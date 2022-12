Hindi News

करिअर फंडा 10 मिनट में 7 यूजफुल इंग्लिश सेंटेंस सीखिए: आसान और पावरफुल सेंटेंस जो रोज आपके काम आएंगे

‘क्या आप जानते हैं कि एक 'बोलने का विदेशी लहजा' क्या है? यह बहादुरी की निशानी है।’

- एमी चुआ

करिअर फंडा में स्वागत!

आसान नहीं होता नई भाषा बोलना

अपनी पुस्तक 'बैटल हाइम ऑफ द टाइगर मदर (Battle Hymn of the Tiger Mother)' के कारण 'टाइगर मदर' के नाम से प्रसिद्ध एमी चुआ का उपरोक्त कथन एक नई भाषा को सीखने बोलने में आने वाली कठिनाइयों को ठीक से बयान करता है।

'सीखें 10 मिनट में 40 इंग्लिश वर्ड्स' की सफलता के बाद आज से हम 10 मिनट में डेली उपयोग के 7 इंग्लिश सेन्टेंस' शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए स्किल बिल्डिंग में ये यूजफुल रहेगा।

7 यूजफुल इंग्लिश सेंटेंस

हम बेहद छोटे सेंटेंस देखेंगे, जिनमें से कई फ्रेज (phrase) या कंजंक्शन (conjunction) स्ट्रक्चर ही हैं, लेकिन सेंटेंस का काम कर देते हैं।

1) पहला सेंटेंस

Thank you so much! (थैंक्यू सो मच)

यह एक सरल वाक्य है जिसका उपयोग आप किसी को धन्यवाद देने के लिए कर सकते हैं।

उदाहरण -

1. Thank you so much for the gift! (थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट): उपहार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

2. Thank you so much for coming! (थैंक यू सो मच फॉर कमिंग): आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

इसमें इमोशन होना आवश्यक है, इसे ठंडा न रखें।

और हां, इसका एक इनफॉर्मल स्वरूप होता है Thanks so much! (थैंक्स सो मच)।

2) दूसरा सेंटेंस

Excuse me (एक्सक्यूज मी)

इस सेंटेंस का प्रयोग कई मौकों पर किया जाता है, जैसे किसी भीड़ भरे स्थान पर आपको आगे जाना हो लेकिन कोई आपका रास्ता रोक रहा हो, या आप किसी से बात कर रहे हों और आपको बातचीत बीच में छोड़ कर जाना हो या फिर आप किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कहें ‘एक्सक्यूज मी’।

उदाहरण -

1. Excuse me gentlemen, I will be back in a minute. : क्षमा करें, जेंटलमेन, मैं थोड़ी देर में आता हूं।

2. Excuse me, do you know what time it is? : क्षमा करें, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं?

लेकिन ध्यान रहे Please excuse me का अर्थ होगा आप किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते।

3) तीसरा सेंटेंस

I am sorry. (आई एम सॉरी)

छोटी या बड़ी गलती होने पर माफी मांगने के लिए इस का प्रयोग करें।

उदाहरण -

1. I am sorry for being so late. (आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट) : मुझे इतनी देर होने के लिए खेद है।

2. I am sorry for the mess. (आई एम सॉरी फॉर द मेस) :गड़बड़ी के लिए मुझे खेद है।

इसमें भी इमोशन होना बेहद आवश्यक है यदि आप चाहते हैं सामने वाला आपको सीरियसली ले।

4) चौथा सेंटेंस

Never mind. (नेवर माइंड)

किसी को 'माफ करने' या 'चीजों को बस जाने देने के लिए 'नेवर माइंड' का उपयोग करें।

‘नेवर माइंड’ का अर्थ ‘कोई बात नहीं’ या ‘बस इसे भूल जाओ’।

मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उस विचार को नहीं समझता है जिसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बातचीत का विषय बदलना चाहते हैं तो बस ‘ओह, नेवर माइंड’ कहें। अब आप कुछ और बात कर सकते हैं! हालांकि, इन स्थितियों में, इसे मुस्कान और सकारात्मक स्वर के साथ कहें।

उदाहरण -

1. Oh, never mind. It is okay, I will go tomorrow. (ओह, नेवर माइंड आई विल गो टुमॉरो) : ओह, कोई बात नहीं, में कल चला जाऊंगा।

2. I never mind students asking me questions. (आई नेवर माइंड स्टूडेंट्स आस्किंग मी क्वेश्चंस) : मैं स्टूडेंट्स द्वारा सवाल पूछने पर कभी बुरा नहीं मानता।

5) पांचवा सेंटेंस

How are you? I am fine (I am not well)! (हाउ आर यू? आई एम फाइन (आई एम नॉट वेल))

किसी से मिलने पर हाल-चाल जानना (हाउ आर यू) और हाल चाल पूछने पर दिया जाने वाला उत्तर (आई एम फाइन या आईं एम नॉट वेल)

उदाहरण -

1. How are you, Riya? We met after a long time. (हाउ आर यू, रिया? वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम) : कैसी हो रिया? हम बहुत दिनों बाद मिले।

2. I am fine Rahul, how about you? (आई एम फाइन राहुल, हाउ अबाउट यू) : मैं बढ़िया हूं, आप कैसे हैं राहुल?

6) छठा सेंटेंस

What’s in today’s breakfast? (व्हाट्स इन टुडेस ब्रेकफास्ट)

What do we have for breakfast? (व्हाट डू वी हैव फॉर ब्रेकफास्ट)

ब्रेकफास्ट (सुबह के नाश्ते), लंच (दिन के खाने), सपर (शाम के नाश्ते) या डिनर (रात के खाने) में क्या बना यह पूछने के लिए इस वाक्य का प्रयोग करें।

उदाहरण -

1. Shyam, what do we have for breakfast? (श्याम, व्हाट डू वी हैव फॉर ब्रेकफास्ट) : श्याम, नाश्ते में क्या है?

2. What’s in today’s dinner, Mummy? (व्हाट्स इन टुडेस डिनर, मम्मी) : मम्मी, आज डिनर में क्या बना है?

7) सातवां सेंटेंस

Can I have a glass of water please? (कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज?)

किसी वस्तु को मांगने के लिए इस सेंटेंस का प्रयोग करें।

उदाहरण -

1. Can I have a pen please? (कैन आई हैव अ पेन प्लीज) : क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं?

2. Can I have some food please? (केन आई हैव सम फूड प्लीज?) : क्या मुझे खाना मिल सकता है?

बेहतर परिणाम के लिए

'स्पोकन इंग्लिश' आपके जीभ और मुंह की मांसपेशियों की फिजियोथेरेपी के समान है, इसलिए एक नया सेंटेंस सीखने के बाद अकेले में एक ही सेंटेंस को सैकड़ों बार धीरे या जोर से बोलकर, प्रैक्टिस करें।

तो आज का करिअर फंडा यह है कि छोटे-छोटे सेंटेंस से प्रैक्टिस शुरू कर, आप इंग्लिश पर अच्छी पकड़ बना पाएंगे।

कर के दिखाएंगे!

