दैनिक भास्कर Jun 24, 2020, 06:37 PM IST

नई दिल्ली. चुनीलाल वो यौद्धा हैं जिनका नाम भारतीय सेना के डेकोरेटेड सोल्जर्स की लिस्ट में शुमार है। आज से ठीक 13 साल पहले 24 जून 2007 को वो कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से लड़ते शहीद हो गए थे। सेना ज्वाइन करे दो साल भी नहीं हुए थे कि उन्होंने 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचीन में पाकिस्तान के कब्जे से पोस्ट को छुड़ाकर उस पर तिरंगा फहराया था। वह सेना मेडल जीतने वाले तब सबसे कम उम्र के सैनिक थे।

आज भारतीय सेना के सर्वोच्च बलिदानी और अशोक चक्र से सम्मानित नायब सुबेदार चुनीलाल का शहादत दिवस है। आज ही के दिन 2007 में कुपवाड़ा सेक्टर में आंतकियों से लड़ते हुए चुनीलाल शहीद हो गए थे। मरणोपरांत उन्हें 15 अगस्त 2007 को सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इंडियन आर्मी ने ट्वीट कर चुनी लाल की शहादत को याद किया है।

'Bravest of the Braves’



24 June 2007



Naib Subedar Chunni Lal, while leading a search operation, engaged & singlehandedly eliminated five terrorists before making the supreme sacrifice. Posthumously awarded #AshokaChakrahttps://t.co/blEtJJTi0Vpic.twitter.com/QWNF1jod6f