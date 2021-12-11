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The Top 10% Of People In India Earn 20 Times More Than The Bottom 50% Of The People
आज का इंफोग्राफिक:
भारत में निचली आमदनी वाले 50% लोगों से 20 गुना ज्यादा कमाते हैं टॉप 10% लोग
एक घंटा पहले
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