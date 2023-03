Hindi News

Sentence Making In English Will Improve With The Knowledge Of Correct Prepositions

करिअर फंडा अंग्रेजी में Prepositions का महत्व समझिए: सही Prepositions के ज्ञान से सुधरेगी अंग्रेजी में सेंटेंस मेकिंग

14 मिनट पहले



‘I apologize’ कहना ‘I’m sorry’ कहने की ही तरह है केवल किसी की मृत्यु के अवसर को छोड़ कर...’

- ग्रामर जोक

करिअर फंडा में स्वागत!

उम्मीद करता हूं, जोक समझ आया होगा।

प्रीपोजिशन्स (Prepositions)

विभिन्न एग्जाम्स में और हमारी डेली लाइफ में भी प्रीपोजिशन्स का काफी उपयोग होता है।

मरियम-वेबस्टर के अनुसार, प्रीपोजिशन - एक शब्द या शब्दों का समूह है जिसका उपयोग संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा वाक्यांश के साथ दिशा, स्थान या समय दिखाने के लिए या किसी वस्तु का परिचय देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए – in, at, for, since, above, below, under, instead, despite etc.

आज हम एक जैसे अर्थ वाले विभिन्न प्रीपोजिशन्स के बीच के उपयोग के अंतर को समझेंगे।

1) ‘Under’, ‘Below’, और ‘Beneath’

‘Under’,‘below’, और ‘beneath’ शब्द सभी किसी वस्तु के किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष नीचे की स्थिति में होना बताते हैं। हालांकि, उनके उपयोग और अर्थ में छोटे-छोटे अंतर हैं।

‘Under’ सबसे सामान्य शब्द है और आमतौर पर यह बताने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कोई चीज, किसी दूसरी चीज द्वारा कवर्ड या सपोर्टेड है। इसका उपयोग हाईरारकी या सामाजिक संरचना में निचली पायदान को इंगित करने के लिए भी किया जा सकता है।

उदाहरण - The cat is under the table, The employees work under the supervision, etc.

‘Below’ का प्रयोग अक्सर लंबवत (Vertical) दूरी के मामले में नीचे की स्थिति बताने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गुणवत्ता या रैंक के मामले में चीजों की तुलना करने के लिए भी किया जा सकता है।

उदाहरण - The sun is below the horizon, This fruit is below my expectations, etc.

‘Beneath’ अधिक औपचारिक है और इसका अर्थ छिपा हुआ या छुपा हुआ है। इसका उपयोग भौतिक या अमूर्त अर्थों में निम्न स्थिति को इंगित करने के लिए भी किया जा सकता है।

उदाहरण - The treasure was buried beneath the sand, The love for her family lay hidden beneath her tough exterior, etc.

संक्षेप में, ‘under’ निम्न स्थिति को इंगित करने के लिए सबसे सामान्य शब्द है, ‘below’ का उपयोग vertical दूरी या तुलना के लिए किया जाता है, और ‘beneath’ का अर्थ छिपाना है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 'under' और 'below' दोनों के अर्थों में नीचे की वस्तु का ऊपर की वस्तु से फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं हैं लेकिन 'beneath' में है।

उदाहरण के लिए ‘The mobile is under the overbridge’ में मोबाइल और ओवरब्रिज के बीच कुछ नहीं है या हवा है लेकिन ‘The mobile is beneath the pillow’ में मोबाइल और तकिये एक दूसरे को टच कर रहे हैं।

2) ‘For’ और ‘Since’

‘For’ और ‘Since’ के बीच मूल अंतर यह है कि ‘For’ का उपयोग समय की अवधि बताने के लिए किया जाता है, जबकि ‘Since’ का उपयोग समय के शुरुआती बिंदु को इंगित करने के लिए किया जाता है।

उदाहरण के लिए - I have been studying French for three years तथा I have been studying French since 2010.

3) ‘On’, ‘Over’, और ‘Above’

‘On’, ‘over’, और ‘above’ वस्तुओं या स्थानों के बीच स्थानिक संबंधों का वर्णन करते हैं। वे समान लग सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द का अपना अनूठा अर्थ और उपयोग होता है।

‘On’ का उपयोग किसी ऐसी चीज के लिए किया जाता है जो भौतिक रूप से किसी सतह या वस्तु के संपर्क में है। यह बताता है कि एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर रखी है।

उदाहरण - The book is on the table, The cat is on the mat, The painting is on the wall.

‘Over’ का उपयोग किसी ऐसी चीज के लिए किया जाता है जो किसी अन्य वस्तु के ऊपर फैली हुई हो। यह किसी वस्तु के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का संकेत भी दे सकता है।

उदाहरण - The plane flew over the mountain, The blanket is over the bed, The bridge spans over the river. यह ‘under’ का विलोमार्थी शब्द है।

‘Above’ का उपयोग किसी ऐसी चीज के लिए किया जाता है जो किसी अन्य वस्तु या स्थान के संबंध में ऊपर हो। यह इंगित करता है कि vertical स्थान में कुछ अधिक है। यह ‘below’ का विलोमार्थी शब्द है।

उदाहरण - The sun is above the clouds, The helicopter is flying above the city, The stars twinkle above us at night, इत्यादि।

आज इतना ही। अंग्रेजी के नए-नए सेंटेंस बना कर, आप अपनी एबिलिटी को लगातार बढ़ाते रहें।

आज का करिअर फंडा यह है कई कि भ्रम से बचने और अर्थ को सटीक रूप से समझाने के लिए वाक्य में सही प्रिपोजिशन चुनना आवश्यक है।

कर के दिखाएंगे!

