कुकी गांवों पर हुए हमलों को लेकर लोग मिलिटेंट से भी नाराज हैं। ये गुस्सा इसलिए है कि उन्होंने अपने जंगलों में मिलिटेंट को शरण दी, उनका सपोर्ट भी किया, लेकिन जब कथित मैतेई मिलिटेंट ने कुकी गांवों पर हमला किया तो ये लोग किसी को बचाने नहीं आए। कुकी महिलाओं ने सू कैंप के बाहर प्रोटेस्ट भी किया।

हमें एक ऐसा कुकी वाॅलंटियर भी मिला, जो पहले अफीम की खेती करता था। वो कहता है, ‘आपको दूर से देखकर लगता है कि हम क्यों अफीम की खेती कर रहे हैं, लेकिन यहां करने को है क्या? खेती सिर्फ चावल की, वो भी साल में सिर्फ एक बार। न अच्छा कॉलेज, न अस्पताल, न कोई इंडस्ट्री, जिससे काम-धंधा हो। यहां तो सड़क भी नहीं है, इसलिए बड़ी आबादी अफीम उगाने लगी।

कुकी और मैतेई के बीच शुरू हुई हिंसा ने पढ़ने-लिखने वाले इन लड़कों के हाथों में बंदूकें थमा दीं। कुछ दिनों की ट्रेनिंग से ये लड़ाकों में बदल चुके हैं।

डिस्ट्रीब्यूशन में मैतेई और नगा भी शामिल हैं। इस नई सरकार ने पहले हमारी आमदनी का इकलौता साधन बंद किया और अब इंफाल ही बंद कर दिया।’ हमें समझ आता है कि अफीम की कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, कुकी नाराज हैं, क्योंकि वहां न जॉब है और न ही डेवलपमेंट।

गांव के बाहर बंदूकें लिए तैनात कुकी ग्रुप। फॉरवर्ड पोस्ट की जिम्मेदारी इन्हीं की है।

कुकी कमांडर हमें सू कैंप नहीं जाने देना चाहते थे। वे लगातार हमसे पूछते हैं कि हम कब इंफाल लौट रहे हैं। कमांडर हमें खुद गाड़ी से कांगपोकपी तक छोड़ते हैं। छोड़ते हुए बस इतना कहते हैं- ‘सच लिखना।’

हम अपने मुस्लिम ड्राइवर को कॉल कर बुलाते हैं और उसके साथ गमगीफाई बॉर्डर लौट आते हैं। गमगीफाई के पास कुकी ने बैप्टिस्ट चर्च के आस-पास करीब 7 बंकर बनाए हैं। हम इन बंकर में भी जाते हैं। करीब 100 लोग इन बंकर की निगरानी कर रहे हैं, इनमें यंग लड़के ज्यादा हैं। फॉरवर्ड पोस्ट्स पर तो सभी यंग लड़के हैं, कुछ की उम्र तो 17 साल है। यहां भी महिलाएं खाना बना रही हैं, सुरक्षा में लगे लड़के खाना खा रहे हैं।

ये गमगीफाई गांव है। बंकरों में तैनात लड़के बारी-बारी से खाना खाने आते हैं, ताकि बंकर खाली न रहे। इस दौरान भी कंधे पर राइफल लटकी रहती है।

हम कैंप की एक महिला से पूछते हैं, क्या ये सब रुकेगा? वे निराश होते हुए कहती हैं, ‘इन बच्चों को स्कूल में होना था। इन्हें करियर के बारे में सोचना चाहिए था। मणिपुर का भविष्य बंदूक लिए बंकरों में तैनात है। किसी को भी ये नहीं चाहिए था।’

वे कहते-कहते चुप हो जाती हैं, हमारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं। बॉर्डर क्रॉस कर हम इंफाल लौट आए।

गमगीफाई गांव में लड़ाकों के लिए खाना बनाने और खिलाने की जिम्मेदारी महिलाओं के पास है। कम उम्र में लड़कों के हाथों में बंदूकें देख एक महिला फिक्र से कहती हैं, 'सिर्फ कुकी नहीं मैतेई के बच्चों के लिए भी ये भविष्य सही नहीं।'

हम कांगपोकपी दो सवाल लेकर गए थे और दो सवाल लेकर इंफाल लौटे। आरामबाई टेंगोल और मैतेई लिपुन ग्रुप क्या हैं? ये इंफाल हिंसा में कितना और किस तरह शामिल थे?

सीरीज के तीसरे पार्ट में 12 जुलाई, बुधवार को पढ़िए...

1000 मैतेई लड़ाकों के लीडर बोले- कुकी मणिपुर के नहीं, हिंसा के दौरान मैतेई लिपुन के कैडर ग्राउंड पर थे, वे लड़े भी

सीरीज की दो स्टोरी में आपने मैतेई इलाकों के बंकर और कुकी इलाकों के बंकर से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पढ़ीं। सीरीज की तीसरी स्टोरी में पढ़िए आरामबाई टेंगोल और मैतेई लिपुन ग्रुप क्या हैं, जिन पर हिंसा में शामिल होने का आरोप है। ये क्यों सवालों के घेरे में हैं। साथ ही मैतेई लिपुन के लीडर प्रमोद सिंह का इंटरव्यू।