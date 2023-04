Hindi News

Db original

Overconfidence Can Be Dangerous, Safety And Preparation Are Necessary

करिअर फंडा टाइटैनिक के डूबने में भी हैं प्रोफेशनल्स के लिए सबक: खतरनाक है ओवरकॉन्फिडेंस, सेफ्टी और तैयारी है जरूरी

31 मिनट पहले



कॉपी लिंक

4:41

इतिहास में कुछ बड़ी घटनाएं आने वाले युगों के लिए एक सबक बन जाती हैं। समय बदल जाता है, लेकिन वो घटनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं।

एक शानदार यात्रा

10 अप्रैल, 1912, साउथैम्प्टन, इंग्लैंड का 'लग्जरी पैसेंजर टर्मिनल'. दुनिया भर से रईस जो करीब चार सालों से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे, आज यहां एक साथ थे। उनकी आंखें विश्व के अब तक के सबसे बड़े और आलीशान जहाज, जिसे अनसिंकेबल (न डूबने योग्य) माना जा रहा था, में यात्रा करने के ख्याल से चमक रही थी।

ग्रीक पौराणिक कथाओं के 'टाइटन्स देवों' के आधार पर मिले नाम वाला जहाज 'आरएमएस टाइटैनिक' इंजीनियरिंग और डिजाइन का चमत्कार था। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित था, जिसने इसे ऐश्वर्य और आधुनिकता का प्रतीक बना दिया था। इसमें शानदार केबिन, सुरुचिपूर्ण डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल और यहां तक कि एक स्क्वैश कोर्ट भी था।

वाटर-टाइट कम्पार्टमेंट्स और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स सहित इसकी अत्याधुनिक तकनीक के कारण जहाज को ‘अनसिंकेबल’ माना गया था। घमंड से 'सन नेवर सेट्स ऑन अवर एम्पायर' कहने वाले ब्रिटिश लोगों का लग्जरी जहाज… जिसे अपने समय का सबसे सुरक्षित जहाज माना जाता था।

टाइटैनिक 269 मीटर लंबा था। यानी वर्टिकल खड़ा किया जाए तो ये एफिल टावर से थोड़ा ही छोटा होता।

सिर्फ एक आइसबर्ग

अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए टाइटैनिक की यात्रा शुरू हुई। 2,200 से अधिक यात्री और चालक दल सवार थे। लेकिन फिर 14 अप्रैल, 1912 की रात को टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया, जिसके परिणामस्वरूप उसके तल में एक घातक मार लगी। जहाज को बचाने के प्रयासों के बावजूद, यह उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में तेजी से डूबने लगा। और 111 वर्ष पहले आज ही के दिन अर्थात 15 अप्रैल को गहरे महासागर में समा गया।

लाइफबोट्स की कमी और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण आपदा में 1,500 से अधिक यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। टाइटैनिक का डूबना इतिहास में सबसे विनाशकारी समुद्री दुर्घटनाओं में से एक है, जो पेशेवरों और छात्रों के लिए समान रूप से गहरा सबक छोड़ जाती है।

कुछ तस्वीरों में देखिए, टाइटैनिक जहाज में लग्जरी के कैसे इंतजाम थे...

टाइटैनिक की भव्य सीढ़ियां।

फर्स्ट क्लास के पुरुष यात्रियों के लिए बना स्मोकिंग रूम।

फर्स्ट क्लास के यात्रियों का डाइनिंग रूम।

सेकेंड क्लास के यात्रियों का डाइनिंग रूम।

करिअर फंडा में स्वागत!

तो इतनी भयंकर बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई? किसी ने प्लानिंग नहीं की थी इससे निपटने की?

टाइटैनिक ट्रेजेडी से हमारे लिए लेसन

आइए लेते हैं इस दुखद घटना से हमारे हिस्से के दो बड़े सबक।

1) तैयारी और सुरक्षा उपाय (Preparation and safety measures)

'टाइटैनिक' जहाज का दुखद अंत पर्याप्त रूप से तैयार होने और मजबूत सुरक्षा उपायों के महत्व को रेखांकित करता है। इसकी उन्नत तकनीक के बावजूद, जहाज में अपने सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफबोट्स नहीं थीं, और इसके सुरक्षा अभ्यास अपर्याप्त थे। कुल 48 लाइफबोट्स को रखने की जगह होने के बावजूद केवल 20 लाइफबोट्स रखी गई थीं। इनमें से भी चार बेकार थीं।

यूनीक लेसन – यह घटना स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ओवरकॉन्फिडेंस से बचने और अपने प्रयासों में तैयारी और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सीख देती है। कॉर्पोरेट जगत में, आकस्मिक योजनाएं, जोखिम प्रबंधन रणनीतियां और सुरक्षा प्रोटोकॉल होने से संभावित जोखिमों को कम किया जा सकता है और आपदाओं को रोका जा सकता है।

2) नैतिक निर्णय लेना (Ethical decision making)

जहाज पर मौजूद 2,200 यात्रियों में से केवल 700 को लाइफ बोट्स पर भेजा जा सका। जहाज के कप्तान और चालक दल को लाइफबोट के लिए कुछ यात्रियों को प्राथमिकता देना और कुछ को डूबते जहाज पर रोकने जैसे कठिन निर्णय लेने पड़े होंगे।

1997 में इस दुर्घटना पर इसी नाम से बनी फिल्म में, जहाज पर काम करने वाले लोगों के चरित्र को दर्शाने वाला एक मार्मिक दृश्य है। कप्तान, अफरा-तफरी को रोकने और माहौल को सामान्य बनाए रखने के उद्देश्य से कुछ (चार या पांच) वायलिन वादकों को संगीत के जरिये लोगो को शांत रखने का काम देता है। जब जहाज डूबने लगता है तो उनमें से एक वायलिन वादक कहता है कि अब हमें भी अपनी जान बचानी चाहिए। लेकिन उनमें से एक फिर से वायलिन बजाना शुरू कर देता है, और बाकी तीन भी उसका साथ देने के लिए लौट आते हैं। उस दृश्य में उन चारों की आंखों में अपनी ड्यूटी छोड़कर भागने का गिल्ट, और इस कारण अपनी ड्यूटी वापिस लौटने की भावना स्पष्ट देखी जा सकती है।

यूनीक लेसन - कहने का अर्थ यह है कि कैरेक्टर अर्थात चरित्र की असली पहचान संकट में ही होती है।

इन दो यूनीक लेसन्स के अलावा टाइटैनिक जहाज के डूबने की दुखद घटना से विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में अडॉप्टेशन, लीडरशिप स्किल्स, आपसी सहयोग, टीम-वर्क इत्यादि के सबक भी प्राप्त किए जा सकते है।

सारांश

1) Prepare for the worst

2) Never assume permanent safety

3) When in doubt, choose the ethically correct way

4) If you are responsible, go the whole way, and be ready to sacrifice.

आज का करिअर फंडा है कि टाइटैनिक त्रासदी हमें यह याद दिलाती है कि कोई उद्यम कितना भी उन्नत या शानदार क्यों न हो, सुरक्षा, तैयारी, नेतृत्व, नैतिक निर्णय लेने, टीमवर्क आदि के द्वारा ही उसे लम्बे समय तक सुरक्षित बनाए रखा जा सकता है।

कर के दिखाएंगे!

इस कॉलम पर अपनी राय देने के लिए यहां क्लिक करें।

करिअर फंडा कॉलम आपको लगातार सफलता के मंत्र बताता है। जीवन में आगे रहने के लिए सबसे जरूरी टिप्स जानने हों तो ये करिअर फंडा भी जरूर पढ़ें...

1) अंग्रेजी बोलने में छोटी-छोटी मजेदार गलतियां:मगर इंग्लिश में मामूली गलतियां बिगाड़ती हैं इम्प्रेशन

2) कभी खत्म नहीं होंगे भारतीय बाजार:ट्रेडिशनल मार्केट्स से जुड़े करिअर्स पर ई-कॉमर्स का नहीं है खतरा

3) जानिए कश्मीर के अलेक्जेंडर की कहानी:कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तपीड के जीवन से लीजिए 5 करिअर लेसन्स

4) AI बदल देगा एग्रीकल्चर की सूरत:सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर्स से खेतों की स्मार्ट मॉनिटरिंग तक सब कुछ होगा संभव

5) आज के दौर में आम है आइडेंटिटी क्राइसिस:जानिए कैसे इंसान के तौर पर खुद को पहचान बच सकते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस से

6) 5 नए बने शब्दों की रोचक कहानी:Permacrisis से Gaslighting तक हर शब्द का है रोचक किस्सा

7) जनरल साइंस की तैयारी कैसे करें:हर कॉम्पिटिटिव एक्जाम में आते हैं जनरल साइंस के सवाल…9 हिस्सों में करें तैयारी