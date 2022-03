Hindi News

Db original

Prashant Kishor Narendra Modi | Prashant Kishor Exclusive Interview To Dainik Bhaskar

PK का भास्कर इंटरव्यू: गांधी को रिलेवेंट न मानने की भूल मत कीजिए, सर्वे करेंगे तो एकमात्र यूनिवर्सल पॉलिटिकल नाम उनका ही निकलेगा

नई दिल्ली एक दिन पहले लेखक: प्रसून मिश्रा, एडिटर दैनिक भास्कर डिजिटल



कॉपी लिंक

वीडियो

प्रशांत किशोर यानी PK को ज्यादातर लोग जानते हैं। खासकर वो जो राजनीति रचते हैं, साथ में वे भी, जो उस राजनीति को देखते, सुनते, गुनते और पढ़ते हैं। हमने उसी प्रशांत से बातें की हैं, वो भी खूब सारी।

कई मुद्दों पर- उन्हें लेकर, उनके प्रोफेशनल काम-काज और समझ-बूझ पर, पहने हुए सफेद कुर्ते-पायजामे पर, जो नीतीश का गिफ्ट है। मोदी की खूबी और काबिलियत पर, विपक्ष की मासूमियत पर। और अगले 35 दिन में, यानी 2 मई से पहले वो अपनी किस पहेली से पर्दा उठाने वाले हैं, उस पर भी।

ये बतकही करीब दो घंटे चली। थोड़ी लंबी हो गई ना…लेकिन अगर ठीक लगे तो देखिए, सुनिए और पढ़िए। अभी यहां प्रशांत 22 सवालों के संग हैं। मंगलवार को एक और किस्त होगी, कुछ दिलचस्प बातों की।

तो चलें… बारी-बारी से प्रशांत, उनकी शख्सियत और उनके जवाबों की डगर पर…

बातचीत करीब दो घंटे की है, वीडियो समेत पूरी बातों से गुजरना है तो यूट्यूब पर भी जा सकते हैं।

मौजूदा राजनीति पर PK का व्यू :

सवाल : तेलंगाना के CM के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि ‘राष्ट्रीय बदलाव’ के लिए उनकी आपसे बातचीत चल रही है। KCR के साथ मिलकर आप क्या बदलाव करना चाहते हैं?

जवाब : ये सच है कि मेरी केसीआर के साथ बातचीत होती रहती है। अभी भी हो रही है, लेकिन ये किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। कोई ऐसी डिफाइंड बात नहीं है कि कल इस काम को करना है। मैं अपने पुराने काम को छोड़ने की बात पहले ही कह चुका हूं। उस रोल में अब नहीं हूं और रहूंगा भी नहीं।

सवाल : तो क्या इस मुलाकात को भारतीय राजनीति में आपकी भविष्य की भूमिका के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए?

जवाब : जो भी शख्स राजनीति से जुड़ा हुआ है या मेरे बैकग्राउंड का है, उसकी कुछ भूमिका हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में मेरा कोई डिफाइंड अरेंजमेंट केसीआर के साथ नहीं है। मैं ममता जी के भी साथ बैठूंगा और आप पूछेंगे कि क्या बात हुई तो यही कहूंगा कि देश की राजनीति पर उनसे बात कर रहा था।

सवाल : तो क्या इसका और कोई पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है? आपका क्लेरिफिकेशन…

जवाब : मैं फैक्ट बता रहा हूं। मेरे और केसीआर के बीच संवाद चलते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भी मैं कई बार मिला हूं। बात भी की है। स्वाभाविक है, उनसे किसी ने पूछा कि इसमें तेलंगाना शामिल है कि नहीं तो उन्होंने ठीक आंसर दिया कि भाई जब पूरे देश की बात हो रही है तो उसमें तेलंगाना की भी बात होगी।

महत्वपूर्ण ये है कि मैंने जो 2 मई 2021 को बताया कि मैं जिस भूमिका में पहले लोगों के साथ, पार्टियों के साथ काम करता था, उस भूमिका में अब आप आगे मुझे काम करते हुए नहीं देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राजनीति को या राजनीतिक लोगों से मिलना छोड़ दूंगा या राजनीति में कुछ करना छोड़ दूंगा, बल्कि उस भूमिका में उस तरीके से मैं अब किसी के साथ काम नहीं करूंगा।

सवाल : नई भूमिका क्या होगी?

जवाब : नई भूमिका को लेकर अभी दिमाग में सौ प्रतिशत क्लैरिटी नहीं है। कुछ दिमाग में है। आइडिया भी है कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन अभी उसे मैंने पूरी तरह से फ्रीज नहीं किया है।

सवाल : इतना तो साफ है कि राजनीति में ही रहेंगे?

जवाब : ये बहुत हद तक संभव है कि मैं पॉलिटिकल स्पेस में ही रहूं। शायद पॉलिटिक्स जॉइन कर लूं। शायद न भी करूं। फिलहाल मैंने अभी कुछ तय नहीं किया है। पिछले साल 2 मई को मैंने ये घोषणा की थी। इसलिए ऐसा सोचा है कि इस साल 2 मई तक मुझे कोई न कोई निर्णय कर लेना चाहिए।

सवाल : 2022, 23 और 24। ये तीनों साल अहम हैं, 2024 के लिहाज से भी। 2022 में गुजरात और हिमाचल में चुनाव हैं। 2023 में राजस्थान, मप्र और छत्तीसगढ़ समेत आठ राज्यों में चुनाव होने हैं। जितनी भी अभी पार्टियां हैं, क्या ये सभी मिलकर ‌BJP को 2024 में चुनौती दे सकती हैं?

जवाब : विपक्ष एकजुट होकर भी बहुत कमजोर हो सकता है और कई ऐसे संदर्भ हैं, जहां विपक्ष एकजुट न होकर भी बहुत मजबूत हो सकता है, तो ये दोनों चीजें एक नहीं हैं।

पहले तो एकजुट होना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि पार्टियों का आपस में कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट है। एक साथ सब आ जाएं, ये संभव नहीं है। आपने ज्यादातर देखा होगा कि लोग जो यूनाइटेड अपोजिशन की बात करते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई मेरे राज्य में मुझ पर न लागू हो, बाकी पूरे देश में एकजुट हो जाएं।

मान लीजिए आप सपा हैं तो आप चाहेंगे कि UP में तो मैं ही लड़ूं। RJD में हैं तो चाहते हैं कि RJD बिहार लड़े। वहां पर वो विपक्षी एकता की बात उतने पुरजोर तरीके से नहीं करते। ये एक परेशानी है विपक्षी एकता में। मैं इसका तरफदार नहीं हूं। मेरी समझ ये है कि एकजुट विपक्ष कई राज्यों में कई समय पर बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हर राज्य में ये हो, ऐसा जरूरी नहीं है।

ये जो महागठबंधन का कॉन्सेप्ट है, ये 2015 में बिहार से ही शुरू किया गया था। जैसा चुनाव में हम लोग कर रहे थे। उसके बाद से ही लोगों की धारणा बनी कि सारा विपक्ष एक साथ आएगा तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन 2015 के बाद जितने भी इस तरह के प्रयास किए गए हैं, वो सारे धराशायी हुए हैं। कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया है।

इसकी वजह ये है कि सिर्फ और सिर्फ पार्टियों या नेताओं के साथ आ जाने से आपके पूरे वोटर भी एक साथ आ जाएं, ये जरूरी नहीं है। पार्टियों के संग आने के साथ-साथ आपको नरेटिव भी चाहिए, चेहरा भी चाहिए, ग्राउंड पर कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, आपका कैंपेन भी इफेक्टिव होना चाहिए। सिर्फ पार्टियों और नेताओं के मिलने से आप मजबूत विपक्ष की परिकल्पना नहीं कर सकते।

सवाल: अभी 5 राज्यों के नतीजे आए, 4 ‌BJP ने जीते। अभी के लिहाज से विपक्ष के पास क्या मुद्दा है, जिसके दम पर वो अगले तीन साल के जो इलेक्शन हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसमें खड़ा हो सके?

जवाब : मुद्दे तो हमेशा रहते हैं। इतने बड़े देश में करीब-करीब 60 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो दिन का 100 रुपया नहीं कमाते। उस देश में मुद्दे न हों, सरकार से अपेक्षाएं न हों, ऐसा तो संभव नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप उन चीजों को समझें कि कौन से मुद्दे हैं, जिन पर लोगों की सही में नाराजगी है और उसको समझकर एक सिस्टेमैटिक तरीके से उठाएं। तभी लोग आपसे जुड़ेंगे।

बहुत से लोग महंगाई को एक मुद्दा मानते हैं, लेकिन इसके बाद भी वोटिंग इस तरह क्यों हो रही है, लोग सरकार के खिलाफ वोट क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको इसे समझना होगा कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स का एक रोल है। अगर समाज खुद सक्षम होता इन मुद्दों को उठाने में, तो फिर लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत ही क्या थी? इनकी जरूरत ही इसलिए है, ताकि लोगों के मुद्दों को प्रमाणिक तरीके से उठाया जा सके। अगर आप उसे उठाएंगे तो फायदा होगा, नहीं उठाएंगे तो नुकसान होगा।

सवाल: आपने 2 मई की बात की है, उसके पहले कुछ कहेंगे या 2024 देखें? उसका कॉन्टेक्स्ट वही है, जो आपने 11 मार्च को ट्वीट किया था- ‘भारत की लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और उसका फैसला तभी होगा, राज्यों के चुनावों में नहीं, साहेब ये जानते हैं! और इसलिए ये प्रदेश के चुनावों के इर्द-गिर्द एक ऐसा उन्माद खड़ा करने का चालाक प्रयास है, जिससे विपक्ष के ऊपर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली जाए। इस फर्जी अफसाने के चक्कर में ना फसें?’

जवाब: ये ठीक बात है। इसे मैं डेटा से भी बताता हूं। आप 2012 ले लें। UP में 2012 में सपा जीतकर आई थी, लेकिन 2014 में BJP को वहां 73 सीटें मिलीं। 2018 देख लें… 2018 में लोकसभा चुनाव के तीन महीने पहले मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के रिजल्ट आए। चारों ही राज्यों में BJP हारी और तीन ही महीने बाद चुनाव हुए तो BJP जीतकर आई।

मैं तेलंगाना का नाम भी जानबूझकर एड कर रहा हूं। तेलंगाना में जहां BJP का एक MLA आया, वहां से उनके चार MP जीतकर आए। मैं आपको ऐसा पिछले 15 सालों का डेटा दिखा सकता हूं। इसका एक नेचुरल एडवांटेज तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे 2024 का फैसला हो गया। 2024 का फैसला 2024 में ही होगा।

सवाल: लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशनल वैल्यू है, वो उस तरफ ले जाता है और इसलिए ये बात भी आती है कि 2024 में या अगले चुनावों में आप कहां खड़े होंगे?

जवाब : ये तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं BJP के उल्टे साइड में ही खड़ा हूं। 2015 में बिहार, 2017 में पंजाब-UP, 2019 में आंध्र, 2021 में बंगाल-तमिलनाडु में काम किया, ये सभी BJP के खिलाफ हैं।

सवाल: तो आप अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आने वाले हैं?

जवाब: नहीं, मैंने आपसे कहा कि जो कुछ भी करने वाला हूं, चाहे एक्टिव पॉलिटिक्स में आऊं या चाय दुकान खोलूं या इस फील्ड को छोड़ दूं, जो भी करूंगा, वो मैं अगले कुछ दिनों में तय करके बताऊंगा।

सवाल: एक जमीन पर पहुंचना। उसको हरा-भरा कर देना और फिर वहां से निकल जाना, क्या ये आपकी फितरत रही है?

जवाब : कह सकते हैं। लोग इसकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन इसके दोनों पहलू हैं। यदि आप एक जगह स्टेबल हो जाएं तो उसके कुछ फायदे होंगे, लेकिन नुकसान भी हैं। यदि आंध्र जीत गए और वहीं काम करने लगते तो बंगाल का अनुभव नहीं होता। जहां तक स्थिरता का सवाल है, वो हम भी चाहते हैं, लेकिन जो चाहते हैं, उसे पाने के बाद।

सवाल : मोदी अनबीटबल क्यों हैं?

जवाब : अनबीटबल हैं ही नहीं। 2014 में पूरे देश में मोदी जी को 31% वोट मिले और 2019 में 38% वोट मिले। लोकसभा में एक बार उनको 260 के आसपास सीट मिलीं। 2019 में 300 के आसपास सीट मिलीं। ऐसा तो है नहीं कि पूरी 540 सीटें वो जीत रहे हैं।

विधानसभा स्तर पर देखेंगे तो देश में 50% जनसंख्या आज BJP शासित राज्यों में है। 50 से थोड़ा कम ही है। देश में 4 हजार से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और करीब 1800 BJP विधायक हैं, तो ये कहना है कि हर व्यक्ति BJP को वोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। हां ये जरूर है कि जितने लोग वोट कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रपोर्शन उनको वोट कर रहा है।

अनबीटेबल नहीं हैं, इसका एक और तथ्य ये है कि मोदी 2014 में जीते। 2015 में दिल्ली में हारे। 2015 में ही बिहार हारे। 2016 में सिर्फ असम जीत पाए। दूसरे राज्यों में भी भाजपा अच्छा नहीं कर पाई। पिछले 7 साल मोदी जी का डॉमिनेंट एरा है, लेकिन इसमें शायद ही कोई ऐसा साल होगा, जब वो चुनाव न हारे हों।

हालांकि चुनाव हारने के बाद भी सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वाली जो पार्टी है, वो BJP है, इसमें कोई दो-मत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनाव जीतना और सभी चुनाव जीतना, एक बात नहीं हैं।

सवाल : उनका ये डॉमिनेंस अभी बना रहेगा?

जवाब : एक बार जब कोई पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको 30 परसेंट या इससे ज्यादा वोट मिलें तो उसे आप विश अवे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो चुनाव हारेगी नहीं। पार्टी चुनाव हार सकती है, लेकिन देश की राजनीति में भाजपा एक बड़ी ताकत के रूप में बनी रहेगी आने वाले कई सालों तक, इसमें कहीं कोई दो-मत नहीं है। जैसे स्वतंत्रता के बाद करीब 40-50 सालों तक कांग्रेस के इर्द-गिर्द ही राजनीति चली। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस कभी चुनाव हारी नहीं।

पर्सनल लाइफ पर PK के व्यू :

सवाल : सुना है आपसे मुलाकात मुश्किल से हो पाती है?

जवाब : मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए है ही नहीं। ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस का एक सेंस है, उस तरीके से मेरी जर्नी नहीं रही है। डेली बेसिस पर यदि मैं किसी भी पत्रकार या मीडिया हाउस से बात करूंगा तो जिन विषयों पर लोग समझते हैं कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए, उस पर शायद मेरे कहने या न कहने में दर्शकों को रुचि नहीं होगी।

सवाल : लेकिन लोग आप से सुनना तो चाहते हैं…

जवाब : हां, इसलिए कि शायद मैं कम बोलता हूं, तो आप कह सकते हैं कि लोगों में थोड़ी उत्सुकता रहती है, लेकिन मेरे जेहन में ये साफ है कि कुछ अहम हो तो बात करूं। जैसे आप मेरा ट्वीट देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में मैंने कोई 80 ट्वीट किए हैं। अगर कोई बात सब्सटेंसिव कहनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 70-80 ट्वीट डेली कर देते हैं। उसके मुकाबले मैंने चार बरस में 80 ट्वीट ही किए हैं।

ये सिर्फ पत्रकारों के लिए या मीडिया हाउसेज के लिए ही नहीं है। मैं खुद भी इतना ज्यादा आगे बढ़कर खुद से कोई बात बोलना, हर विषय पर अपनी राय देना, जरूरी नहीं समझता। हर व्यक्ति को, हर सब्जेक्ट पर, हर समय, बोलना जरूरी भी नहीं।

सवाल: अपने ट्विटर अकाउंट पर आपने खुद को Revere Gandhi, Nonconformist, Egalitarian, Humanist, Believe in the Wisdom of Crowd बताया है, इसके क्या मायने हैं?

जवाब: विस्डम ऑफ क्राउड एक साइंटिफिक बात है। ऐसी बात कि किसी भी एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस के मुकाबले अगर ग्रुप के लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो अमूमन सही होता है। चाहे वो समूह सब होशियार लोगों का न हो, कुछ पढ़े-लिखे भी हो सकते हैं, कुछ कम पढ़े-लिखे हो सकते हैं, कुछ बहुत होशियार हो सकते हैं, कुछ धनी हो सकते हैं, कुछ गरीब हो सकते हैं। लेकिन मानव समाज जब समूह में निर्णय लेता है तो उसके सही होने की संभावना किसी एक व्यक्ति के डिसीजन के मुकाबले ज्यादा होती है। ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए लिखा है बिलीव इन द विस्डम ऑफ क्राउड।

इसी प्रिंसिपल पर डेमोक्रेसी चलती है। आप देखते हैं कि लाखों-करोड़ों लोग, एक साथ मिलकर, अलग-अलग तथ्यों पर, अलग-अलग समय पर अपने दिमाग में एनालाइज करके वोट करते हैं और अल्टीमेटली वो सही गवर्नमेंट चुनते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जनता ही जर्नादन है। इसका साइंटिफिक एविडेंस भी है।

सवाल : बाकी जो चार बातें आपने ट्विटर में कहीं, उससे कैसे खुद को रिलेट करते हैं?

जवाब : Nonconformist इसलिए कहा कि मेरा जो चेंज का स्वभाव है, जिसको आप थोड़ा एग्रेसिव शब्दों में कहें तो I am rebel in my mind. Nonconformist वो लोग हैं, जो सत्ता में हैं, व्यवस्था में हैं, एकदम से मैं उसका फ्लैग कैरियर नहीं हूं।

मेरे जीवन में ऐसा मेरे पिताजी ने समझाया। इसका बहुत महत्व है और मैं इसे फॉलो करने की कोशिश करता हूं कि अगर किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो उसमें जो पॉजिटिव चीज है, उसे देखिए और जब आप किसी व्यवस्था या संस्था को देखते हैं, तो उसके लिए क्रिटिकल रहें। ये देखें कि उसमें खामी क्या है। मैं व्यवस्थाओं और इंस्टिटयूशंस का फ्लैग कैरियर नहीं हूं।

सवाल : गांधी क्यों पसंद हैं आपको?

जवाब : मैं कोई अकेला आदमी तो हूं नहीं… लाखों-करोड़ों लोग उनको चाहते हैं। इस देश में गांधी से बड़ा कोई लीडर तो पैदा हुआ नहीं। इसलिए पसंद हैं कि जो उन्होंने कहा, जो समझाया, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं, जो आज भी बिल्कुल रिलेवेंट हैं।

मैंने किसी दूसरे इंटरव्यू में कहा था कि यदि गांधी की बताई हुई कोई बात, आपको लगती है कि ये बेमानी है, या इसका कोई मतलब ही नहीं है तो कहीं न कहीं आपको ये समझना चाहिए कि उस बात को समझने की आपमें अभी समझ डेवलप नहीं हुई है।

आज भी देखिए, इस देश में आप चाहे जिस विचारधारा के भी हों। आप कांग्रेसी हैं, BJP के हैं, कम्युनिस्ट हैं। जिस भी विचारधारा के हैं, राजनीति करते हैं तो गांधी के खिलाफ बोलकर आप इस देश में राजनीति नहीं कर सकते हैं। चाहे आप जो भी हों।

मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में गांधी पहले जितने इम्पॉर्टेंट थे, उतने ही इम्पॉर्टेंट आज हैं और सौ बरस के बाद भी रहेंगे। मैं यंग ऑडियंस को यह बताना चाहता हूं कि जो लोग समझते हैं कि गांधी अब रिलेवेंट नहीं हैं या उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई दूसरा लीडर हो गया है या उनकी आइडियोलॉजी आज उतनी प्रमाणिक या उपयोगी नहीं है, तो ऐसी भूल न करें। आज भी इस देश में आप सर्वे करेंगे तो एकमात्र यूनिवर्सल पॉलिटिकल नाम गांधी का ही निकलकर आएगा।

सवाल : आप न तो टीवी पर समाचार देखते-सुनते हैं, न ही अखबार पढ़ते हैं, न ईमेल लिखते हैं और न ही नोट्स लेते हैं। क्या ये सच है?

जवाब : बिल्कुल। टीवी देखने में मेरी इतनी रुचि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कभी टीवी देखी नहीं है। ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि लोग ऐसा समझते हैं कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो लैपटॉप, कम्प्यूटर, डेटा में लगा रहता हूं। मैंने 2013 के बाद से खुद से लैपटॉप-कम्प्यूटर यूज नहीं किया है। नोट्स लेता नहीं हूं। पेपर कहीं मिल गया तो ठीक है उलट-पुलट लेता हूं।

समाज में बड़ा वर्ग है, जो सुबह उठता है तो अपने दिनचर्या के हिस्से के तौर पर समाचार पढ़ता है और चाय पीता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। कहीं मिल गया, टाइमपास कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर मेरे रूटीन लाइफ का हिस्सा नहीं है।

सवाल : आपकी सूचनाएं फिर कहां से आती हैं?

जवाब : मेरा जो कनेक्ट है वर्ल्ड से, वो मेरे फोन के जरिए है। उसके माध्यम से सारी सूचनाएं तो मिलती रहती हैं।

सवाल : अभी जब मैं दिल्ली आ रहा था, आपसे मिलने तो मेरे बगल में एक यूथ बैठा था, शायद शुभम नाम था, तो मैंने उससे पूछ लिया कि प्रशांत को जानते हो? उसने बोला- कौन, प्रशांत किशोर? मैंने उससे पूछा कि वो आपसे मिलें तो क्या सवाल करोगे? उसने बोला- वो जो करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, इसकी ट्रेनिंग कैसे और कहां से लूं? क्या ऐसा कुछ ओपन कर सकते हैं, जहां हम लोग कुछ सीख सकें?

जवाब : कुछ लोग समझते हैं कि हम डेटा पर काम करते हैं। कुछ को लगता है कि इनके पास स्मार्ट लोगों की आर्मी है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जिसको ये एनालाइज करते हैं, प्रॉसेस करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट वाले हैं। कुछ लोगों के दिमाग में हम लोग PR वाले हैं। कुछ के लिए मार्केटिंग है, कुछ के लिए ब्रांडिंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।

अगर एक शब्द में मुझे अपने काम को डिफाइन करना पड़े तो मैं कहूंगा कि वी आर ग्लोरिफाइड लिसनर। मेरा काम सुनना है। जितने भी तरह की बातें मैं सुनता हूं, उसको एक सिस्टमैटिक सांचे में उतारकर व्यवस्थित तरीके से एनालाइज करके इंटरप्रेट कर सकूं, यही मेरा काम है।

इसी संबंध में आपको बंगाल का एग्जाम्पल देता हूं। वहां 'दीदी के बोलो' कार्यक्रम शुरू किया। उसमें एक साल में 45 लाख लोगों ने कॉल किया। सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई कि हमें कास्ट सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत हो रही है। उसके आधार पर वहां हमने 'द्वारे सरकार' नाम का कैंपेन लॉन्च किया।

उसमें 10 हफ्ते में लोगों को ये बताया गया कि सरकार की जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, इसको लेकर आपके पंचायत में ही सरकार आ रही है, निराकरण कर देगी। 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने बताया कि जो स्कीम चल रही है, उससे जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मुझे ये लगता है कि बंगाल में तृणमूल के जीतने में सबसे बड़ा योगदान द्वारे सरकार कार्यक्रम का है।

2 करोड़ 80 लाख लोग अगर खुद से आकर अपनी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, तो वो वोट में दिखेगा न? 25 साल के बाद TMC का वोट शेयर 44% से बढ़कर 48%हो गया। यही हमारा काम है।

सवाल : आप पॉलिटिकल अटायर में कब से आ गए?

जवाब : जब मैं बिहार में नीतीश जी के साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कुर्ता-पायजामा पहनने की सलाह दी। सिर्फ सलाह ही नहीं दी बल्कि सिलवाकर भी दे दिए। आज भी उन्हीं के सिलवाए कुर्ता-पायजामा पहन रहा हूं।

सवाल : आपकी पॉलिटिकल लाइफ और प्री-पॉलिटिकल लाइफ के बीच में सबसे जरूरी कड़ी जो अब के प्रधानमंत्री और तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको उनकी सबसे खूबसूरत बात क्या लगी?

जवाब : उनमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इतने ऊंचे पद तक पहुंचता है तो उसमें खूबियां तो बहुत ही होंगी। उसको किसी एक शब्द या वाक्य में बांधना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ही इज ए ग्रेट लिसनर। जो व्यक्तिगत तौर पर उनकी खूबी कह सकते हैं। उनकी ताकत भी है और उनकी ताकत के अलग आयाम भी हैं।

उन्होंने करीब 15 साल RSS प्रचारक के तौर पर या संघ से जुड़े होने के कारण अपने समाज का फर्स्ट हैंड एक्सपीरिएंस किया। फिर BJP में 15 साल एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर रहे, उसमें पॉलिटिकल संगठन से जुड़ी बातों का अनुभव लिया। फिर 15 साल चीफ मिनिस्टर। अगर आप इस 45 साल को जोड़ देंगे तो यह एक यूनीक प्रोफेशनल मिक्स है।

यही उन्हें इस बात के लिए इक्विप्ड करता है कि वो यह जान जाते हैं कि आम लोग क्या सोच रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं, क्योंकि उनका 40-50 साल का ऐसा अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर वो हमसे और आपसे बेहतर पोजिशन में हैं, ये समझने के लिए कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। यही उनकी बड़ी ताकत है।