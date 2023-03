Hindi News

Osho Rajneesh Pune Ashram Violence Ground Report | Koregaon Park

ग्राउंड रिपोर्ट ओशो आश्रम या मेडिटेशन रिसॉर्ट, 1000 करोड़ का बवाल: ओशो की फोटो और समाधि हटाई गईं, ट्रस्ट बोला- यही उनकी मर्जी थी

पुणे 2 घंटे पहले लेखक: आशीष राय



22 मार्च, 2023 को दोपहर 12 बजे पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके की लेन नंबर-1 में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसॉर्ट यानी ओशो आश्रम में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। 23 मार्च को कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन में 128 लोगों के खिलाफ सामूहिक हिंसा और दंगे की धाराओं में FIR भी दर्ज की गई।

छानबीन में सामने आया कि जिन पर केस दर्ज हुआ, वे सभी ओशो के ही अनुयायी हैं, लाठियां बरसाने के लिए पुलिस बुलाने वाला भी आश्रम ही था। वजह थी कि ओशो कम्यून मैनेजमेंट गले में माला पहनकर आश्रम में एंट्री नहीं करने दे रहा था। हालांकि, गले में माला पहनना सिर्फ ‘टिप ऑफ आइसबर्ग’ है, ये विवाद ओशो की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़ा है।

ओशो के शिष्य योगेश ठक्कर का दावा है कि सिर्फ पुणे में 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। विदेशों में मौजूद संपत्ति का कोई हिसाब नहीं और ओशो के प्रवचन की रिकॉर्डिंग, डिजिटल राइट्स और किताबों की रॉयल्टी से भी काफी पैसा मिल रहा है।

ओशो के कुछ अनुयायी 22 मार्च, बुधवार को गुढ़ी पड़वा (मराठी नव वर्ष) के दिन पुणे के ओशो आश्रम पहुंचे थे। अंदर जाने से रोके जाने पर वे प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद आश्रम प्रबंधन ने पुलिस बुला ली।

ओशो से दीक्षा लेने वाली पहली भारतीय महिला धर्म ज्योति ने लगाए गंभीर आरोप

मैं 24 मार्च, 2023 को इस विवाद की पड़ताल करने पुणे पहुंचा। सबसे पहले मैं उन लोगों से मिला, जिन पर आश्रम में बवाल करने का आरोप लगा है। इनमें से एक हैं मां धर्म ज्योति। 75 साल की धर्म ज्योति कोरेगांव पार्क में ओशो आश्रम के करीब ही रहती हैं। उनका दावा है कि वे ओशो से दीक्षा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं।

धर्म ज्योति ओशो के शिष्यों के पहले ग्रुप में शामिल थीं, जिन्हें उन्होंने सबसे पहले दीक्षा दी थी। ये कैंप 1970 में मनाली में लगा था।

धर्म ज्योति बताती हैं, ‘मेरी आचार्य से पहली मुलाकात 16 जनवरी 1968 में हुई थी। आचार्य तब जबलपुर में रहते थे और अक्सर मुंबई आया करते थे। मैं उनके साथ काम करने लगी, उनके साथ ट्रैवल करने लगी। 1970 में वे मुंबई शिफ्ट हुए और हम एक अपार्टमेंट में साधना के लिए मिलने लगे। जो ड्रेस ओशो के शिष्य पहन रहे हैं, मैंने ही उसे तैयार किया था।’

धर्म ज्योति आगे कहती हैं, ‘ओशो ने ही मुझे ‘धर्म ज्योति’ नाम देकर धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी। उसी वक्त उन्होंने ‘नव संन्यास आंदोलन’ शुरू करने का भी ऐलान किया था। उसी मीटिंग में उन्होंने कहा- ‘मेरा संन्यासी भगोड़ा नहीं होगा, वह अपने घर में रहेगा और अपनी रोजी-रोटी खुद कमाएगा।’

'ऑरेंज कपड़े और गले में माला पहनना भी आचार्य ने ही तय किया था। मेरे अलावा 11 और लोगों ने सबसे पहले संन्यास लिया और इन कपड़ों, माला के साथ जीने लगे। मैं तो ऑफिस भी इसी ड्रेस में जाया करती थी।'

आश्रम में ‘मां’ और ‘स्वामी’ बैन, संन्यास सेलिब्रेशन भी बंद

धर्म ज्योति ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन से काफी नाराज हैं। वो कहती हैं- ‘ओशो 1974 में पुणे आ गए और यहां एक बंगला खरीदा। उसी जगह उनकी समाधि है। वे (ट्रस्ट वाले) ओशो की पहचान मिटा रहे हैं। वे ‘मां’ और ‘स्वामी’ जैसे शब्दों का संबोधन भी बंद करवा चुके हैं।’

धर्म ज्योति ने आगे बताया, ‘1979 में मैं नौकरी छोड़ पुणे आश्रम आ गई थी। साल 2000 में मैंने इसे छोड़ा। पहले पुणे आश्रम में हर शनिवार को ‘संन्यास सेलिब्रेशन’ होता था। यह उनके शरीर छोड़ने (निधन) के 10 साल बाद तक जारी रहा।'

'ट्रस्ट का दावा है कि 1986 के बाद से माला प्रतिबंधित है। ये गलत है, 19 जनवरी 2000 को आखिरी ‘संन्यास सेलिब्रेशन’ हुआ था। उससे पहले माला पहनाई जाती थी और नए नाम का सर्टिफिकेट दिया जाता था।’

धर्म ज्योति का दावा है कि साल 2000 तक गुरु पूर्णिमा, ओशो का जन्मदिन, ओशो का परिनिर्वाण दिवस और जिस दिन उनके पिता ने शरीर छोड़ा था, इन सभी दिनों को सेलिब्रेट किया जाता था। ओशो खुद ऐसा करते थे। ओशो ने इन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया था, ये बात गलत है।'

'आज भी आश्रम में मानसून उत्सव, क्रिसमस और न्यू ईयर मनाया जाता है। ओशो से जुड़े उत्सवों को बंद करने के पीछे ट्रस्ट के लोगों की चाल है। इनमें हजारों लोग आते थे, वे आते तो पूछते कि आश्रम से ओशो की तस्वीरें क्यों हटाई जा रही हैं? इतने पैसे होने के बावजूद यह बदहाल क्यों है? सवालों से बचने के लिए सब बंद कर रहे हैं।’

ओशो की किताबों से छेड़छाड़ की जा रही, तस्वीरें हटा रहे

धर्म ज्योति ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहती हैं, ‘आश्रम को बदहाल दिखाकर वे धीरे-धीरे जमीनों को बेच रहे हैं। वे ओशो की शिक्षाओं को बदल रहे हैं, माला पर रोक लगाकर दिखाना चाहते हैं कि ‘संन्यास’ है ही नहीं। माला इस बात का प्रूफ है कि हम ओशो के संन्यासी हैं। इन्होंने अपने ऑडियो बुक, फिजिकल बुक और वीडियोज से ‘संन्यास’ शब्द हटाना शुरू कर दिया है। आश्रम को एक कॉमर्शियल रिसॉर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है।’

धर्म ज्योति कहती हैं, ‘वे पहले ओशो के नाम को हटाएंगे, फिर उनकी विचारधारा को। अब तो उनकी तस्वीरों को भी हटा रहे हैं। जिन किताबों के कवर पर ओशो की तस्वीरें थी, वे गायब हैं। वेबसाइट पर इक्का-दुक्का जगह ओशो की तस्वीर है। सभी सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी तस्वीर गायब हैं।’

धर्म ज्योति मानती हैं कि विदेशी भक्तों को वीजा में आ रही दिक्कतों के कारण ओशो ने माला पहनने को वैकल्पिक कर दिया था, लेकिन उन्होंने कभी इसे प्रतिबंधित नहीं किया। उन्होंने हमें ‘The Book of Wisdom’ का स्क्रीन शॉट भी दिखाया, जिसके पुराने और नए एडिशन में बदलाव नजर आ रहा है।

जो इनका है ही नहीं, वे उसे कैसे बेच सकते हैं

धर्म ज्योति का आरोप है कि ‘ट्रस्ट ओशो की संपत्ति बेच रहा है। वो कहती हैं, ‘ओशो के सभी संन्यासियों ने अपना सब कुछ आश्रम को बनाने में लगाया था। ये मुट्ठी भर लोगों का नहीं हो सकता है। ओशो की किताब, उसके कॉपीराइट, डाउनलोड, ऑडियो बुक, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया और आश्रम में मौजूद कमरों से करोड़ों की कमाई हो रही है। सिर्फ यूट्यूब से होनी वाली कमाई से पूरा आश्रम आसानी से चल सकता है।'

'ट्रस्ट से जुड़े लोग ओशो की वजह से ही करोड़ों के मालिक बने बैठे हैं। आश्रम की एक जमीन के बदले में 50 करोड़ का एडवांस ले लिया है, किसी को बताया भी नहीं। उस जमीन पर जो स्विमिंग पूल है, वो ओशो ने अपने भक्तों के लिए बनवाया और डिजाइन किया था।’

धर्म ज्योति ने साल 2019 की एक ऑडिट रिपोर्ट दिखाई, जिसमें आश्रम के पास 15.51 करोड़ रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट दिखाया गया था। वे पूछती हैं कि ‘आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 करोड़ रुपए खत्म हो गए और आश्रम चलाने के लिए जमीन बेचने की नौबत आ गई। ट्रस्ट से जुड़ीं अमृत साधना ने भी अपने बयान में कहा है कि मेडिटेशन रिसॉर्ट की देख-रेख सिर्फ 15 लोग करते हैं। एक प्राइवेट फर्म साफ-सफाई करती है, इन पर 15 करोड़ खर्च हो गए?’

31 मार्च 2019 को जारी ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें आश्रम के पास 15.51 करोड़ रुपए की एफडी, करीब 8 लाख रुपए अकाउंट में और 3.28 लाख रुपए की नकदी बताई गई थी।

'जमीन आसानी से बेच सकें, इसलिए प्लॉट में बांट रहे'

धर्म ज्योति के मुताबिक, ‘ओशो की समाधि से लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। ओशो जहां प्रवचन देते थे, वहां उनकी तस्वीर लगी थी, जिसे हटा दिया गया है। समाधि पर एक पत्थर लगा था, जिस पर लिखा था ‘never born never died, just visited this earth’ उसे भी हटा दिया गया है। आचार्य का अस्थि कलश भी हटा दिया है। सरकार को यहां जांच करनी चाहिए। हम विरोध कर रहे हैं, तो आश्रम में आने से प्रतिबंधित कर दिया और लाठीचार्ज करवाया।’

ओशो के अनुयायी इसी जगह ओशो की समाधि बताते हैं। यहां अब पौधे और झाड़ियां उग गई हैं।

धर्म ज्योति आरोप लगाती हैं, ‘वे (आश्रम वाले) जानते हैं कि जब तक इस जगह से समाधि शब्द जुड़ा रहेगा, इसे कोई खरीदेगा नहीं। पहले इसे ‘ओशो आश्रम’ कहा जाता था। पुणे महानगरपालिका ने भी बोर्ड पर ‘पुणे इंटरनेशनल आश्रम’ लिखा है। इन्होंने इसे बदलकर पहले ‘ओशो कम्यून’ कहा फिर इसे ‘ओशो मेडिटेशन रिसॉर्ट’ कहने लगे। अब इसे सिर्फ ‘ओशो इंटरनेशनल’ नाम दे दिया है। जमीन को आसानी से बेचा जा सके, इसलिए जमीन को प्लॉट्स में बांट रहे हैं।’

‘हमने पुलिस से अभद्रता नहीं की, आश्रम वालों का आरोप गलत’

धर्म ज्योति अपने समर्थकों के हंगामे से जुड़े सवाल पर कहती हैं, ‘21 मार्च को करीब एक हजार से ज्यादा लोग आश्रम आए थे। उस दिन सभी ने गले में माला पहनी थी और उन्हें नहीं रोका गया। सभी ने 970 रुपए का टिकट खरीदा था।’ धर्म ज्योति ने लाठीचार्ज से ठीक पहले का वीडियो भी दिखाया, जिसमें 50 से ज्यादा लोग आश्रम में बैठ कर साधना कर रहे थे।

वे कहती हैं, ‘हमारे साथ महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे थे, ऐसे में हम हंगामा या हिंसा करने की सोच भी नहीं सकते थे। पुलिसवालों ने एक अमेरिकी से धक्कामुक्की की, उसने विरोध किया तो उसे खूब पीटा गया। हमने पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत की है। हम अपनी माला, आश्रम और समाधि बचाने के लिए कोर्ट गए हैं।’

छानबीन के दौरान मुझे 21 मार्च, 2023 का एक और वीडियो मिला। यह वीडियो ओशो की साधक रहीं ध्यान आभा का है। वीडियो में वे आश्रम में टहलते हुए उसकी बदहाली की तस्वीरों को दिखा रही हैं। वे उस स्विमिंग पूल के ठीक सामने खड़ी हैं, जिसे बेचने की तैयारी चल रही है।

वीडियो में वे ट्रस्ट के लोगों पर आरोप लगाते हुए कह रही हैं, 'आज वे इसकी (माला पहनने) अनुमति दे रहे हैं, हो सकता है कि आगे मुकर जाएं। अगर ये सुधर जाएं, तो इन्हें कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।' ओशो की सेक्रेटरी रहीं नीलम की बेटी ने भी समाधि की बदहाली दिखाते हुए वीडियो जारी किया है।

ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसॉर्ट का जवाब: हिंसा के पीछे मालाधारी

धर्म ज्योति से मुलाकात के बाद मैं ओशो इंटरनेशनल आश्रम यानी इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसॉर्ट पहुंचा। ओशो जीवन के आखिरी दिनों में यहीं रहे थे। यहां करीब 28 एकड़ में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसॉर्ट बना हुआ है। इसे ही ओशो आश्रम कहा जाता है।

रिसॉर्ट का संचालन ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन करता है, जो स्विट्जरलैंड का ट्रस्ट है। आश्रम के मेन गेट पर ओशो इंटरनेशनल लिखा है। अंदर जाने के लिए भारतीयों को 970 और विदेशी नागरिकों को 1950 रुपए एंट्री फीस देनी होती है।

ओशो की मौत के 23 साल बाद 2013 में अमेरिका की कोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान ओशो की वसीयत सामने आई। दावा किया गया कि वसीयत ओशो ने 1989 में लिखी थी। इससे ओशो की सभी चीजें ओशो इटंरनेशनल फाउंडेशन के ट्रस्टी जयेश के पास चली गईं। अब फाउंडेशन में टॉप पदों पर स्विटजरलैंड और अमेरिका के ताकतवर लोगों का कब्जा है।

ओशो आश्रम में मेरी मुलाकात ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की आधिकारिक प्रवक्ता अमृत साधना से हुई। अमृत साधना से माला पहनने पर हुए विवाद पर सवाल किया तो उन्होंने कहा- ‘सिर्फ माला ही नहीं, जिन प्रतीकों से धर्म बनता है, उसे ओशो ने खारिज कर दिया था। उनका मानना था कि धर्मों ने नुकसान ज्यादा किया है। उन्हें डर था कि कहीं उनका वचन धर्म ना बन जाए।'

'वे कहते थे कि ऐसे प्रतीकों को खत्म कर देना चाहिए। वर्ल्ड टूर के बाद 1987 में ओशो ने धार्मिकता के प्रतीकों को खत्म करने का काम शुरू कर दिया था। उस समय के वीडियो हमारे पास हैं, जो साबित करते हैं कि तब भी लोग माला नहीं पहनते थे।’

ये ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की प्रवक्ता अमृत साधना हैं, वे धर्म ज्योति और उनके साथियों पर आश्रम की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाती हैं।

अमृत साधना बताती हैं, ‘1987 से पहले ओशो कहते थे कि हमें गैरिक (गेरुआ) वस्त्र पहनने चाहिए, बाद में उन्होंने इसे एक संप्रदाय या धार्मिक प्रतीक बताते हुए पहनने से मना कर दिया था। माला भी सिर्फ ध्यान के वक्त पहनने की सलाह दी थी। ओशो के इस स्थान पर बीते दिनों जो हिंसा, गुंडागर्दी हुई उसके पीछे ये ‘मालाधारी’ ही थे।

'माला तो बहाना है, रिसॉर्ट पर कब्जा चाहिए'

अमृत साधना धर्म ज्योति और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाती हैं। उनके मुताबिक, ‘माला एक बहाना है, वे इस रिसॉर्ट पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सारा कारोबार ओशो का है। ये कहां से संचालित हो, ये तय करने वाले वे लोग कौन हैं?'

'ओशो भारत में जरूर पैदा हुए, लेकिन वे भारतीय नहीं थे। वे हमेशा अंतरराष्ट्रीय रहे। उन्होंने जो इनर सर्कल बनाया, उसमें 5 भारतीय थे और अन्य दूसरे देशों के लोग। मैनेजमेंट और इनर सर्कल में आज भी यही परंपरा चली आ रही है। विरोध करने वाले विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन विदेशियों और डॉलर कमाने वालों से नफरत करते हैं।’

आश्रम की जमीन बेचने के सवाल पर अमृत साधना कहती हैं, ‘ये झूठ है कि हम आश्रम बेचना चाहते हैं। अब आश्रम में कम लोग आते हैं, टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग, खेलकूद या स्पा हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह मेडिटेशन रिसॉर्ट है, इसलिए उस हिस्से का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। इसलिए इसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं।’

अमृत साधना बताती हैं, ‘कोरोना में 28 एकड़ की यह जगह बंद थी। इसकी देखरेख बाहर की एक कंपनी कर रही है, उसकी तनख्वाह हम बंद नहीं कर सकते थे। यहां 15-20 लोग रह रहे थे, उनके खाने-पीने और रहने का इंतजाम हमें करना था। दो साल से एक पैसे की इनकम नहीं थी। इसलिए यह फैसला मजबूरी में लिया गया। अब तक यह जमीन बिकी नहीं है। लेनदेन में चैरिटी कमिश्नर शामिल हैं, इसका नियमानुसार वैल्यूएशन करवाया गया है, बिडिंग (नीलामी) करवाई गई है। अगर जमीन नहीं बिकी, तो हमें और तंगी झेलनी पड़ सकती है।’

किराए की भीड़ को पैसा देकर लाए थे, उन्हीं ने हंगामा किया

22 मार्च को आश्रम में हुए हंगामे पर अमृत साधना कहती हैं, ‘हमें जानकारी मिली है कि लोग अपनी मर्जी से यहां नहीं आए थे, उन्हें लाया गया था। यह किराए की भीड़ थी और उन्हें हंगामा करने के लिए ही लाए थे। रिसॉर्ट को बने करीब 50 साल हो चुके हैं। 21 मार्च 1974 को हम यहां आए थे और तब से अब तक किसी ने इस तरीके से अंदर घुसने और तोड़फोड़ करने की कोशिश नहीं की।

वे आगे कहती हैं, ‘अपने ही संन्यासी इस तरीके की गुंडागर्दी करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने मेरे साथ भी बदसलूकी की कोशिश की। मुझे मारना चाहा, धक्का दे दिया, अपशब्द कहे। जिस तरीके का हंगामा ये लोग कर रहे थे, उससे मुझे संदेह होने लगा है कि क्या ये लोग वाकई ओशो के भक्त हैं?’

ओशो के अनुयायी उनकी समाधि स्थल पर माला लेकर जाने के लिए अड़े थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अनुयायियों को समाधि के दर्शन से नहीं रोका जा सकता। आरोप है कि इसके बावजूद फाउंडेशन उन्हें अंदर जाने से रोक रहा था।

धर्म ज्योति के लगाए आरोपों के जवाब

मैंने अमृत साधना से धर्म ज्योति के हर आरोप पर जवाब मांगा। पहला आरोप था कि रिसॉर्ट में रहने वाले लोगों के नाम के आगे से ‘मां’ और ‘स्वामी’ शब्द हटा लिया गया है? इसके जवाब में अमृत साधना ने कहा- ‘हां, मां और स्वामी शब्दों से धर्म का ख्याल आता है। ओशो का दिया 'संन्यास' नाम ज्यादा सुंदर है। यह प्रयोग ओशो के शिष्यों को ज्यादा सहज और सरल बनाने के लिए किया गया है।’

किताबों, डाउनलोड और दूसरे जरियों से होने वाली कमाई के सवाल पर अमृत साधना बताती हैं, ‘किताबें हम लागत मूल्य पर बेचते हैं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं करता है। ओशो खुद ऐसा चाहते थे। हम लाखों-करोड़ों कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है।’

त्योहारों के सेलिब्रेशन बंद होने के सवाल पर अमृत साधना ने कहा, ‘ओशो दिनों के हिसाब से उत्सव मनाने के पक्ष में नहीं थे, वे कहते थे कि जीवन को उत्सव की तरह जीना चाहिए। 1986 में ओशो, लाइट ऑन द पाथ नाम की एक टॉक में कहते हैं- ‘'मैं सभी उत्सव विदा कर देने जा रहा हूं, हर दिन उत्सव होगा और क्यों एक उत्सव से राजी हो, जबकि 365 तुम्हारे हो सकते हैं!’ 2002 में ओशो मेडिटेशन रिसॉर्ट की मैनेजमेंट टीम ने यह तय किया कि साधक जब ध्यान और उत्सव करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, दिन तय नहीं होंगे।’

‘समाधि’ शब्द हटाने के आरोपों पर अमृत साधना कहती हैं, 'समाधि' नाम ओशो ने कभी नहीं दिया था। वो उनका बेडरूम था। शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने कहा, ‘मेरी अस्थियां पलंग के नीचे रख देना और उस कमरे का इस्तेमाल सिर्फ ध्यान के लिए करना।’

हालांकि, मुझे फिल्म एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की एक फोटो मिली, जिसमें वे एक बोर्ड के सामने खड़ी हैं और पीछे ओशो समाधि लिखा है।

अमृत साधना के मुताबिक, अब उस कमरे का नाम चुआन्ग्त्ज़ु ( एक चीनी गुरु) है। वहां एक मिरर पर लिखा है 'Never born never died, Only visited this planet earth. Between 11 December, 1931 and 19 January, 1990'

ओशो की फोटोज कहां गई, कुर्सी भी गायब है; समाधि कहां है

रिसॉर्ट में ओशो की तस्वीरें हटाने पर अमृत साधना कहती हैं, ‘यह सही है। ओशो की तस्वीरें इसलिए हटाई गईं क्योंकि उनकी पूजा होने लगी थी। उन्हें एक कवर की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा था। ओशो एक ऊर्जा है, जो हर एक के भीतर है, ध्यान में डूबें तो आपको दिखाई देगी, महसूस होगी।’

ओशो की चेयर गायब होने पर उन्होंने कहा, ‘चेयर उनके घर में है। उनकी डेंटल चेयर और उनका बेड भी वहीं हैं।’ हालांकि, साधकों का आरोप है कि चेयर को पहले कार्यक्रमों में रखा जाता था, अब उसे जानबूझकर हटा दिया गया है।

अमृत साधना के मुताबिक, ‘ओशो का इनर सर्किल अब भी बरकरार है। 'संन्यास' अभी भी होता है, लेकिन उत्सव की तरह, दीक्षा की तरह नहीं। ओशो के संन्यासी उनकी नकल करने लगे थे। उनके जैसे कपड़े, दाढ़ी, तीसरी आंख को जागृत करने जैसे नाटक शुरू हो गए थे। उसे रोकने के लिए संन्यास का स्वरूप बदला। इसकी डिटेल आपको neosannyas.org पर मिल जाएगी।’

समाधि पर लगे पत्थर को हटाने के आरोप पर अमृत साधना कहती हैं, ‘वहां एक मार्बल था, जो खराब हो रहा था, इसीलिए उसे निकालकर शीशा लगवाया गया, जो कि ओशो चाहते थे।

ओशो की पेंटिंग, घड़ियों, टोपियों और अन्य सामान पर वे सिर्फ इतना कहती हैं कि सभी चीजें सुरक्षित हैं। किताबों, ऑडियो प्रवचनों में काट-छांट से जुड़े सवाल के जवाब में अमृत साधना कहती हैं कि ‘किताबें, ऑडियो-वीडियो बड़े पैमाने पर दुनिया में फैल रहे हैं। 64 भाषाओं में उनकी किताबों का अनुवाद हो चुका है। आरोप पूरी तरह गलत हैं।’

ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसॉर्ट यानी ओशो आश्रम ने 22 मार्च के विवाद पर बयान भी जारी किया है। इसके मुताबिक, ‘21 मार्च को मेडिटेशन रिसॉर्ट के बाहर एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों को मुफ्त भोजन, रहने और ट्रांसपोर्टेशन की पेशकश की जा रही है। ऐसे विरोध मैनेजमेंट टीम के खिलाफ लंबे समय से चलाए जा रहे हैं। इन लोगों ने किराये की भीड़ इकट्ठा करके लोगों को भड़काया था। विरोध कर रहे नेताओं को यह भी पता है कि ओशो ने इस परिसर के लिए 'आश्रम' शब्द को हटा दिया था।’

ओशो की वसीयत पर भी बवाल जारी

ओशो के नाम से बनी एक वसीयत को फर्जी बताते हुए सिविल और क्रिमिनल केस भी दर्ज करवाया गया था। ये केस को दर्ज करवाने वाले पुणे के आनंद स्वामी से भी मैंने मुलाकात की। स्वामी के मुताबिक, ‘साल 2010 में ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने आश्रम से ‘समाधि’ शब्द हटाना शुरू कर दिया था। इसके बाद हमने RTI और अन्य माध्यमों से इसकी पड़ताल की तो मालूम चला कि ये लोग तो जगह ही बेचने का प्लान बना रहे हैं। हमने मुंबई चैरिटी कमिश्नर को इस बारे में जानकारी दी।’

ओशो की वसीयत जिस पर विवाद है, ये वसीयत 16 जून 1989 को लिखी गई थी। ये उनके निधन के 23 साल बाद सामने आई थी और इसके फर्जी होने का दावा किया जाता है।

स्वामी दावा करते हैं, ‘मेरी छानबीन में सामने आया कि आश्रम के सभी ट्रस्टियों ने भारत से बाहर प्राइवेट कंपनियां खोली हैं और आश्रम की सभी इनकम को इनमें डायवर्ट की जा रही है। कोविड के बाद डिजिटल पेमेंट लेना शुरू किया गया। इससे पहले तक आश्रम के गेस्ट हाउस की पेमेंट और एंट्री फीस भी ये कैश में लेते थे। बदले में कोई रसीद या बिल नहीं दिया जाता था। चैरिटी कमिश्नर के दबाव के बाद रसीद देना शुरू किया। इतने सालों से जो कैश में कमाया, उसका कोई हिसाब-किताब ही नहीं।’

आनंद स्वामी ने आगे बताया, ‘अमेरिका में ओशो के ट्रेडमार्क का केस हारने के बाद ट्रस्ट ने यूरोपियन कोर्ट में एक केस फाइल किया है। वहां इन्होंने एक वसीयत पेश की। बताया गया कि ओशो के निधन से 4 महीने पहले ये पुणे में बनी थी। ये वसीयत स्पेन की कोर्ट में पेश की गई थी। मैंने वहां से इसकी एक कॉपी मंगाई। दुनिया में चार जगह पर इसका फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करवाया। इटली, जर्मनी, दिल्ली और औरंगाबाद से हुई जांच में सामने आया कि यह कॉपी पेस्ट का मामला है और यह फेक वसीयत है।’

वसीयत में फेक सिग्नेचर का खुलासा कैसे हुआ

स्वामी ने बताया कि ‘एक किताब में छपे ओशो के सिग्नेचर को वसीयत पर कॉपी-पेस्ट किया गया है। फोरेंसिक लैब्स ने कंफर्म किया है कि सिग्नेचर हूबहू नहीं किए जा सकते, इनमें बदलाव आते हैं। ये एकदम किताब जैसा है। हमने पुणे की शिवाजी नगर कोर्ट में सभी ट्रस्टी के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल केस फाइल किया। मामला हाईकोर्ट में गया और अदालत ने ओरिजिनल बिल पेश करने को कहा।’

‘फंसने पर उन्होंने कोर्ट से कहा कि असली वसीयत मां प्रेम निर्वाण ने गुस्से में आकर फाड़ दी थी। वे ओशो की पर्सनल केयर टेकर थीं। सवाल ये उठता है कि जिस चीज का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं, उसे क्लेम कैसे कर रहे हैं। मां प्रेम निर्वाण के निधन के 40 दिन बाद तक ओशो जीवित रहे, क्या तब दूसरी वसीयत नहीं बन सकती थी।’

आनंद स्वामी कहते हैं, ‘अदालत ने पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से इस मामले में अपनी रिपोर्ट देने को कहा। पुणे पुलिस ने अदालत से कहा है कि वे प्राइवेट फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। इसके बाद दिल्ली की सरकारी फोरेंसिक लैब में इसकी जांच करवाई गई और पुणे पुलिस ने साल 2018 में यह रिपोर्ट अदालत में सब्मिट कर दी थी। रिपोर्ट में क्या था, ये अब तक सामने नहीं आया है, फैसला अभी भी पुणे की कोर्ट में लंबित है।’